ክሪተር ባርን ለተማሪዎች የትምህርት እድሎችን ለማሻሻል ይስፋፋል።

በዜላንድ፣ ሚቺጋን የሚገኘው ክሪተር ባርን በአዲስ ጎተራ ተቋም ላይ ኢንቨስት በማድረግ የግብርና ትምህርት ቅድሚያ መስጠቱን ቀጥሏል። በ1.2 ሚሊዮን ዶላር የጋብል ጎተራ ላይ መሬት በመስበር ድርጅቱ አቅርቦቱን ለማስፋት እና ትናንሽ እንስሳትን ለማስተናገድ ይጓጓል።
የተግባር ልምድን ለማዳበር ቁርጠኝነት ጋር፣ 6,200 ካሬ ጫማ ህንፃ ለጫጩቶች፣ ዳክዬዎች፣ ጥንቸሎች፣ ኪቲ ኮራል እና አራት ልዩ የመማሪያ ክፍሎች ይመደባል። ይህ መስፋፋት የክሪተር ባርን ወጣት አእምሮ ስለ እርባታ እንስሳት እና ግብርና ለማስተማር ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
በተለይም ይህ ልማት ክሪተር ባርን ከሶስት ሄክታር መሬት ወደ አሁኑ ባለ 27-ኤከር ቦታ ከተዛወሩ በኋላ የመጣ ነው። እርምጃው ድርጅቱ ተደራሽነቱን እንዲያሰፋ እና አቅርቦቱን እንዲያሳድግ አስችሎታል።
በ1984 የተቋቋመው ክሪተር ባርን በመጀመሪያ ደረጃ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ልጆችን ከእንስሳት እርባታ ጋር ለማስተዋወቅ አቅዷል። ባለፉት አመታት ድርጅቱ ለአካባቢው ትምህርት ቤቶች እና ዩኒቨርሲቲዎች ጠቃሚ ግብአቶችን እና ፕሮግራሞችን በማቅረብ ወደ ግብርና ትምህርታዊ ማዕከልነት ተቀይሯል። በዚህ አዲስ ጎተራ ውስጥ ኢንቨስት በማድረግ፣ ክሪተር ባርን ትምህርታዊ ግባቸውን የበለጠ ለመደገፍ እና የግብርናውን አለም ለመቃኘት ለሚጓጉ ተማሪዎች እንደ መብራት ለማገልገል ይፈልጋል።
ይህ የማስፋፊያ ፕሮጀክት ለተማሪዎች እና ለማህበረሰብ አባላት የተለያዩ ልምዶችን ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ክሪተር ባርን ለተለያዩ እንስሳት እና ትምህርታዊ ቦታዎችን በማቅረብ የማወቅ ጉጉትን፣ ለእንስሳት ፍቅርን እና በዕለት ተዕለት ህይወታችን ውስጥ የግብርና አስፈላጊነትን ጥልቅ ግንዛቤን ለማዳበር ያለመ ነው።
የክሪተር ባርን አዲስ ጎተራ ለትምህርት ያላሰለሰ ትጋት እና የወደፊት ትውልዶች ለግብርና ኢንደስትሪ እውቀት እና አድናቆት እንዳላቸው ማሳያ ሆኖ ያገለግላል። በዚህ አዲስ ተቋም፣ በተማሪዎች እና በሰፊው ማህበረሰብ ላይ በጎ ተጽእኖ ለመፍጠር ዝግጁ ናቸው።