ርዕስ፡ ገዥ ዴሳንቲስ በፍሎሪዳ በጀት ላይ ዋና ለውጦችን አቀረበ

የፍሎሪዳ በጀትን በአዲስ መልክ ለመቀየር ያለመ ደፋር እርምጃ ገዥው ሮን ዴሳንቲስ ከ1,000 በላይ የመንግስት ስራዎችን የሚያስቀር እና የአሁኑን በጀት ከ4.6 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚቀንስ የወጪ ሀሳብ አቅርቧል። ይህ ሃሳብ ታዋቂ የሽያጭ ታክስ በዓላትን መቀጠልንም የሚያካትት ቢሆንም፣ ለስቴቱ የፋይናንስ ቅድሚያዎች አዲስ አቅጣጫ ያስቀምጣል።
ከባህሉ በመውጣት፣ ገዥ ዴሳንቲስ የበጀት እቅዶቹን በደቡብ ምዕራብ ፍሎሪዳ ማርኮ ደሴት በሚገኘው የቻርተር ትምህርት ቤት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። ገዥው ሊቆርጣቸው ባቀዳቸው ስራዎች ላይ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ይልቅ ያለፉትን ስኬቶች በማጉላት እና የፍሎሪዳ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ሴሚኖልስ ከኮሌጅ እግር ኳስ ሻምፒዮና ውድድር በመውጣቱ የተሰማውን ቅሬታ በመግለጽ ላይ አተኩሮ ነበር።
ባልተጠበቀ ሁኔታ, ገዥው ዴሳንቲስ FSU የኮሌጅ እግር ኳስ ጨዋታ ኮሚቴን ለመክሰስ 1 ሚሊዮን ዶላር ለመመደብ ፍላጎቱን ገልጿል, ምንም እንኳን በጀቱ ከመጽደቁ በፊት ሻምፒዮናው በጥሩ ሁኔታ ይወሰናል. የ FSU ደጋፊዎች የሆኑትን የእራሱን ልጆች ብስጭት በመገንዘብ ገዢው ለህጋዊ ፍለጋ የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ "ቺፖችን በሚችልበት ቦታ እንዲወድቁ" ቃል ገብቷል.
በተጨማሪ፣ ገዥ ዴሳንቲስ ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ የግብር ቅነሳን እየመከረ ነው፣ ይህም ለትምህርት ቤት እና ለአውሎ ንፋስ አቅርቦቶች የሽያጭ ታክስ በዓላትን መቀጠል እና እንዲሁም የመዝናኛ እንቅስቃሴዎችን ጨምሮ። እነዚህ የታቀዱ የግብር ቅነሳዎች የኢኮኖሚ ዕድገትን በሚያበረታቱበት ወቅት ለነዋሪዎች እፎይታ ለመስጠት ያለመ ነው።
የገዥው ዴሳንቲስ የበጀት ሃሳብ በመጪው ወር አመታዊ ስብሰባውን የሚጠራው በህግ አውጪው ዘንድ ተቀባይነት ያለው መሆኑን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። የሕግ አውጪው አካል በወጪ ዕቅድ ላይ ከተስማማ፣ ገዥው የተወሰኑ ዕቃዎችን የመቃወም ሥልጣን ይኖረዋል።
የገዥው ዴሳንቲስ ሃሳብ ከነባራዊው ሁኔታ ጉልህ የሆነ መውጣትን የሚያመለክት ሲሆን በፍሎሪዳ የበጀት ማሻሻያ ራዕይን ያቀርባል። ውይይቱ በህግ አውጭው ውስጥ ሲከፈት, የእነዚህ ለውጦች እጣ ፈንታ ግልጽ ይሆናል, ለወደፊቱ የግዛቱን የፋይናንስ ሁኔታ ይወስናል.