በኮዶረስ ክሪክ ላይ የሚገኘው ዮርክ ግድብ ለጎርፍ ቅነሳ እና ለግሪን ዌይ ግንባታ ሊፈርስ ነው።

በዮርክ፣ ፔንስልቬንያ በሚገኘው በኮዶረስ ክሪክ የሚገኘው የባስኩሌ በር ግድብ በዮርክ ካውንቲ ኢኮኖሚክ አሊያንስ እና በዮርክ ከተማ በጋራ ጥረት ሊፈርስ ነው። ማክሰኞ ይጀመራል ተብሎ የታቀደው የማፍረስ ዓላማ የጎርፍ ቅነሳን፣ የውሃ ጥራትን ማሻሻል እና የህዝብን ደህንነት ማሻሻልን ጨምሮ በርካታ ጉዳዮችን ለመፍታት ያለመ ነው። በተጨማሪም የግድቡ መወገድ ለህብረተሰቡ የመዝናኛ እድሎችን እና የአካባቢ ጥቅማጥቅሞችን ለማቅረብ ያለመ ፕሮጀክት የሆነውን የኮዶረስ ግሪንዌይን ግንባታ መንገድ ያጠራል ።
መጀመሪያ ላይ በ1983 የተገነባው ግድቡ እንደ ታንኳ እና ካያኪንግ ላሉ የመዝናኛ እንቅስቃሴዎች የውሃ ገንዳ ለመፍጠር ታስቦ ነበር። በጎርፍ ጊዜ ሊወርድ የሚችል በር የታጠቀው ግድቡ በተወሰነ ደረጃ የጎርፍ ቁጥጥር አድርጓል። ይሁን እንጂ ከ 2016 ጀምሮ በሩ ከፍ ባለ ቦታ ላይ ተጣብቋል, ይህም ወደ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ እና የጎርፍ አደጋዎችን ያባብሳል.
በውጤቱም፣ የአሜሪካ ጦር መሐንዲሶች (USACE) በመጋቢት 2018 የባስኩሌ በር ግድብ የጎርፍ መቆጣጠሪያ መስፈርቶችን ማሟላት አለመቻሉን ለዮርክ ከተማ አሳውቋል። በዚህ ምክንያት ከተማዋ ግድቡን ለማስወገድ የታዘዘው ከደህንነት ስጋት እና ከደንብ ጋር ባለማክበር ነው። የዮርክ ከተማ ምክር ቤት 500,000 ዶላር ከፌዴራል ARPA ገንዘቦች ለማፍረስ ፕሮጀክቱ መድቧል፣ ተጨማሪ $50,000 በፔንስልቬንያ የአሳ እና የጀልባ ኮሚሽን አስተዋፅዖ ተደርጓል።
ዲሴምበር 5 ላይ እንዲጀመር የታቀደው የማፍረስ ስራ ባለ ሁለት ደረጃ እቅድ ይከተላል። የመጀመሪያው ምዕራፍ የግድቡ በር ዘዴን የሚገነባው ሕንፃ መፍረስ፣ እንዲሁም ከግድቡ በስተጀርባ ያለውን የውሃ መጠን ዝቅ ለማድረግ የሚያስችል የመተላለፊያ ቻናል መገንባትን ያካትታል። ሁለተኛው ምዕራፍ የግድቡ እና የግድቡ ፋውንዴሽን ሙሉ በሙሉ መወገድ እና ከዚያም የቦታው እድሳት ይከናወናል. የፕሮጀክቱ ማጠናቀቂያ ትክክለኛው የጊዜ ገደብ በአየር ሁኔታ ላይ ይወሰናል.
በማፍረስ ሂደት ውስጥ፣ የቦታው ህዝባዊ መዳረሻ ይገደባል እና የደህንነት ምልክቶች በጉልህ ይታያሉ። የጎርፍ አደጋን ለመቀነስ፣ የውሃ ጥራትን ለማሻሻል እና እንደ ኮዶረስ ግሪንዌይ ላሉ ማህበረሰባዊ ተኮር ተነሳሽነቶች መንገዱን የሚጠርግ በዚህ ጉልህ የማፍረስ ፕሮጀክት ላይ ፍላጎት ያላቸው ወገኖች ከWGAL ጋር ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲያገኙ ይበረታታሉ።