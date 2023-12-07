የCVS ፋርማሲ የመድኃኒት ዋጋን ግልጽነት ለመጨመር የመሬት ላይ ማሻሻያ ሞዴልን አስተዋወቀ።

የፋርማሲዩቲካል ኢንዱስትሪውን አብዮት ለማድረግ በታለመው ጅምር እርምጃ፣ ሲቪኤስ ፋርማሲ አዲሱን የክፍያ መጠየቂያ ሞዴሉን ሲቪኤስ ኮስትቫንቴጅ መጀመሩን አስታውቋል። ይህ ፈጠራ አቀራረብ ፋርማሲዎች ለመድሃኒት ማዘዣ የሚከፈሉበትን መንገድ እንደገና ለማስጀመር እና በመድሃኒት ዋጋ ላይ የበለጠ ግልጽነት ለመስጠት ይፈልጋል።
በCVS CostVantage ሞዴል በሮድ አይላንድ ላይ የተመሰረተ የፋርማሲ ሰንሰለት ከፋርማሲ ጥቅም አስተዳዳሪዎች እና ከፋይ ከፋዮች ጋር በመተባበር የመድሃኒት ወጪዎችን እና ተዛማጅ ክፍያዎችን እንደገና ይገልፃል። ሂደቱ የመድሃኒቱ ትክክለኛ ዋጋ፣ የተቀመጠ ምልክት እና የፋርማሲ አገልግሎቶችን ዋጋ የሚያንፀባርቅ ክፍያን ያገናዘበ ግልፅ ቀመርን ያካትታል። የመጨረሻው ግብ የመድኃኒት ዋጋ ፋርማሲዎች ለራሳቸው የሚከፍሉትን መጠን በትክክል እንዲያንፀባርቁ ማረጋገጥ ነው።
እንደ ሲቪኤስ ገለጻ፣ ይህ አዲስ ሞዴል ለዋጋ አወጣጥ ስርዓቱ የበለጠ ግልፅነትን ከማምጣት ባለፈ ቀላል በማድረግ ለተጠቃሚዎች ምቹ ያደርገዋል። የፋርማሲ ዋና ኦፊሰር ፕሪም ሻህ ለተጠቃሚዎች ለረጅም ጊዜ የቆየውን የዋጋ አወጣጥ ግልጽነት ጉዳይ ለመፍታት የዚህ መሰረታዊ እርምጃ አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል።
የዚህ የመመለሻ ሞዴል ሙሉ ተፅእኖ በተጠቃሚዎች ወዲያውኑ ላይሰማው ቢችልም፣ የጥሬ ገንዘብ ፋርማሲ ቅናሽ ካርዶችን የሚጠቀሙ ሰዎች በአዲሱ ዓመት የመጀመሪያ አጋማሽ ውስጥ የመጀመሪያ ውጤቶችን ሊያገኙ ይችላሉ። ሆኖም፣ ሲቪኤስ የCostVantage ሞዴል ትግበራ ለተጠቃሚዎች ቁጠባን እንደሚያፋጥነው ያረጋግጣል።
ይህ የሲቪኤስ ፋርማሲ እርምጃ በኢንዱስትሪው ውስጥ እየጨመረ ካለው ግልጽነት እና ፍትሃዊ የዋጋ አወጣጥ አዝማሚያ ጋር ይጣጣማል። ለምሳሌ፣ እንደ ማርክ ኩባን ኮስት ፕላስ መድሀኒት ያሉ ኩባንያዎች ህሙማን ፍትሃዊ የዋጋ አወጣጥ እንዲያገኙ ለማድረግ በመድሃኒት ወጪዎች ላይ ሙሉ ግልፅነት ለመስጠት ያላቸውን ቁርጠኝነት አፅንዖት ሰጥተዋል።
CVS CostVantageን በማስተዋወቅ፣ሲቪኤስ ፋርማሲ የመድኃኒት ዋጋ የሚወጣበትን እና የሚከፈልበትን መንገድ እንደገና ለመወሰን፣የፋርማሲዩቲካል ኢንዱስትሪውን አብዮት የሚያደርግ እና አዲስ የግልጽነት እና የፍትሃዊነት መስፈርትን ለማቋቋም ያለመ ነው። ሸማቾችን ለማብቃት እና የመድኃኒት ዋጋን ግልጽነት ለማሻሻል ይህ ትልቅ እርምጃ ከ2025 ጀምሮ ከፋርማሲ-ጥቅማ ጥቅሞች አስተዳዳሪዎች ጋር ውል ውስጥ ሊካተት ነው።