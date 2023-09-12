በMGM ሪዞርቶች ላይ የሚደረግ የሳይበር ጥቃት ለደንበኞች ረብሻን ይፈጥራል

የMGM ሪዞርቶች ደንበኞች በታዋቂው ካሲኖ እና የሆቴል ግዙፍ ላይ የሳይበር ጥቃትን ተከትሎ በቁማር ማሽኖች እና በመስመር ላይ ክፍል ማስያዣ ስርዓት ላይ ችግር አጋጥሟቸዋል። አንዳንድ ስርዓቶች በሳይበር-ደህንነት ጉዳይ ምክንያት የተዘጉ ቢሆንም፣ ኤምጂኤም ሪዞርቶች ፋሲሊቲዎቹ ሥራ ላይ መዋላቸውን ገልጿል። ደንበኞቻቸው ወደ ተሳሳቱ ክፍሎች እንዲገቡ ያደረጋቸው እንደ ዲጂታል ቁልፎች አለመስራታቸው ያሉ የተለያዩ ችግሮችን ዘግበዋል። አንዳንድ ግለሰቦች ስለተሰረዙ የተያዙ ቦታዎች፣ መግባት አለመቻል፣ የካርድ ክፍያ መፈጸም ወይም ወደ ኤምጂኤም መለያቸው መግባት አለመቻል ቅሬታቸውን ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ወስደዋል።
ለክስተቱ ምላሽ ኤምጂኤም ሪዞርቶች በውጫዊ የሳይበር ደህንነት ባለሙያዎች እርዳታ ምርመራ ጀመረ። እንዲሁም ለህግ አስከባሪ አካላት አሳውቀዋል እና አንዳንድ ስርዓቶችን በመዝጋት ስርዓቶቻቸውን እና ውሂባቸውን ለመጠበቅ ፈጣን እርምጃ ወስደዋል ። የሳይበር ጥቃቱን ምንነትና ስፋት ለማወቅ የኩባንያው ምርመራ በአሁኑ ወቅት በመካሄድ ላይ ነው። ጥቃቱ ቢደርስም የሪዞርቶቹ የመመገቢያ፣ የመዝናኛ እና የጨዋታ ተቋሞች አሁንም አገልግሎት እየሰጡ ነው፣ እና እንግዶች አሁንም ከፊት ዴስክ በተገኘ እርዳታ የሆቴል ክፍሎቻቸውን ማግኘት ይችላሉ።
ነገር ግን፣ የኩባንያው ዋና ድረ-ገጽ በአሁኑ ጊዜ አይገኝም፣ ደንበኞችን በስልክ ወይም በሶስተኛ ወገን ድረ-ገጾች እንዲያግኟቸው አቅጣጫ ይቀይራል። MGM ሪዞርቶች በ ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የተለያዩ ሆቴሎች እና ካሲኖዎች ባለቤት, የላስ ቬጋስ ውስጥ ታዋቂ ቦታዎች ጨምሮ. ይህ ለኩባንያው ሁለተኛው የሳይበር ደህንነት ክስተት ሲሆን ከዚህ ቀደም በ2019 ሰርጎ ገቦች ከ10 ሚሊየን በላይ የደንበኛ መዝገቦችን በሰረቁበት ወቅት የተፈፀመው ጥሰት ነው። አሁን ባለው የሳይበር ጥቃት ተመሳሳይ መረጃዎች ተበላሽተው ስለመሆኑ ለጊዜው እርግጠኛ አይደለም።
ምንጮች፡- ቢቢሲ ዜና
ፍቺዎች፡ ሳይበር ጥቃት – ያልተፈቀደ የኮምፒዩተር ስርዓቶችን ወይም አውታረ መረቦችን ለማግኘት የሚደረግ ሙከራ፣በተለይ መረጃን ለመበጥበጥ ወይም ለመስረቅ በማሰብ።