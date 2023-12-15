Death Stranding በጠንካራ የተጫዋች መሰረት እና የሽያጭ አሃዞች መደሰት፣ ከቀደምት የኮጂማ አርእስቶች በልጦ

በኮጂማ ፕሮዳክሽን እና በኤ24 መካከል በተደረገ አስደሳች አጋርነት፣ ፕሮዳክሽኑ ስቱዲዮ በቅርቡ ሞት ስትራንዲንግ “በ PlayStation 16፣ PlayStation 4 እና PC ላይ ከ5 ሚሊዮን በላይ ፖርተሮችን መማረኩን” አስታውቋል። ይህ አስደናቂ አኃዝ ሁለቱንም የተሸጡ የጨዋታ ክፍሎች እና ርዕሱን በጨዋታ ማለፊያ፣ በፕሌይሌይመንት ፕላስ እና በEpic Games ማከማቻ ነጻ ሙከራዎችን ያደረጉ ተጫዋቾችን ግምት ውስጥ ያስገባል። የኋለኛው እያንዳንዱ ተጠቃሚ በዲሴምበር 2022 እና በሜይ 2023 መካከል ቅጂ እንዲጠይቅ ፈቅዷል።
በኮጂማ ፕሮዳክሽንስ የቀረበው የመጨረሻው ይፋዊ መረጃ በጁላይ 2021 ቢሆንም፣ የኅትመት ኃላፊ ጄይ ቦር ሞት ስትራንዲንግ በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ5 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎችን መሸጡን ሲገልጹ፣ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የተመልካቾቹን እድገት ለመከታተል ፈታኝ ነው። ይሁን እንጂ የጨዋታው ተወዳጅነት እየጨመረ መምጣቱ ግልጽ ነው.
በኖቬምበር 2019 መጀመሪያ ላይ የጀመረው ሞት ስትራንዲንግ ሂዴኦ ኮጂማ ከኮናሚ መውጣቱን ተከትሎ የስቱዲዮው የመጀመሪያ ራሱን የቻለ ስራ ምልክት አድርጎ ነበር። በኮናሚ ባነር ስር ከኮጂማ ቀዳሚ አርዕስቶች ጋር ማነፃፀር የቅርብ ጊዜ መረጃ ባለመኖሩ ፈታኝ ነው። ሆኖም ፣ የተወሰኑ ቁጥሮችን ልብ ሊባል የሚገባው ነው-
እ.ኤ.አ. በ60.2 ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አጠቃላይ የሜታል ማርሽ ፍራንቻይዝ በሚያስደንቅ ሁኔታ 1987 ሚሊዮን ቅጂዎችን አከማችቷል። የብረታ ብረት ጂር ድፍን ተከታታዮች የአብዛኛውን ድርሻ ይይዛል፣ ከመጋቢት 38 ጀምሮ ከ2014 ሚሊዮን በላይ ክፍሎች ተሽጠዋል። ጠንካራ ጨዋታዎች የተዘመኑ አይደሉም፣ የቆዩ የSEC ሰነዶችን፣ የፋይናንስ ሪፖርቶችን እና ከኮናሚ ጋዜጣዊ መግለጫዎችን መሰረት በማድረግ የሚከተለውን ውሂብ ማቅረብ እንችላለን፡-
- የብረት ማርሽ ጠንካራ፡ ከ7 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎች (ከመጋቢት 31 ቀን 2005 ጀምሮ)
– የብረት ማርሽ ጠንካራ 2፡ የነጻነት ልጆች፡ ከ7 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎች (ከመጋቢት 31፣ 2005 ጀምሮ)
- የብረት ማርሽ ጠንካራ 3፡ እባብ በላ፡ ከ4 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎች (ከመጋቢት 31፣ 2014 ጀምሮ)
– የብረት ማርሽ ጠንካራ 4፡ የአርበኞች ሽጉጥ፡ ከ6 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎች (ከግንቦት 2014 ጀምሮ)
– የብረት ማርሽ ድፍን ቪ፡ የፋንተም ህመም፡ ከ6 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎች (ከታህሳስ 2015 ጀምሮ)
ምንም እንኳን Death Stranding የብረታ ብረት Gear Solid 3 ሽያጮችን እንደበለጠ መገመት ቢቻልም፣ በMetal Gear Solid ተከታታይ ውስጥ ካሉ ሌሎች ርዕሶች ጋር በቀጥታ ማወዳደር ፈታኝ ነው። የሞት ስትራንዲንግ ስኬት እና ቀጣይነት ያለው ተወዳጅነት ከግምት ውስጥ በማስገባት ያሉት ቁጥሮች አሁን በጣም ከፍ ሊሉ ይችላሉ።
በአስደሳች ሁኔታ ኮጂማ ፕሮዳክሽን በአሁኑ ጊዜ የዋናው ጨዋታ ቀጥተኛ ተከታይ በሆነው በሞት ስትራንዲንግ 2 ልማት ላይ ተሰማርቷል። ታሪኩን ይቀጥላል እና እንደ ኖርማን ሬዱስ እና ሊያ ሴዱክስ ባሉ ታዋቂ ተዋናዮች የተገለጹ ተወዳጅ ዋና ገፀ-ባህሪያትን ያቀርባል።
በተጨማሪም ስቱዲዮው ከፊልም ሰሪ ዮርዳኖስ ፔሌ እና ከ Xbox ጌም ስቱዲዮ ጋር በመተባበር አዲሱን ፕሮጀክት ኦዲን በቅርቡ ይፋ አድርጓል። የተወሰኑ ዝርዝሮች እምብዛም ባይሆኑም፣ ይህ መጪ ጥረት የደመና ጨዋታ ቴክኖሎጂን ለመጠቀም ተዘጋጅቷል፣ ይህም በዓለም ዙሪያ ላሉ ተጫዋቾች ልዩ እና መሳጭ ተሞክሮ ይሰጣል።