ብጁ Mech Wars ዝማኔ 1.090 ማሻሻያዎች እና ጥገናዎች

የጨዋታ ልምድዎን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ብዙ አስደሳች ማሻሻያዎችን እና የሳንካ ጥገናዎችን ቃል በመግባት በጉጉት የሚጠበቀው ብጁ ሜች ዋርስ ዝመና 1.090 ተለቋል። በሁሉም መድረኮች ላይ ለማውረድ የሚገኝ፣ ይህ ማሻሻያ ዓላማው የታወቁ ችግሮችን ለመፍታት አዳዲስ ባህሪያትን እያስተዋወቀ፣ እንከን የለሽ እና አስደሳች የሆነ የጨዋታ ተሞክሮን ያረጋግጣል።
ለ Custom Mech Wars የቅርብ ጊዜው ዝማኔ የጨዋታ ጀብዱዎን ለማመቻቸት የተነደፉ ማሻሻያዎችን እና ጥገናዎችን ያመጣል። የተለያዩ ችግሮችን በመፍታት እና ስህተቶችን በማስወገድ ገንቢዎቹ የበለጠ መሳጭ እና አርኪ ተሞክሮ ለማግኘት የጨዋታ አጨዋወትን አመቻችተዋል።
አንድ ጉልህ መሻሻል በምርምር ክፍል ውስጥ ሊገኝ ይችላል. አሃዶች በሚገነቡበት ጊዜ የጠፉ ክፍሎችን በቀላሉ ለመለየት የሚያስችሉ የተሻሻሉ የማሳያ አማራጮችን አሁን ተጫዋቾች ያስተውላሉ። ቀደም ሲል የጎደሉ ክፍሎች በግልጽ አልተገለጹም, ይህም ወደ ግራ መጋባት ያመራል. በአዲሱ ዝመና ፣ የጎደሉ ክፍሎች በክፍሎች ዝርዝር ውስጥ በትክክል ግራጫ ይሆናሉ ፣ ይህም የንጥል ግንባታ ሂደቱን ቀላል ያደርገዋል እና የበለጠ ውጤታማ ያደርገዋል።
በተጨማሪም፣ በዚህ ዝማኔ ውስጥ የባለብዙ-ተጫዋች ድምጽ ስህተት በተሳካ ሁኔታ ተፈቷል። ከዚህ ቀደም በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ባለብዙ ተጫዋች ክፍለ ጊዜዎች የተወሰኑ ድምፆች አይጫወቱም ነበር። አስማጭ የኦዲዮ ተፅእኖዎችን አስፈላጊነት በመረዳት ይህ ማስተካከያ ተጫዋቾቹ በባለብዙ ተጫዋች ጨዋታ ወቅት የጨዋታውን ኦዲዮ አካላት ሙሉ በሙሉ እንዲለማመዱ ያረጋግጣል፣ ይህም አጠቃላይ ተሞክሮን ያሳድጋል።
በመጨረሻም ከጠላት ጥቃቶች ጋር የተያያዘ ስህተት ተስተካክሏል. ከዚህ ቀደም አንዳንድ ጠላቶች ማታለያዎች ወይም ቱሪስቶች ሲነቃቁ ጥቃታቸውን ያቆማሉ, ይህም የመከላከያ ስልቶችን በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ እንቅፋት ይሆናል. ነገር ግን፣ በዚህ ማሻሻያ፣ ጠላቶች ማታለያዎች ወይም ቱርቶች በሚጫወቱበት ጊዜም እንኳ ጥቃታቸውን ይቀጥላሉ፣ ይህም ይበልጥ ፈታኝ ለሆኑ የጨዋታ አጨዋወት ሁኔታዎች አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ብጁ ሜች ዋርስ ማሻሻያ 1.090 ትልቅ እርምጃ ነው፣ ይህም ተጫዋቾች አጠቃላይ የጨዋታ ልምድን የሚያሻሽሉ ማሻሻያዎችን እና ማሻሻያዎችን ያቀርባል። በተሳለጠ አሃድ ግንባታ፣ ሙሉ ለሙሉ አስማጭ ኦዲዮ እና የበለጠ ተለዋዋጭ የጠላት ጥቃቶች ይህ ዝማኔ ተጫዋቾችን እንደሚማርክ እና ለሰዓታት እንዲቆዩ እንደሚያደርጋቸው እርግጠኛ ነው። ዝመናውን አሁን ያውርዱ እና ከመቼውም ጊዜ በላይ ወደ ብጁ Mech Wars ዓለም ይግቡ!