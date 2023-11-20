Dell XPS 13፡ ሁለንተናዊ ላፕቶፕ ለዕለታዊ አጠቃቀም

ከፍተኛ ጥራት ያለው ላፕቶፕ ይፈልጋሉ? Dell XPS 13 ለእርስዎ ፍጹም ምርጫ ሊሆን ይችላል። ይህ ላፕቶፕ በሚያምር ንድፍ እና አስደናቂ አፈፃፀም ለገንዘብ ትልቅ ዋጋ ይሰጣል። በአሁኑ ሰአት ዴል ልዩ የጥቁር አርብ ውል እያቀረበ ሲሆን በመደበኛው ዋጋ 200 ዶላር መቆጠብ የምትችሉት Dell XPS 13 በ$599 ከ$799 በመግዛት ነው።
Dell XPS 13 ባለ 12ኛ ትውልድ ኢንቴል ኮር i5 ፕሮሰሰር፣ 8ጂቢ ማህደረ ትውስታ እና 256GB SSD ማከማቻ አለው። እጅግ በጣም የሚገርም ባለ 13.4 ኢንች ሙሉ ኤችዲ+ ስክሪን ከጸረ-አንጸባራቂ ባህሪያት እና 500 ኒት ብሩህነት ጋር አብሮ ይሰራል፣ ይህም በደማቅ የፀሐይ ብርሃን ውስጥ እንኳን ለቤት ውጭ ለመጠቀም ምቹ ያደርገዋል። በ 1920 x 1200 ጥራት ፣ ሹል ፣ ንቁ እይታዎችን መጠበቅ ይችላሉ።
ዴል ኤክስፒኤስ 13ን የሚለየው አስደናቂ የባትሪ ህይወት ነው። ቀጭን እና ቀላል ክብደት ያለው ንድፍ ቢኖረውም, በአንድ ቻርጅ እስከ 12 ሰዓታት ሊቆይ ይችላል, ይህም ቀኑን ሙሉ ያልተቆራረጠ ምርታማነት ይሰጥዎታል. ላፕቶፑ ኤክስፕረስ ቻርጅ የተገጠመለት ሲሆን በአንድ ሰአት ውስጥ እስከ 80% የሚሆነውን ባትሪ በፍጥነት መሙላት ያስችላል።
በድምጽ እና ምስላዊ ባህሪያት, Dell XPS 13 ከቀደምት ሞዴሎች ጋር ሲነፃፀር ትልቅ ውስጣዊ ድምጽ ማጉያዎች አሉት, ይህም ሀብታም እና መሳጭ የድምፅ ተሞክሮ ያቀርባል. በተጨማሪም፣ ባለሁለት ዳሳሽ ካሜራ ኢንፍራሬድ ከ RGB ይለያል፣ ይህም በዝቅተኛ ብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ እንኳን የላቀ የምስል ጥራትን ያስከትላል።
ለጨዋታ የማይመች ቢሆንም፣ Dell XPS 13 ለዕለታዊ ተግባራትዎ ሁለገብ ምርጫ ነው። ክብደቱ ቀላል ንድፍ እና የኋላ ብርሃን ቁልፍ ሰሌዳ ለቡና ሱቅ ጉብኝትዎ ወይም ለዕለታዊ ጉዞዎ የሚያምር መለዋወጫ ያደርገዋል።
የጥቁር ዓርብ ሽያጭ አካል ሆነው Dell XPS 13 ን በቀጥታ ከ Dell ድህረ ገጽ መግዛት ይችላሉ። ላፕቶፕዎን በቅናሽ ዋጋ ለማሻሻል ይህንን ጥሩ እድል እንዳያመልጥዎ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የ Dell XPS 13 መደበኛ ዋጋ ስንት ነው?
የ Dell XPS 13 መደበኛ ዋጋ 799 ዶላር ነው።
በጥቁር አርብ ሽያጭ ወቅት በ Dell XPS 13 ላይ ምን ያህል መቆጠብ እችላለሁ?
በጥቁር ዓርብ ሽያጭ ወቅት በ Dell XPS 200 ላይ 13 ዶላር መቆጠብ ይችላሉ, ይህም ለ $ 599 ይገኛል.
የ Dell XPS 13 ቁልፍ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
ዴል ኤክስፒኤስ 13 ባለ 12ኛ ትውልድ ኢንቴል ኮር i5 ፕሮሰሰር፣ 8ጂቢ ማህደረ ትውስታ፣ 256GB ኤስኤስዲ ማከማቻ፣ ባለ 13.4 ኢንች ሙሉ ኤችዲ+ ስክሪን ጸረ-ነጸብራቅ ባህሪ ያለው እና 500 ኒት ብሩህነት እና የባትሪ ዕድሜ እስከ 12 ሰአታት .
Dell XPS 13 ለጨዋታ ተስማሚ ነው?
Dell XPS 13 በተለይ ለጨዋታ ተብሎ የተነደፈ ባይሆንም የዕለት ተዕለት ሥራዎችን በቀላሉ ማስተናገድ ይችላል። ሆኖም አፈጻጸሙ የሚጠይቁትን የጨዋታ መተግበሪያዎችን መስፈርቶች ላያሟላ ይችላል።