የኒውዮርክ ስቴት የአካባቢ ጥበቃ ዲፓርትመንት ድሮኖችን በአደን ውስጥ መጠቀምን ተናገረ

የኒውዮርክ ስቴት የአካባቢ ጥበቃ ዲፓርትመንት (ዲኢሲ) ሰው አልባ የአየር ላይ ተሽከርካሪዎችን (UAVs) ወይም ሰው አልባ አውሮፕላኖችን በአደን ላይ ስለመጠቀም ያለውን አቋም በቅርቡ ግልጽ አድርጓል። በአዳኝ የተሰበሰቡ ሚዳቋን ወይም ድብን ለማዳን የሚረዱ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ስለመጠቀም ጥያቄዎች ሲኖሩ፣ ዲኢሲ ግን መሬትን መከታተል እና ማገገም የአደኑ ዋና አካል በመሆናቸው ሰው አልባ አውሮፕላኖችን መጠቀምን ማካተት እንደሌለበት አፅንዖት ሰጥቷል።
እንደ ዲኢሲ ዘገባ፣ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በፌዴራል አቪዬሽን አስተዳደር (ኤፍኤA) በአውሮፕላኖች የተከፋፈሉ ሲሆን አዳኞችን ለመርዳት መጠቀማቸው በኒውዮርክ ግዛት ህግ የተከለከለ ነው። ይህ ገደብ ሁለቱንም በትርፍ ጊዜ ማሳለፊያ እና በመዝናኛ አውሮፕላን አብራሪዎች ላይ እንዲሁም በ FAA ደንቦች ውስጥ የሚሰሩ የንግድ ሰው አልባ አብራሪዎችን ይመለከታል።
ግራ መጋባቱ የተፈጠረው አውሮፕላኖችን መጠቀምን የሚከለክለው የህግ ክፍልም አጋዘንን ወይም ድብን ለማደን ውሾችን መጠቀምን የሚከለክል በመሆኑ ነው። ነገር ግን፣ ዲኢሲ በተለይ አጋዘን እና ድብን ለማገገም የተጠረጠሩ መከታተያ ውሾችን የመቆጣጠር እና ፍቃድ የመስጠት ስልጣን ተሰጥቶታል። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ ለድሮኖች አጠቃቀም ተመሳሳይ አቅርቦት የለም፣ እና ስለዚህ፣ DEC አጠቃቀማቸውን ሊቆጣጠር ወይም ሊፈቅድ አይችልም።
የሞቱ ወይም የቆሰሉ ሚዳቋን ወይም ድብን ለማግኘት እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው አዳኞች፣ DEC በጎ ፈቃደኞችን፣ ፈቃድ ያላቸው፣ የተጠረጠሩ ውሻ ተቆጣጣሪዎችን እንዲያነጋግሩ ይመክራል። ይህንን አገልግሎት ለማቅረብ ብዙ ድርጅቶች አሉ፡ አጋዘን ፍለጋ፣ ኢንክ ለማዕከላዊ እና ምስራቃዊ ኒው ዮርክ፣ አጋዘን ፍለጋ FLC፣ Inc. ለጣት ሀይቆች ክልል እና አጋዘን የ WNY፣ Inc. ለምዕራብ ኒው ዮርክ።
በማጠቃለያው፣ በአደን ውስጥ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ለመጠቀም የDEC አቋም ግልጽ ነው - አይፈቀዱም። መሬትን መከታተል እና ማገገም ለአዳኞች አስፈላጊ ክህሎቶች ናቸው, እና በእነዚህ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ድሮኖችን መጠቀም በኒው ዮርክ ግዛት ህግ የተከለከለ ነው. እርዳታ የሚያስፈልጋቸው አዳኞች አጋዘንን ወይም ድብን ለማገገም እንዲረዳቸው ፈቃድ ባለው የተጠረበ ክትትል የውሻ ተቆጣጣሪዎች ላይ መተማመን አለባቸው።