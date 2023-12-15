አዲስ የሞት ስትራንዲንግ ፊልም መላመድ አስደናቂ የተጫዋች ብዛት ያሳያል

በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ የተከበረውን የቪዲዮ ጨዋታ ሞት ስትራንዲንግ የቀጥታ ድርጊት ፊልም ማላመድ በአሁኑ ጊዜ በስራ ላይ ነው። ደጋፊዎች የዚህን መላመድ መለቀቅ በጉጉት ሲጠባበቁ ጨዋታው በPS4 ላይ ከመጀመሪያው ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ጨዋታውን ያጋጠሙትን ተጫዋቾች ብዛት በተመለከተ አዲስ መረጃ ወጣ።
በቅርቡ ኮጂማ ፕሮዳክሽን እና ኤ24 አጋርነታቸውን ያሳወቁ ሲሆን በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ሞት ስትራንዲንግ ፕሌይ ስቴሽን 16፣ ፕሌይ ስቴሽን 4 እና ፒሲ ጨምሮ በተለያዩ መድረኮች ላይ ካሉት “ከ5 ሚሊዮን በላይ ፖርተሮች” ከሚገርም ቁጥር ጋር መገናኘቱን ገልጿል። ይህ የማይታመን አኃዝ ሁለቱንም የተሸጡ ክፍሎች እና ጨዋታውን እንደ Game Pass እና PlayStation Plus ባሉ የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎቶች የሞከሩ ተጫዋቾችን ያጠቃልላል።
የሞት ስትራንዲንግ ፒሲ ስሪት እንዲሁ በተወሰኑ ጊዜያት በEpic Games ማከማቻ ላይ በነጻ እንዲገኝ መደረጉን እና ይህም ስፍር ቁጥር የሌላቸው ተጠቃሚዎች ቅጂ እንዲጠይቁ መደረጉ ልብ ሊባል ይገባል። ጨዋታው ብዙ ተመልካቾችን በመድረሱ ይህ አስደናቂ ለተጫዋቾች ብዛት አስተዋፅዖ አድርጓል።
ሆኖም፣ የሞት ስትራንዲንግ ስኬት ከኮናሚ ጋር በነበረበት ወቅት በሂዲዮ ኮጂማ ከፈጠራቸው የቀድሞ አርእስቶች ጋር በቀጥታ ማነፃፀር ፈታኝ ሆኖ ይቆያል፣ ምክንያቱም የሽያጭ አሃዞች ላይ ትኩስ መረጃ በጣም አናሳ ነው። በኖቬምበር 2019 ከተለቀቀ በኋላ ሞት ስትራንዲንግ ኮጂማ ከኮናሚ መውጣቱን ተከትሎ በኮጂማ ፕሮዳክሽን የተሰራ የመጀመሪያው ጨዋታ ነው።
በ5 በዓለም አቀፍ ደረጃ ከተገለጸው 2021 ሚሊዮን ቅጂዎች በላይ የሞት ስትራንዲንግ ልዩ የሽያጭ አሃዞች ይፋ ባይሆኑም፣ ሰፊ ተደራሽነቱ እና ተወዳጅነቱ አንፃር የብረታ ብረት ጂር ድፍድፍ 3 ሽያጭን በልጦ እንደተገኘ መገመት ይቻላል።
በ60.2 ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ በዓለም ዙሪያ በአጠቃላይ 1987 ሚሊዮን ቅጂዎች የተሸጠ አስደናቂ የሜታል ማርሽ ፍራንቻይዝን ስንመለከት በተለይ የብረታ ብረት ጂር ድፍን ተከታታዮች ለዚህ አሃዝ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል፣ ከ38 ሚሊዮን በላይ ክፍሎች ተሽጠዋል። ከመጋቢት 2014 ዓ.ም.
የጨዋታው ማህበረሰብ የሞት ስትራንዲንግ 2ን መልቀቅ በጉጉት ሲጠባበቅ፣ እንደ ኖርማን ሬዱስ እና ሌያ ሴይዱክስ ባሉ ተዋናዮች የተገለጹ ተወዳጅ ገፀ-ባህሪያትን የያዘው ቀጥታ ተከታዩ ኮጂማ ፕሮዳክሽን ተመልካቾችን በፈጠራቸው መማረኩን ቀጥሏል። ስቱዲዮው በቅርቡም ከፊልም ሰሪ ጆርዳን ፔሌ እና ከ Xbox Game Studios ጋር ኦ.ዲ በተሰየመ ሚስጥራዊ ፕሮጀክት ላይ ያላቸውን ትብብር አስታውቋል። ዝርዝሩ ባይገለጽም የደመና ጨዋታ ቴክኖሎጂን እንደሚጠቀም ተረጋግጧል፣ ይህም ደጋፊዎች የበለጠ ለማወቅ ጉጉት አላቸው።
በማጠቃለያው፣ ተጫዋቹ ለሞት ስትራንዲንግ መቁጠሩ የማይካድ አስደናቂ ነው፣ እና በመጪው የፊልም ማስተካከያ እና ተከታታዮች የበለጠ ታዋቂ ፍራንቻይዝ ለመሆን ተወስኗል።