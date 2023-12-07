የእስያ ረጅም ቀንድ ያለው መዥገር በከብቶች ላይ ስጋት ይፈጥራል

በቅርቡ በዩናይትድ ስቴትስ የተገኘ የኤዥያ ሎንግሆርድ ቲክ በገበሬዎች እና በከብት እርባታ ባለቤቶች ላይ ስጋት ፈጥሯል። መዥገሯ በሰው ልጆች ላይ ከሚከሰቱት በሽታዎች ጋር የተገናኘ ባይሆንም በእንስሳት ላይ ከፍተኛ ስጋትን ይፈጥራል፣ደምን ያጠፋል እና በጤናቸው ላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል።
ተመራማሪዎች እና ባለሙያዎች እንደ ሙህለንበርግ ኮሌጅ ፕሮፌሰር ማርቲን ኤድዋርድስ፣ የኤዥያ ሎንግሆርድ ቲክ በዋነኛነት በዚህ ወቅት የእንስሳት ህክምና ጉዳይ እንደሆነ ይጠቁማሉ። መዥገሮችን በስፋት ያጠናው ኤድዋርድስ በሌሂ ቫሊ ክልል ውስጥ ጥቂት የእስያ ሎንግሆንድ ቲኮችን ብቻ አግኝቷል። ይሁን እንጂ መዥገር በደቡብ ፓስፊክ ውስጥ ከአንድ መቶ ለሚበልጡ ዓመታት የቆየ ችግር እንደሆነ ይጠቅሳል።
በጾታዊ ግንኙነት የመራባት እና ባልተሸፈኑ የግጦሽ መሬቶች ውስጥ የበለፀገው ምልክት በፔንስልቬንያ ውስጥ በ24 አውራጃዎች ውስጥ ተገኝቷል። የስቴቱ የግብርና ዲፓርትመንት ከኒው ጀርሲ የግብርና ዲፓርትመንት ጋር ስለ መዥገር እና በከብት እርባታ ላይ ስላለው ተጽእኖ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል።
መዥገሯ በሺህዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን በመሰብሰብ ከደማቸው የሚፈሰውን እንስሶችን እንደሚያፈስ ቢታወቅም በተገኘባቸው አገሮች የእንስሳትን ቁጥር ሙሉ በሙሉ እንዲወድም አላደረገም። ይህ በበርክስ-ሌሂ ካውንቲ መስመር ላይ በግ አርቢ ለሆነው እንደ ፊል ኮንቴ ላሉ ገበሬዎች የሚያረጋጋ ዜና ነው፣ እሱም እንደ Meningeal worms ያሉ ሌሎች ጥገኛ ተውሳኮችን መቋቋም ነበረበት።
ኮንቴ በዶሮ እርባታው ላይ በመተማመን መዥገሮችን ለመቆጣጠር ንቁ እርምጃዎችን ወስዷል። በአጎራባች አውራጃዎች ውስጥ የኤዥያ ሎንግሆርነድ ቲክ ቢኖርም ኮንቴ በእርሻ ቦታው ላይ ብሩህ ተስፋ አለው።
ምንም እንኳን የእስያ ሎንግሆርድ ቲክ በእንስሳት ህክምና ባለሙያዎች እና የግብርና መምሪያዎች በቅርብ ክትትል መደረጉን ቢቀጥልም ወደፊት በእንስሳት ላይ ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ የበለጠ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር እና ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ይሆናል።