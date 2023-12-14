የምእራብ ባርባስቴል የሌሊት ወፍ ህዝብ እንቅስቃሴ ወደ ከባድ ውድቀት ያመራል።

በኤክሰተር ዩኒቨርሲቲ እና በባት ጥበቃ ትረስት (ቢሲቲ) ባለሙያዎች የተደረገ አዲስ ጥናት በብሪታኒያ ምዕራባዊ ባርባስቴል የሌሊት ወፎች ባለፉት 500 ዓመታት ውስጥ አስደንጋጭ የሆነ ቅናሽ አሳይቷል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ይህ ውድቀት የሌሊት ወፎች ለመንከባለል የሚመኩባቸው ዛፎች ለመርከብ ግንባታ ሲቆረጡ የብሪታንያ ኢምፓየር ግንባታ በጀመረችበት ጊዜ ነው።
የላቁ የዲኤንኤ ትንተና ቴክኒኮችን በመጠቀም ተመራማሪዎቹ የሌሊት ወፎችን ቁጥር ማሽቆልቆልን ለመፈለግ እና የተቀነሰ የዘረመል ልዩነት እና የዝርያ ጊዜዎችን መለየት ችለዋል። በዩኒቨርሲቲው የሞለኪውላር ኢኮሎጂስት እና ጥበቃ ባዮሎጂስት የሆኑት ዶ/ር ኦርሊ ራዝጎር “የእኛ ግኝቶች እንደሚያሳዩት የሰሜን እና የደቡብ ብሪቲሽ ባርባስቴል የሌሊት ወፍ ህዝብ ቁጥር መቀነስ የጀመረው ከ500 ዓመታት በፊት ሲሆን ይህም ለመርከብ ግንባታ ዓላማዎች በስፋት ከሚሰራው ዛፍ መቆራረጥ ጋር ተያይዞ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ የደን ሽፋን መጥፋት የተመለከትነውን ውድቀት አስከትሏል ይህም እስከ ዛሬ ድረስ ቀጥሏል."
የምዕራቡ ባርባስቴል የሌሊት ወፍ በተለየ ባህሪያቱ ይታወቃል፣ በመሃል ላይ የሚገናኙ ትልልቅ ጆሮዎች፣ ጠፍጣፋ ፊት ፑግ የሚመስል አፍንጫ እና ነጭ ጫፎች ያሉት ጥቁር ሐር ያለው ፀጉር። ከ4 ሴ.ሜ እስከ 5 ሴ.ሜ ርዝመት ያለው እና በግምት 26 ሴ.ሜ የሆነ ክንፍ ያለው በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ አነስተኛ ዝርያ ነው። በበጋ መጀመሪያ ላይ ሴቶች በየዓመቱ አንድ ነጠላ ቡችላ ይወልዳሉ.
ተመራማሪዎቹ ጥናታቸውን ያካሄዱት በእንግሊዝ፣ በስፔን እና በፖርቱጋል በሚገኙ 15 የተለያዩ ደኖች ውስጥ የሚገኙትን የምዕራብ ባርባስቴል የሌሊት ወፎችን በመያዝ እና በመመርመር ነው። ይህ ቀዳሚ ቴክኒክ ሳይንቲስቶች በታሪካዊ የህዝብ አዝማሚያዎች ላይ ጠቃሚ ግንዛቤን እንዲያገኙ ያስችላቸዋል እና ለሌሊት ወፍ ጥበቃ ጥረቶች ወሳኝ መሳሪያ ይሰጣል።
በBCT የሳይንስና ክትትል ኃላፊ የሆኑት ዶ/ር ካትሪን ቡጊ የዚህን ምርምር አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል፣ “ይህ ዘዴ የሌሊት ወፍ ጥበቃን የሚቀይር ጨዋታ ነው። አሁን የባርባስቴል የሌሊት ወፍ ታሪካዊ ውድቀት የሚያሳይ ማስረጃ አለን ነገርግን ለሌሎች የሌሊት ወፍ ዝርያዎች ተመሳሳይ ማስረጃ በአስቸኳይ እንፈልጋለን። BCT በአጠቃላይ የዩናይትድ ኪንግደም የሌሊት ወፎች ብዛት በታሪካዊ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ይጠቁማል፣ እናም የሰው ልጅ እንቅስቃሴ በሌሊት ወፍ ህዝብ ላይ ያለውን ተፅእኖ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች በጆርናል ኦቭ አፕላይድ ኢኮሎጂ ውስጥ ታትመዋል, ይህም የሰው ልጅ ከመጠን በላይ መጨመር የሚያስከትለውን አስከፊ መዘዝ ብርሃን በማብራት እና የምዕራባዊውን ባርባስቴል የሌሊት ወፍ ዝርያዎችን ብቻ ሳይሆን ሌሎች የሌሊት ወፍ ዝርያዎችን ለመጠበቅም ጥሪ ያቀርባል.