የዳላስ ኮከቦች በማዕከላዊ ዲቪዚዮን ትርኢት በናሽቪል አዳኞች ላይ ሊወስዱ ነው።

ማጠቃለያ፡ የዳላስ ኮከቦች በአስደሳች የማዕከላዊ ዲቪዚዮን ፍጥጫ ከናሽቪል አዳኞች ጋር ይጋጠማሉ። በቫንኮቨር ካኑክስ ላይ ከአስደናቂ የትርፍ ሰዓት ድል በኋላ ኮከቦቹ የአሸናፊነታቸውን ጉዞ ለማስቀጠል ቆርጠዋል። ሁለቱም ቡድኖች አስደናቂ ሪከርዶችን በማስመዝገብ ይህ ጨዋታ የችሎታ እና የስትራቴጂ ፈተና እንደሚሆን ጥርጥር የለውም።
ወደ ጨዋታው ስንመጣ ፕሪዳተሮች በሴንትራል ዲቪዚዮን ጨዋታዎች 19-14 አጠቃላይ ሪከርድ እና 5-3-0 ሪከርድ ይይዛሉ። 101 ጎሎችን ሲያስቆጥሩ 104 ጎሎችን ሲያስቆጥሩ ጠንካራ ጠንካራ ሆነው የቆዩ ሲሆን ይህ በእንዲህ እንዳለ ኮከቦቹ በ19-8-4 ሪከርድ እና በሴንትራል ዲቪዚዮን ተቀናቃኞቻቸው 5-1-1 በማስመዝገብ የበላይ ሆነው ቆይተዋል። ለዋክብት ቁልፉ በዲሲፕሊን መቆየት እና ቅጣቶችን ማስወገድ ነው ምክንያቱም ከ 8-2-1 ሪከርድ ጋር የተሳካላቸው ከተጋጣሚያቸው ያነሱ ቅጣቶችን ሲፈጽሙ።
ሊመለከቷቸው የሚገቡ ቁልፍ ተጫዋቾች ፊሊፕ ፎርስበርግ እና ፊሊፕ ቶማሲኖ ለአዳኞች ይገኙበታል። ፎርስበርግ በ16 ጎሎች እና 22 አሲስቶች ጎል አስቆጣሪ ሲሆን ቶማሲኖ ባለፉት 10 ጨዋታዎች በሶስት ጎሎች እና ሁለት አሲስት በማበርከት ላይ ይገኛል። በከዋክብት በኩል ጆ ፓቬልስኪ በ 13 ግቦች እና 17 አሲስቶች እየመራ ሲሆን ባለፉት 10 ጨዋታዎች በሚሮ ሄስካነን ሶስት ጎሎች እና ሰባት አሲስት ድጋፍ አድርጓል።
ሁለቱም ቡድኖች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጥሩ ሁኔታ ላይ ሲሆኑ አዳነኞቹ ካለፉት አስር ጨዋታዎች ውስጥ ስምንቱን ሲያሸንፉ ኮከቦች ደግሞ ባለፉት አስር ጨዋታዎች ስድስት በማሸነፍ ወደ ኋላ የቀሩበት ሁኔታ ተፈጥሯል። አዳኞች በየጨዋታው በአማካይ 2.4 ጎሎችን ሲያስቆጥሩ እና በመከላከያ ዲሲፕሊን ተከታትለው 3.9 ጎል ብቻ እንዲገቡ አድርገዋል። በአንፃሩ ኮከቦቹ በማጥቃት ላይ ሃይለኛ ሲሆኑ በጨዋታ በአማካይ 3.7 ጎሎችን ቢያስቆጥሩም በመጠኑም ቢሆን በመከላከያ ላይ የተጋነኑ በመሆናቸው XNUMX ጎል እንዲቆጠርባቸው አድርጓል።
ከጨዋታው ውጪ የሆኑ ተጫዋቾች ስለሌሉ ጉዳት ለሁለቱም ቡድን አሳሳቢ አይደለም። ይህም በሁለት የማዕከላዊ ዲቪዚዮን ሃይሎች መካከል ፍትሃዊ እና ፉክክር ያለው ግጥሚያ ማረጋገጥ አለበት።
በዚህ የውድድር ዘመን በዳላስ ኮከቦች እና በናሽቪል አዳኞች መካከል ያለው የውድድር ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ ደጋፊዎቹ በምድቡ ላይ የበላይነታቸውን ለማረጋገጥ በሚያደርጉት የሁለት ቡድኖች መካከል ከፍተኛ ጦርነት ሊያደርጉ ይችላሉ።
[የጽሑፉ መጨረሻ]