ቻይና የበርገር ኪንግን ገዛች?
ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች እና በተለያዩ የዜና አውታሮች ላይ ቻይና ታዋቂ የሆነውን የበርገር ኪንግን የፈጣን ምግብ ሰንሰለት መግዛቷን የሚገልጹ ወሬዎች እየተናፈሱ ነው። እነዚህ አሉባልታዎች የበርገር ኪንግ አድናቂዎችን እና የኢንዱስትሪ ተንታኞችን የማወቅ ጉጉት እና ስጋት ቀስቅሰዋል። ሆኖም፣ ሀቁን ከልብ ወለድ መለየት እና ከእነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች ጀርባ ያለውን እውነት በጥልቀት መመርመር አስፈላጊ ነው።
በመጀመሪያ እና ከሁሉም በላይ, ቻይና የበርገር ኪንግን እንዳልገዛች ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው. ወሬው የመነጨው በቅርቡ የበርገር ኪንግ፣ ሬስቶራንት ብራንድስ ኢንተርናሽናል (RBI) የወላጅ ኩባንያ ባወጣው ማስታወቂያ ላይ ካለው የተሳሳተ ትርጉም የመጣ ይመስላል። RBI በእርግጥ CITIC ሊሚትድ ከተባለ የቻይና የኢንቨስትመንት ኩባንያ ጋር ሽርክና መስራቱን አስታውቋል፣ ነገር ግን ይህ ሽርክና የበርገር ኪንግን መሸጥ እና መግዛትን አያካትትም።
በ RBI እና CITIC Limited መካከል ያለው ሽርክና የበርገር ኪንግን በቻይና ውስጥ ለማስፋት ያለመ ነው። CITIC ሊሚትድ በተወሰኑ የቻይና ክልሎች የበርገር ኪንግ ምግብ ቤቶችን የማልማት እና የማስተዳደር ልዩ መብቶችን አግኝቷል። ይህ ማለት CITIC ሊሚትድ በእነዚህ በተመረጡ ቦታዎች የበርገር ኪንግ ማሰራጫዎችን ለማሳደግ እና ለማስተዳደር ሃላፊነቱን ይወስዳል ነገር ግን የበርገር ኪንግ ብራንድ ሙሉ ባለቤትነትን አያካትትም።
በየጥ:
ጥ፡ በርገር ኪንግ ምንድን ነው?
መ፡ በርገር ኪንግ በሃምበርገር፣ ጥብስ እና ሌሎች ፈጣን አገልግሎት የሚሰጡ ምግቦች ላይ የሚያተኩር አለምአቀፍ የፈጣን ምግብ ሰንሰለት ነው። እ.ኤ.አ. በ1954 የተመሰረተ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከሚታወቁ እና ውጤታማ ከሆኑ የፈጣን ምግብ ብራንዶች አንዱ ሆኗል።
ጥ፡ CITIC Limited ማነው?
መ፡ CITIC ሊሚትድ ፋይናንስን፣ ኢነርጂን፣ ሪል እስቴትን እና ሌሎችንም ጨምሮ የተለያዩ የንግድ ፍላጎቶች ያለው የቻይና የኢንቨስትመንት ኩባንያ ነው። ከቻይና ትልቁ ኮንግሎሜራቶች አንዱ ሲሆን በአለም አቀፍ ደረጃ ይሰራል።
ጥ፡ በ RBI እና CITIC Limited መካከል ያለው ሽርክና ምን ማለት ነው?
መ፡ ሽርክናው CITIC Limited በተወሰኑ የቻይና ክልሎች የበርገር ኪንግ ሬስቶራንቶችን እንዲያዳብር እና እንዲሰራ ይፈቅዳል። የበርገር ኪንግን በቻይና ገበያ ውስጥ ለማስፋት እና ለቻይና ተጠቃሚዎች ያለውን ተደራሽነት ለማሳደግ ያለመ ነው።
ለማጠቃለል ያህል ቻይና በርገር ኪንግን ገዛች የሚለው ወሬ መሠረተ ቢስ ነው። በቻይና የበርገር ኪንግን መገኘት ለማስፋት በሬስቶራንት ብራንድስ ኢንተርናሽናል እና በCITIC ሊሚትድ መካከል ሽርክና ተቋቁሟል፣ ይህ ግን የበርገር ኪንግ ብራንዱን በሙሉ መሸጥ ወይም መግዛትን አያካትትም። በማህበራዊ ሚዲያዎች አሉባልታ በቀላሉ ሊሰፋ በሚችልበት ዘመን በትክክለኛ መረጃ ላይ መተማመን እና የተሳሳቱ መረጃዎችን ከማሰራጨት መቆጠብ አስፈላጊ ነው።