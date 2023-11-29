በጣም አሳማሚው እጣ ፈንታ 2 ማስጀመሪያ ጥቅል፡ ለአዲስ ተጫዋቾች ያመለጠ እድል

በDestiny 2 ማህበረሰብ ውስጥ ቡንጂ በጸጥታ "Destiny 2 Starter Pack"ን በጸጥታ ሲያስተዋውቅ በጨዋታው ፈታኝ አለም ውስጥ ዋጋው ተመጣጣኝ የሚመስለውን ደስታ አስቡት። ነገር ግን፣ በ15 ዶላር የተሸጠው ይህ እሽግ ተጫዋቾቹን በዝቅተኛ አቅርቦቱ ቅር እንዲሰኙ እና እንዲጨነቁ አድርጓል። ማህበረሰቡ አሳማኝ እና ጠቃሚ ተሞክሮ ለማግኘት ተስፋ አድርጎ ነበር፣ ነገር ግን በምትኩ ትንሽ ዋጋ የማይሰጡ የእቃዎች ስብስብ አግኝቷል።
የምኞት ወቅት መጀመሩን ተከትሎ በእንፋሎት ላይ የተገኘው የማስጀመሪያ ጥቅል ሶስት Exoticsን ያካትታል፡ የተጓዥው የተመረጠ የጎን ክንድ፣ አውዳሚ ቅልጥፍና መከታተያ ጠመንጃ እና የእንቅልፍ አስመሳይ መስመራዊ ውህደት ጠመንጃ። በተጨማሪም፣ ተጫዋቾቹ በቀላሉ ከሚገኙ ውጫዊ ካልሆኑ ዛጎሎች ጋር ሲነፃፀሩ አነስተኛ ጥቅማጥቅሞችን የሚሰጥ የመዋቢያ-ብቻ Sparrow hoverbike፣ የጠፈር መርከብ እና Exotic Ghost ሼል ይቀበላሉ። ከእነዚህ ዕቃዎች ጎን ለጎን፣ ጥቅሉ ግሊመር በመባል የሚታወቀው አነስተኛ መጠን ያለው የውስጠ-ጨዋታ ምንዛሪ እና የተለያዩ የማርሽ ማሻሻያ ቁሳቁሶችን ያቀርባል።
እነዚህ ነገሮች መጀመሪያ ላይ ማራኪ ሊመስሉ ቢችሉም፣ በቅርበት ሲመረመሩ፣ በጣም አስፈላጊ አይደሉም። ተጫዋቾች እነዚህን Exotics በቀላሉ በLost Lights ውስጠ-ጨዋታ ሃውልት በኩል መክፈት ይችላሉ፣ ይህም በጥቅሉ ውስጥ መካተታቸውን ከመደበኛ በላይ ያደርገዋል። በተጨማሪም የእነዚህ ኤክስቶቲክስ አጠቃላይ ኃይል እና ጥቅም በተሻለ ሁኔታ አጠራጣሪ ነው። የተጓዥው የተመረጠ የጎን ክንድ የተጫዋች ችሎታዎችን ከሚመልሱ ሌሎች Exotics ጋር ሲወዳደር አጭር ይሆናል። የሚያበላሽ Effigy በከፍተኛ ሁኔታ ነርቭ ሆኗል፣ ይህም ፈታኝ በሆነ ይዘት ላይ ውጤታማ እንዳይሆን አድርጎታል። የሚያንቀላፋ ሲሙላንት፣ አነቃቂው የጎደለው፣ ደካማ ሆኖ ይቆያል፣ እና በአነቃቂው እንኳን ቢሆን፣ ጥሩ ምርጫ ብቻ ነው።
በጥቅሉ ውስጥ የተካተተው አነስተኛ መጠን ያለው ግሊመር እዚህ ግባ የሚባል አይደለም፣ ምክንያቱም በመደበኛ ጨዋታ በቀላሉ ማግኘት ወይም ከክሪፕታርች በብዛት ስለሚገዛ። በተመሳሳይ መልኩ, የቀረቡት የማሻሻያ ቁሳቁሶች ማራኪ ሊመስሉ ይችላሉ, ነገር ግን ተፅእኖቸው አነስተኛ ነው. ተጫዋቾች የጨዋታውን ይዘት በመጫወት ብቻ ተመሳሳይ አይነት ቁሳቁሶችን ሊያጋጥማቸው ይችላል። በተጨማሪም፣ በጥቅሉ ውስጥ የተካተተው ነጠላ አስሴንታንት ሻርድ አንድን Exotic armor ሙሉ ለሙሉ ለማሻሻል በቂ አይደለም። ቀደምት-ጨዋታ ማርሽ በፍጥነት ስለሚተካ ሻርድ ለአዳዲስ ተጫዋቾች የበለጠ ተዛማጅነት የለውም።
ይህ አሳፋሪ መስዋዕት ስለ Bungie የተጫዋች መሰረት ፍላጎት ያለውን ግንዛቤ በተመለከተ ጥያቄዎችን ያስነሳል። ማህበረሰቡ ለጨዋታው ወቅታዊ ይዘት ተደራሽ እና ተመጣጣኝ መንገድ ለአዳዲስ ተጫዋቾች የሚያቀርብ የጀማሪ ጥቅል ተስፋ አድርጎ ነበር። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ ይህ ያመለጠ እድል በጨዋታው ውስጥ ያለውን የማይረካ የማይክሮ ግብይት ስም ይጨምራል። ባመለጠው 45% የገቢ ትንበያ ምክንያት ቡንጊ ላይ ጉልህ የሆነ የስራ መልቀቂያ ከወጣ በኋላ የዚህ የጎደለ ጀማሪ ጥቅል መውጣቱ ተጫዋቾቹ ስለ ኩባንያው ቅድሚያ የሚሰጣቸው ጉዳዮች እና የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት እንዲገረሙ አድርጓል።
በየጥ:
ጥ፡ በጀማሪ ጥቅል ውስጥ የተካተቱትን Exotics በነጻ ማግኘት እችላለሁን?
መ: አዎ፣ ሁሉም የ Exotics ማስጀመሪያ ጥቅል ሳይገዙ በውስጠ-ጨዋታ እንቅስቃሴዎች ሊከፈቱ ይችላሉ።
ጥ፡ በአስጀማሪው ጥቅል ውስጥ ያሉት Exotics አስፈላጊ ናቸው ወይስ ኃይለኛ?
መ፡ አይ፣ የተካተተው Exotics የተወሰነ ጠቀሜታ ስላላቸው በጨዋታው ውስጥ ባሉ ሌሎች Exotics ሊሸፈን ይችላል።
ጥ፡ በማሸጊያው ውስጥ የቀረቡት ግሊመር እና ማሻሻያ ቁሳቁሶች ጠቃሚ ናቸው?
መ: አይ፣ የተካተቱት የ Glimmer እና ማሻሻያ ቁሶች ትንሽ ናቸው እና በቀላሉ በመደበኛ ጨዋታ ማግኘት ይችላሉ።
ጥ፡ Ascendant Shard Exotic armor ለማሻሻል በጥቅሉ ውስጥ ተካትቷል?
መ፡ አይ፣ ነጠላ አሴንደንት ሻርድ አንድን Exotic armor ሙሉ ለሙሉ ለማሻሻል በቂ አይደለም። በተጨማሪም ፣የቀድሞ ጨዋታ ማርሽ በፍጥነት ይተካል ፣ይህም ሻርድ ለአዳዲስ ተጫዋቾች ዋጋ የሌለው ያደርገዋል።