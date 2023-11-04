በዊንዶውስ ላፕቶፕዎ ላይ የባትሪ ዕድሜን እንዴት እንደሚጨምር

የባትሪ ህይወት ላፕቶፕ ተጠቃሚዎች ትልቅ ስጋት ሊሆን ይችላል፣ነገር ግን እሱን ለማራዘም ልትጠቀምባቸው የምትችላቸው ብዙ ስልቶች አሉ። ምንም እንኳን የላፕቶፕህ ባትሪ እድሜ እና የመሙላት ታሪክ በአቅም ውስጥ ሚና ቢጫወቱም መሳሪያህን እንዴት መጠቀም እንዳለብህ ትልቅ ለውጥ ያመጣል።
የባትሪዎን ወቅታዊ ሁኔታ ለመገምገም የባትሪ ሪፖርት ማመንጨትን ያስቡበት። በዊንዶውስ 10 እና 11 ውስጥ ጥቂት ቀላል ደረጃዎችን በመከተል የባትሪ ሪፖርትን በቀላሉ መፍጠር ይችላሉ። መጀመሪያ የሩጫ መስኮት ለማምጣት የዊንዶው አዶ ቁልፍ + R ን ይጫኑ። ከዚያ CMD ብለው ይተይቡ እና የትእዛዝ ጥያቄን ለመክፈት ያስገቡ። በመቀጠል “powercfg/batteryreport” ብለው ይተይቡ እና ሪፖርቱን ለማመንጨት አስገባን ይጫኑ። ሪፖርቱ ከ C: UsersXXXXXbattery-report.html ጋር በሚመሳሰል የፋይል ዱካ ላይ ይቀመጣል። ሪፖርቱን ለማየት የአገናኝ መንገዱን ወደ አሳሽዎ ይቅዱ እና ይለጥፉ።
የንድፍ አቅም አሁን ካለው ሙሉ የኃይል መሙያ አቅም ጋር ለማነፃፀር የሪፖርቱን "የተጫኑ ባትሪዎች" ክፍልን ይከልሱ። ሙሉ የኃይል መሙያ አቅም ከዲዛይን አቅም 80% ያነሰ ከሆነ, ባትሪውን ለመለወጥ ጊዜው አሁን ሊሆን ይችላል. ይሁን እንጂ ልዩነቱ አነስተኛ ከሆነ የባትሪ ዕድሜን ለማሻሻል ሊወስዷቸው የሚችሏቸው እርምጃዎች አሉ.
የላፕቶፕ አጠቃቀም ልማዶችን ማስተካከል የባትሪ አፈጻጸምን ለማመቻቸት ይረዳል። የማሳያውን ብሩህነት ዝቅ ማድረግ እና የኃይል ቆጣቢ ቅንብሮችን ማስተካከል ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። በተጨማሪም፣ ላፕቶፑ እንዳይሰራ የሚወስደውን ጊዜ ማሳጠር እና ክዳኑን ሲዘጉ የእንቅልፍ ሁነታን ማስተካከል ያስቡበት። ከዚህም በላይ ዊንዶውስ 10 እና 11 አፈጻጸምን እና የባትሪ ዕድሜን ለማመጣጠን የሚስተካከሉ የኃይል ሁነታ አማራጮችን ይሰጣሉ።
ልዩ ምክሮችን ስለሚሰጡ ለእያንዳንዱ የስርዓተ ክወና ስሪት የማይክሮሶፍት ጥቆማዎችን ማሰስ ተገቢ ነው። በተጨማሪም፣ የእርስዎ ላፕቶፕ አምራች የባትሪ አጠቃቀምን ሊያሳድግ የሚችል የባትሪ አስተዳደር ፕሮግራም ካቀረበ ያረጋግጡ።
እነዚህን ማስተካከያዎች ካደረጉ በኋላ የባትሪዎን ሪፖርት ከበርካታ የኃይል መሙያ ዑደቶች በኋላ እንደገና በማስኬድ የባትሪዎን አፈጻጸም ይቆጣጠሩ። እነዚህን ስልቶች በመተግበር የዊንዶውስ ላፕቶፕዎን የባትሪ ዕድሜ ከፍ ማድረግ እና ረዘም ያለ እና የበለጠ ውጤታማ በሆነ አጠቃቀም ይደሰቱ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የላፕቶፕን ባትሪ አሁን ያለበትን ሁኔታ እንዴት ማረጋገጥ እችላለሁ?
መ: በዊንዶውስ 10 እና 11 ውስጥ የትእዛዝ ጥያቄን በመክፈት እና "powercfg /batteryreport" በመፃፍ የባትሪ ሪፖርት ማመንጨት ይችላሉ. ሪፖርቱ የባትሪዎን የአሁኑን አቅም አጠቃላይ እይታ ያቀርባል።
ጥ፡ የላፕቶፕን ባትሪ ለመተካት ማሰብ ያለብኝ መቼ ነው?
መ: የባትሪዎ ሙሉ የኃይል መጠን ከዲዛይን አቅሙ ከ 80% ያነሰ ከሆነ, ለመተካት ጊዜው አሁን ሊሆን ይችላል.
ጥ፡ የላፕቶፕን የባትሪ ዕድሜ እንዴት ማሻሻል እችላለሁ?
መ: የማሳያውን ብሩህነት ማስተካከል፣ ኃይል ቆጣቢ ቅንብሮችን ማስተካከል፣ የስራ ፈት ጊዜን ማሳጠር እና የእንቅልፍ ሁነታ ቅንብሮችን ማዋቀር የባትሪ ዕድሜን ለማራዘም ይረዳል። በተጨማሪም የኃይል ሁነታን ማመቻቸት እና በአምራች ላይ የተመሰረቱ የባትሪ አስተዳደር ፕሮግራሞችን ማሰስ የባትሪውን አፈጻጸም የበለጠ ሊያሳድግ ይችላል።
ጥ፡ የባትሪውን ሪፖርት በየስንት ጊዜ ልድገመው?
መ: የባትሪውን ዕድሜ ከፍ ለማድረግ የተደረጉ ማስተካከያዎችን ተፅእኖ ለመገምገም ከበርካታ የኃይል መሙያ ዑደቶች በኋላ የባትሪውን ሪፖርት እንደገና ለማስኬድ ይመከራል።