ሞት ስትራንዲንግ 16 ሚሊዮን ተጫዋቾች በልጧል እና ቆጠራ

በኮጂማ ፕሮዳክሽን እና በኤ24 መካከል በተደረገ አስደሳች አጋርነት፣ ሞት ስትራንዲንግ ከ16 ሚሊዮን በላይ ተጫዋቾችን በመገናኘት በ PlayStation 4፣ PlayStation 5 እና ፒሲ መድረኮች ላይ እንደተገናኘ ተገለፀ። ይህ አስደናቂ ቁጥር ሁለቱንም የተሸጡ ክፍሎች እና ከርዕሱ ጋር የተሳተፉ ተጫዋቾችን እንደ Game Pass እና PlayStation Plus ባሉ የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎቶች ያካትታል። እያንዳንዱ ተጠቃሚ በዲሴምበር 2022 እና በግንቦት 2023 መካከል ቅጂውን እንዲጠይቅ የሚያስችለው የዴath ስትራንዲንግ ፒሲ ስሪት በልግስና በEpic Games ማከማቻ ላይ መገኘቱን ልብ ሊባል ይገባል።
ከዚህ ቀደም፣ በጁላይ 2021፣ የህትመት ኃላፊ የሆኑት ጄይ ቦር፣ ሞት ስትራንዲንግ በአለም አቀፍ ደረጃ ከ5 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎችን መሸጡን አጋርቷል። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ ያለ ተጨማሪ መረጃ፣ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የጨዋታውን ተመልካቾች እድገት ማረጋገጥ ፈታኝ ነው። ቢሆንም፣ ቁጥሩ አሁንም ስለ ጨዋታው ተወዳጅነት ብዙ ይናገራሉ።
በኖቬምበር 2019 የተለቀቀው ሞት ስትራንዲንግ ሂዴኦ ኮጂማ ከኮናሚ መውጣቱን ተከትሎ በኮጂማ ፕሮዳክሽንስ የተደረገ የመጀመሪያው ፕሮጀክት ነው። በጃፓን አሳታሚ ላይ ከኮጂማ ቀዳሚ ስራዎች ጋር በቀጥታ ማነፃፀር ፈታኝ ቢሆንም ትኩስ መረጃ ባለመኖሩ ፣የታዋቂውን የብረታ ብረት ጊር ተከታታይ ሽያጮችን በዝርዝር እንመልከት።
እ.ኤ.አ. በ 1987 ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ ፣ የሜታል ማርሽ ፍራንቻይዝ በዓለም አቀፍ ደረጃ 60.2 ሚሊዮን ቅጂዎችን ሸጧል። በተለይም፣ የብረት ጊር ድፍን (ኤምጂኤስ) ተከታታዮች በዚህ አሃዝ ላይ የበላይነት አላቸው፣ ከ38 ሚሊዮን በላይ ክፍሎች እስከ ማርች 2014 ድረስ ተሽጠዋል።
ለMetal Gear Solid ጨዋታዎች የተዘመኑ የሽያጭ አሃዞች በቀላሉ የማይገኙ ቢሆንም፣ በተከታታይ አምስት ዋና ግቤቶች ላይ አንዳንድ ግንዛቤዎች አሉን፡
- የብረት ማርሽ ጠንካራ፡ ከ7 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎች (ከመጋቢት 31 ቀን 2005 ጀምሮ)
– የብረት ማርሽ ጠንካራ 2፡ የነጻነት ልጆች፡ ከ7 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎች (ከመጋቢት 31፣ 2005 ጀምሮ)
- የብረት ማርሽ ጠንካራ 3፡ እባብ በላ፡ ከ4 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎች (ከመጋቢት 31፣ 2014 ጀምሮ)
– የብረት ማርሽ ጠንካራ 4፡ የአርበኞች ሽጉጥ፡ ከ6 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎች (ከግንቦት 2014 ጀምሮ)
– የብረት ማርሽ ድፍን ቪ፡ የፋንተም ህመም፡ ከ6 ሚሊዮን በላይ ቅጂዎች (ከታህሳስ 2015 ጀምሮ)
ሞት ስትራንዲንግ የብረታ ብረት Gear Solid 3 ሽያጭ ብልጫ እንዳለው መገመት ቢቻልም፣ ከሌሎች የኤምጂኤስ አርእስቶች ጋር በቀጥታ ማወዳደር ፈታኝ ነው። የዘመኑ የሽያጭ አሃዞች አለመኖር ቁልፍ ጉዳይ ነው፣ እና የሞት ስትራንዲንግ አጠቃላይ ሽያጭ በ5 ከታወጀው 2021 ሚሊዮን ምልክት በላይ መጨመሩን ልብ ማለት ያስፈልጋል።
በአሁኑ ጊዜ ኮጂማ ፕሮዳክሽን በከፍተኛ ጉጉት በሚጠበቀው የሞት ስትራንዲንግ 2 ላይ በትጋት እየሰራ ነው፣የመጀመሪያው ጨዋታ ቀጥተኛ ተከታይ እንደ ኖርማን ሬዱስ እና ሊያ ሴይዶክስ ባሉ ጎበዝ ተዋናዮች የተሳሉ ተወዳጅ ገፀ-ባህሪያትን ያሳያል። በተጨማሪም፣ ስቱዲዮው ከተከበረው የፊልም ሰሪ ጆርዳን ፔሌ እና የ Xbox ጌም ስቱዲዮዎች ጋር በመተባበር ኦዲ የተባለ ሌላ አስገራሚ ፕሮጀክት በቅርቡ ይፋ አድርጓል። ኦዲን በተመለከተ የተወሰኑ ዝርዝሮች ሳይገለጡ ቢቀሩም፣ ጨዋታው የደመና ጨዋታ ቴክኖሎጂን እንደሚያካትት ተረጋግጧል፣ ይህም ለተጫዋቾች የማይረሳ የጨዋታ ልምድን እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።
የኮጂማ ፕሮዳክሽን በዓለም ዙሪያ ተመልካቾችን መማረኩን እንደቀጠለ፣የሞት ስትራንዲንግ የወደፊት ዕጣ ፈንታ እና መጪ ፕሮጀክቶቻቸው እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ተስፋ ይዘዋል፣ይህም አድናቂዎች ቀጣዩን አስደናቂ ፈጠራዎቻቸውን በጉጉት እንደሚጠባበቁ ያረጋግጣል።