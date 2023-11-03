ዴል ከተሻሻለ የጨዋታ አቅም ጋር አዲስ የ UltraSharp ማሳያዎችን አስተዋውቋል

Dell በቅርብ ጊዜ በ UltraSharp ሞኒተር አሰላለፍ ላይ አራት አዳዲስ ጭማሪዎችን አሳይቷል፣ ይህም ለስራ ቀለም ትክክለኛ ስክሪን ብቻ ሳይሆን የተሻሻለ የጨዋታ ችሎታዎችንም አቅርቧል። እነዚህ አዳዲስ ማሳያዎች በሁለት መጠኖች ይመጣሉ ፣ ባለ 27 ኢንች ሞዴሎች 1440 ፒ ጥራት ሲሰጡ ፣ ባለ 24 ኢንች ማሳያዎች 1080 ፒ ጥራት አላቸው። እነዚህን ተቆጣጣሪዎች የሚለየው ከፍ ያለ የማደስ ፍጥነታቸው በ120 ኸርዝ ሲገባ በተለምዶ በ Dell's UltraSharp ሞዴሎች ላይ የሚገኘውን 60Hz በእጥፍ ይጨምራል።
ተጫዋቾች ብዙውን ጊዜ ከፍ ያለ የማደስ ተመኖች ፍላጎት ቢኖራቸውም፣ ዴል የእይታ ምቾትን ለማሻሻል እና ለሁሉም ተጠቃሚዎች የአይን ድካምን ለመቀነስ በሚደረገው ሰፊ ጥረት አካል እነዚህን ፈጣን የማደስ ዋጋዎችን እያሳየ ነው። ከተጨመረው የማደስ ተመኖች በተጨማሪ፣ እነዚህ የ UltraSharp ማሳያዎች ከቀደምት ሞዴሎች በጣም ያነሰ ጎጂ ሰማያዊ ብርሃን ያመነጫሉ እና አብሮገነብ የድባብ ብርሃን ዳሳሾች በአከባቢው አካባቢ ላይ ተመስርተው ብሩህነትን እና የቀለም ድምጽን በራስ-ሰር ያስተካክላሉ።
በመስመሩ ውስጥ ያሉት ሁለቱ ባለ 27 ኢንች ሞዴሎች Dell UltraSharp 27 Monitor (U2724D) እና Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub Monitor (U2724DE) ናቸው። ሁለቱም ማሳያዎች 16% የDCI-P9 የቀለም ስፔክትረምን የሚሸፍኑ 98፡3 LCD ስክሪኖች ይመካሉ። ይሁንና ተጠቃሚዎች ተኳዃኝ የሆኑ ላፕቶፖችን እስከ 27 ዋ ሃይል እንዲሞሉ የሚያስችለው ከተንደርቦልት 4 ወደብ ጋር ጎልቶ የሚታየው Dell UltraSharp 90 Thunderbolt Hub Monitor ነው።
በተመሳሳይ፣ ሁለቱ ባለ 24 ኢንች ማሳያዎች- Dell UltraSharp 24 Monitor (U2424H) እና Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor (U2424HE) - በግንኙነት አማራጮቻቸው ይለያያሉ። ሁለቱም ተቆጣጣሪዎች የዩኤስቢ-ሲ እና የዩኤስቢ-ኤ ወደቦችን ሲያቀርቡ፣ የኋለኛው ደግሞ እስከ 90 ዋ የኃይል መሙያ ሃይል እየሰጠ የቪዲዮ እና የውሂብ ማስተላለፍን የሚደግፍ የዩኤስቢ-ሲ ወደብ ይሰጣል።
ከእነዚህ ጨዋታ ተኮር ማሳያዎች በተጨማሪ ዴል ባለሁለት ስፒከሮች፣ ማይክሮፎኖች እና ከፍተኛ ጥራት ዌብ ካሜራዎች የተገጠመላቸው የሶስትዮሽ የቪዲዮ ኮንፈረንስ ማሳያዎችን አስተዋውቋል። እነዚህ ማሳያዎች የተለያዩ ምጥጥነቶችን እና ጥራቶችን በማቅረብ የተለያየ ፍላጎት ያላቸውን ተጠቃሚዎች ያሟላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የ Dell's new UltraSharp ማሳያዎች ቁልፍ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
የዴል አዲሱ የ UltraSharp ማሳያዎች በ120Hz ከፍ ያለ የማደስ ዋጋ ይሰጣሉ፣ ያነሰ ጎጂ ሰማያዊ ብርሃን ያመነጫሉ እና ብሩህነትን በራስ-ሰር የሚያስተካክሉ የአካባቢ ብርሃን ዳሳሾችን ያሳያሉ። በተጨማሪም ዩኤስቢ-ሲ እና ተንደርቦልት 4ን ጨምሮ የተለያዩ የግንኙነት አማራጮችን ይዘው ይመጣሉ።
2. እነዚህ ማሳያዎች ለጨዋታ ተስማሚ ናቸው?
አዎ፣ እነዚህ ማሳያዎች ከፍ ያለ የማደስ ዋጋ አላቸው፣ ይህም ለጨዋታ ተስማሚ ያደርጋቸዋል፣ እና ለሁሉም ተጠቃሚዎች የአይን ድካምን ለመቀነስ የተሻሻለ የእይታ ምቾት ይሰጣሉ።
3. በሰልፉ ውስጥ የትኞቹ ሞዴሎች Thunderbolt ግንኙነትን ይሰጣሉ?
የ Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub Monitor (U2724DE) የተንደርቦልት ግንኙነትን ከ Thunderbolt 4 ወደብ የሚያቀርብ ብቸኛው ሞዴል በሰልፍ ውስጥ ነው።
4. የዴል አዲሱ የ UltraSharp ማሳያዎች ዋጋዎች እና የሚለቀቁበት ጊዜ ምን ያህል ነው?
የተሟላ የዋጋ ዝርዝር እና የሚለቀቁበት ቀናት እነሆ፡-
- Dell UltraSharp 24 Monitor (U2424H) – በኖቬምበር 9 ከ$379.99 ጀምሮ ይገኛል።
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor (U2424HE) - በኖቬምበር 9 ከ$459.99 ጀምሮ ይገኛል።
- Dell UltraSharp 27 Monitor (U2724D) – በኖቬምበር 9 ከ$479.99 ጀምሮ ይገኛል።
- Dell UltraSharp 27 Thunderbolt Hub Monitor (U2724DE) - በኖቬምበር 9 ከ$649.99 ጀምሮ ይገኛል።
- ዴል 24 የቪዲዮ ኮንፈረንስ ማሳያ (P2424HEB) - በኖቬምበር 30 ከ$509.99 ጀምሮ ይገኛል።
- ዴል 27 የቪዲዮ ኮንፈረንስ ማሳያ (P2724DEB) - በታህሳስ 7 ከ$699.99 ጀምሮ ይገኛል።
- Dell 34 Curved Video Conferencing Monitor (P3424WEB) - አሁን ከ$949.99 ጀምሮ ይገኛል።