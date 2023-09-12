ለአእምሮ ግልጽነት የተፈጥሮ ተጨማሪዎች ጥቅሞች

ብዙ ጊዜ ከአቅም በላይ የሆነ እና ፈጣን ፍጥነት በሚሰማው አለም የአዕምሮ ንፅህናን እና ደህንነትን ለማሻሻል ተፈጥሯዊ መንገዶችን መፈለግ ከጊዜ ወደ ጊዜ አስፈላጊ እየሆነ መጥቷል። ጆሹዋ ፒ., የተፈጥሮ ተጨማሪ ምግብ ተጠቃሚ, ልምዱን ያካፍላል እና የሚያቀርቡትን ጥቅሞች ያጎላል.
ኢያሱ ከጠቀሷቸው ቁልፍ ጥቅሞች ውስጥ አንዱ የተረጋጋ አእምሮ፣ ከአቅም በላይ ማሰብ ነው። ተፈጥሯዊ ማሟያዎችን በመደበኛነት በመጠቀም, የውሳኔ አሰጣጥ ፈጣን እና የማስታወስ ችሎታው እየተሻሻለ እንደሆነ ይሰማዋል. ይህ የተሻሻለ የአእምሮ ሁኔታ የዕለት ተዕለት ተግባራትን በበለጠ ግልጽነት እና ቅልጥፍና እንዲመራ ያስችለዋል።
በተጨማሪም፣ ኢያሱ ማሟያዎቹን ለጊዜው መውሰድ ሲያቆም ከፍተኛ ልዩነት አስተውሏል። ለውጡ ከባድ ባይሆንም ፣ በቅዳሜ እረፍት በመነሳት እና ከተጨናነቀ ሳምንት በኋላ በመጥለቅለቅ ስሜት መካከል ካለው ልዩነት ጋር ተመሳሳይ ነው። ተጨማሪዎቹ አጠቃላይ የደህንነት ስሜትን ይሰጣሉ እና ከዕለት ተዕለት ተግዳሮቶች የሚመጣውን ድካም ለማስታገስ ይረዳሉ።
ኢያሱ በጠዋት ስራው በቡና እና በሃይል መጠጦች ላይ ያለው ጥገኝነት ቀንሷል። ይልቁንስ በ15-20 ደቂቃዎች ውስጥ በመምታት በፍጥነት ወደሚሰሩ ተፈጥሯዊ ተጨማሪዎች ይቀየራል። የኃይል መጨመር እና ቢያንስ ለስድስት ሰአታት የመታደስ ስሜት ይሰጡታል. በአስፈላጊ ሁኔታ, በዚህ ጊዜ መጨረሻ ላይ ምንም የሚታይ ብልሽት የለም, ይህም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ያለምንም እንከን ወደ እንቅልፍ ድጋፍ + ማሟያ እንዲሸጋገር ያስችለዋል.
የተፈጥሮ ማሟያዎች ውጤታማነት ከሰው ወደ ሰው ሊለያይ ይችላል፣ነገር ግን የኢያሱ አወንታዊ ልምዳቸው ሊሆኑ ለሚችሉት ጥቅሞች ማረጋገጫ ሆኖ ያገለግላል። እንደተለመደው አዲስ የአመጋገብ ወይም ተጨማሪ ሕክምናን ከማካተትዎ በፊት ከጤና ባለሙያ ጋር መማከር ይመከራል።
ምንጮች:
- የግል ምስክርነት በ Joshua P.
- የጤና ባለሙያዎች