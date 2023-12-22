Dark Souls II 10ኛ አመቱን ከአገልጋዮች መደምደሚያ ጋር አክብሯል።

ከአስር አመታት አስደሳች የጨዋታ እና የመስመር ላይ ውጊያዎች በኋላ ፍሮምሶፍትዌር ለጨለማ ሶልስ II፣ የተወደደ የድርጊት ሚና ጨዋታ አገልጋዮቹን እንደሚዘጋ አስታውቋል። ጨዋታው ከጥቂት ሳምንታት በኋላ 10ኛ የምስረታ በዓሉን ስለሚያከብር ይህ ውሳኔ ብዙ ደጋፊዎችን አስገርሟል።
በመጀመሪያ በ PlayStation 3 እና Xbox 360 ላይ የተለቀቀው Dark Souls II ለአስቸጋሪው የጨዋታ አጨዋወት እና መሳጭ አለም የወሰኑ ተከታዮችን በፍጥነት አግኝቷል። ተጫዋቾቹ ጨለማውን እና የከባቢ አየር አካባቢውን በመቃኘት፣ ከአስፈሪ ጠላቶች ጋር በመታገል እና በጠንካራ የባለብዙ ተጫዋች ግጥሚያዎች ላይ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ሰዓታት አሳልፈዋል።
ይሁን እንጂ ሁሉም መልካም ነገሮች ማብቃት አለባቸው. ፍሮምሶፍትዌር የጨለማ ሶልስ II አገልጋዮችን ለመዝጋት ከባድ ውሳኔ አድርጓል፣ይህም የጨዋታውን የመስመር ላይ አካል በውጤታማነት አጠናቋል። ይህ ማለት ተጫዋቾቹ ከአሁን በኋላ ከሌሎች ጋር መገናኘት፣ ፈታኝ ለሆኑ የአለቃ ጦርነቶች አጋሮችን መጥራት ወይም በተወዳዳሪ PvP ውጊያዎች መሳተፍ አይችሉም ማለት ነው።
ከጨለማ ሶልስ II ጎን፣ ከሶፍትዌር በተጨማሪ የኦንላይን አገልግሎቶችን ለአርሞርድ ኮር፡ ቬዲክት ቀን፣ በተመሳሳይ ጊዜ የተለቀቀውን የሜች ፍልሚያ ጨዋታን ይዘጋል። ይህ እርምጃ ለዓመታት በመስመር ላይ ባህሪያት እና መስተጋብር መደሰት የቀጠሉትን የሁለቱም ርዕሶች አድናቂዎችን ያሳዝናል።
አገልጋዮቹ ሊዘጉ ቢችሉም፣ የጨለማ ነፍስ ዳግማዊ ተጽእኖ በተጫዋቾች ላይ ማስተጋባቱን ይቀጥላል። ልዩ የሆነው ፈታኝ የጨዋታ አጨዋወት፣ ጥልቅ አፈ ታሪክ እና የማይረሳ ጊዜያቶች በጨዋታ መልክዓ ምድር ላይ የማይጠፋ አሻራ ጥሏል። የ Dark Souls IIን የኦንላይን ግዛት ስንሰናበተው፣ በዚህ በሚያስደነግጥ ውብ አለም ውስጥ የምናደርገውን ጉዞ የቀረጹትን ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ጀብዱዎች፣ ድሎች እና ሽንፈቶች እናስታውስ።