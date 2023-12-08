አፕል ከአባልነት ጋር የ25 ሰአታት Xcode Cloud በነጻ ሊያቀርብ ነው።

ማጠቃለያ:
አፕል ከጃንዋሪ 2024 ጀምሮ ሁሉም የአፕል ገንቢ ፕሮግራም አባልነቶች ያለ ምንም ተጨማሪ ወጪ 25 የኮምፕዩት ሰአታት Xcode Cloud እንደሚያካትቱ አስታውቋል። ይህ እርምጃ ለመተግበሪያ ልማት፣ ለሙከራ እና ለተጠቃሚ ግብረመልስ አስተዳደር ለገንቢዎች በደመና ላይ የተመሰረቱ መሳሪያዎችን ለማቅረብ ያለመ ነው። መጀመሪያ ላይ አፕል ለ15 ሰአታት በወር 25 ዶላር ለማስከፈል አቅዶ ነበር ነገርግን ይህ ደረጃ አሁን ነፃ ይሆናል። ኩባንያው እንደ የገንቢ ፕሮግራም አባልነቱ የስሌት ሰዓቶችን መስጠቱን ይቀጥላል።
ርዕስ:
የአፕል ገንቢ ፕሮግራም ነፃ የXcode Cloud Compute ሰዓቶችን ያቀርባል
በቅርብ ጊዜ ውስጥ፣ አፕል ከጃንዋሪ 25 ጀምሮ ለሁሉም አፕል ገንቢ ፕሮግራም አባላት 2024 የኮምፕዩት ሰአታት Xcode Cloud በነጻ እንደሚያቀርብ ገልጿል። -የተመሰረቱ መሳሪያዎች ያለምንም ተጨማሪ ወጪ.
Xcode Cloud ገንቢዎች መተግበሪያዎችን በመገንባት፣ አውቶማቲክ ሙከራዎችን እንዲያካሂዱ፣ መተግበሪያዎችን ለሞካሪዎች በማቅረብ እና የተጠቃሚ ግብረመልስን በማስተዳደር ላይ እንዲረዳቸው የተነደፈ ነው። በ2021 ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ፣ Xcode Cloud ለገንቢዎች የእድገት ሂደቱን በማሳለጥ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
መጀመሪያ ላይ አፕል ለገንቢዎች በወር ለ25 ሰአታት Xcode Cloud አቅርቧል። ሆኖም፣ ይህ አቅርቦት በቅርቡ ለማቆም ታቅዶ ነበር። አፕል እንደ የገንቢ ፕሮግራም አባልነት ነፃ የስሌት ሰአቶችን መስጠቱን ለመቀጠል መወሰኑ ገንቢዎች ምንም አይነት ተጨማሪ ክፍያ ሳይጠይቁ የXcode Cloud ጥቅማጥቅሞችን መጠቀም እንደሚችሉ ያረጋግጣል።
የስሌት ሰዓቱ የሚሰሉት በደመና ውስጥ የተወሰኑ ተግባራትን ለማከናወን እንደ የመተግበሪያ ግንባታ እና የሩጫ ሙከራዎች ባሉበት ጊዜ ላይ በመመስረት ነው። አፕል የሰዓት አጠቃቀምን በApp Store Connect እና በApple Developer መተግበሪያ በኩል ይከታተላል።
ይህ ማስታወቂያ Xcode Cloudን በመተግበሪያው ሂደት ውስጥ እንደ ወሳኝ መሳሪያ ሲጠቀሙ በነበሩ ገንቢዎች ጥሩ ተቀባይነት ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። እንደ የገንቢ ፕሮግራም አባልነት መደበኛ ባህሪ በወር 25 የስሌት ሰአታት ማካተት ገንቢዎች ሊያጋጥሟቸው የሚችሉትን የፋይናንስ ሸክሞች ያስወግዳል።
አስቀድመው ለ Xcode Cloud ተመዝጋቢ ለሆኑት ምንም ተጨማሪ እርምጃ አያስፈልግም። እና እስካሁን Xcode Cloudን ላልሞከሩት በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ መተግበሪያዎችን በነጻ መገንባት ለመጀመር ይህ ትክክለኛው እድል ነው።
ከነጻ እርከን በተጨማሪ፣ አፕል የበለጠ ሰፊ አጠቃቀም ለሚፈልጉ ገንቢዎች ሌሎች የስሌት ሰዓት ፓኬጆችን ማቅረቡን ይቀጥላል። እነዚህም 100 የማስላት ሰዓቶች በወር $50፣ 250 ሰአታት በወር $100 እና 1,000 ሰአታት በወር $400 ናቸው።
በአጠቃላይ ይህ የአፕል እርምጃ በመተግበሪያ ልማት ማህበረሰብ ውስጥ ገንቢዎችን ለመደገፍ እና ፈጠራን ለመንከባከብ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። Xcode Cloudን የበለጠ ተደራሽ በማድረግ አፕል ገንቢዎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን መተግበሪያዎች በብቃት እና በብቃት እንዲፈጥሩ እያበረታታ ነው።