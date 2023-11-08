Diablo IV ምዕራፍ 2 ዝማኔ፡ ትኩስ የይዘት ማዕበል

ዲያብሎ አራተኛ፣ በጉጉት የሚጠበቀው የተግባር ሚና-ተጫዋች ጨዋታ፣ በጨዋታው ማህበረሰብ ውስጥ በደም ወቅት ሞገዶችን ሲያደርግ ቆይቷል። ይህ ሁለተኛው የውድድር ዘመን በርካታ የተመጣጠነ ለውጦችን እና የህይወት ጥራት ማሻሻያዎችን አምጥቷል፣ ይህም ተጫዋቾችን አስደስቷል። አሁን፣ ወቅቱ ከተጀመረ ከሳምንታት በኋላ፣ ገንቢ Blizzard የበለጠ አጓጊ ዝመናዎችን እና የደጋፊዎችን አገልግሎት እንደሚሰጥ የክትትል መጠገኛ ለቋል።
የዚህ ማሻሻያ አንዱ ድምቀቶች አንዱ ማልያንት ቡፍ ከወቅቱ አንድ በአምስት ልዩ ቀለበቶች መልክ አንድ ለእያንዳንዱ ክፍል እንደገና ማስተዋወቅ ነው። እነዚህ ተወዳጅ ቡፍዎች የተጫዋቾችን ልብ ገዝተዋል እና Blizzard ከተገደበው የውድድር ዘመን ባሻገር ደስታን መልሶ ለማምጣት እንደ እድል ተመለከተው። ቀለበቶቹ፣ የቀይ ፉርር ሪንግ፣ የታል ራሻ አይሪድሰንት ሉፕ፣ የኤሪዳህ የማይታለፍ ኑዛዜ፣ የተንኮል ባንድ እና የሳክሪሌጅየስ ሶል ሪንግ ጨምሮ፣ ለእያንዳንዱ ክፍል የጨዋታ አጨዋወት ልምድን የሚያጎለብቱ ልዩ እና ኃይለኛ ባህሪያትን ይሰጣሉ።
ከዚህም በላይ የዚህ ዝማኔ መለቀቅ በርካታ የሳንካ ጥገናዎችን እና የጨዋታ አጨዋወት ማሻሻያዎችን ያመጣል። አንድ ጉልህ ለውጥ ለሳንጉዊን ባትሪ ክስተት የአዕማድ ጤና መጨመር ነው, ይህም ለተጫዋቾች የበለጠ ፈታኝ ያደርገዋል. በተጨማሪም የጌታ ዚር አለቃ ፍልሚያ ተስተካክሏል ዚር በሚደናቀፍበት ጊዜ ተጨማሪ ጠላቶች በትክክል እንዲደነዝዙ ተደርጓል። በሊሊዝ የመጀመሪያ ደረጃ ኢኮ ከወረደች በኋላ የሚደርስባትን ጥቃት ከመፈፀም በመከልከል የሊሊት ባህሪ ላይ ማስተካከያዎች ተደርገዋል።
በእነዚህ ሁሉ አስደሳች ዝመናዎች፣ ተጫዋቾች ይህ ፕላስተር ለእነርሱ ምን እንዳዘጋጀላቸው በጉጉት እየጠበቁ ነው። አጓጊው አዲስ ልዩ ቀለበቶችም ይሁኑ የተለያዩ የሳንካ ጥገናዎች፣ የዲያብሎ አራተኛ ምዕራፍ 2 ማሻሻያ ተጫዋቾቹን በቅዱስ ስፍራው ዓለም ውስጥ እንዲሳተፉ እና እንዲጠመቁ ቃል ገብቷል።
በየጥ:
ጥ፡ የተንኮል ቀለበቶች በሁለቱም ወቅታዊ እና ዘላለማዊ ግዛቶች ይገኛሉ?
መ: አዎ፣ የተንኮል ቀለበት አሁን በሁለቱም ወቅታዊ እና ዘላለማዊ ግዛቶች ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ፣ ይህም ተጫዋቾች ከተወሰነ ጊዜ በላይ በሚወዷቸው ቡፌዎች እንዲደሰቱ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ያሉ አንዳንድ የሳንካ ጥገናዎች ምንድናቸው?
መ: የቅርብ ጊዜው ጠጋኝ የተለያዩ የሳንካ ጥገናዎችን ያስተዋውቃል፣ ለሳንጉዊን ባትሪ ክስተት የአዕማድ ጤና መጨመር፣ በጌታ ዚር አለቃ ትግል ውስጥ ተገቢ የሆኑ ተጨማሪ ጠላቶች አስደናቂ እና የሊሊት ባህሪ ማስተካከያዎችን እና ሌሎችም።
ጥ፡ ወቅታዊውን የፍርሃት እና የእምነት ጦርነትን ለመሞከር የተለየ ቅድመ ሁኔታ አለ?
መ፡ አዎ፣ ተጫዋቾች ወቅታዊውን የፍርሃት እና የእምነት ጦርነት ከመሞከርዎ በፊት ምዕራፍ 3ን በወቅቱ ማጠናቀቅ አለባቸው።
ጥ፡ በበርካታ ተልዕኮዎች አካባቢውን ከለቀቅኩ የተልእኮ ማርከሮች በቦታቸው ይቆያሉ?
መ: አዎ፣ የተልእኮ ማርከሮች አሁን ባሉበት ይቆያሉ ምንም እንኳን በበርካታ ተልዕኮዎች ወቅት አካባቢውን ለቀው ቢወጡም የበለጠ ምቹ እና የተሳለጠ የጨዋታ አጨዋወት ተሞክሮ ይሰጣል።