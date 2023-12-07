ዩክሬን በራሺያ ቁጥጥር ስር በምትገኘው ክራይሚያ ላይ በአንድ ጀምበር ድፍረት የተሞላበት ወረራ ፈጽማለች፣ይህም ቁልፍ መሰረተ ልማቶችን ከድሮን አውሮፕላኖች ጋር ያነጣጠረ መሆኑን የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ ባወጣው መግለጫ 41 የዩክሬን ሰው አልባ አውሮፕላኖች (UAVs) በሩሲያ አየር መከላከያዎች በክራይሚያ ልሳነ ምድር እና በአዞቭ ባህር ላይ በጥይት ተመትተዋል። ትክክለኛው ቦታ በትክክል ባይገለጽም ሁለት የዩክሬን ድሮኖች በምስራቅ ክራይሚያ ፌዮዶሲያ ከተማ በሚገኝ የነዳጅ ማከማቻ አካባቢ መውደቃቸውን ምንጮች ዘግበዋል።
ይህ የቅርብ ጊዜ ጥቃት በወራት ውስጥ በሩሲያ በሚቆጣጠረው ግዛት ላይ ትልቁን የሰው አልባ አውሮፕላኖችን ጥቃት የሚያመለክት ሲሆን ይህም በዩክሬን እና በሩሲያ መካከል ያለው ጦርነት መባባሱን ያሳያል። በተያዘው ባሕረ ገብ መሬት እና በሩሲያ የድንበር ክልሎች ላይ ተደጋጋሚ ትኩረት ቢያደርጉም፣ የዩክሬን ሰው አልባ አውሮፕላኖች ጥቃቶች በዚህ ዓይነት ጉልህ በሆነ መልኩ አልተፈጸሙም።
የሚገርመው ነገር ዩክሬን ለእንደዚህ አይነት ጥቃቶች ህዝባዊ ሃላፊነት ከመውሰድ የምትቆጠብ ቢሆንም፣ ክሬምሊን ዩክሬን እ.ኤ.አ ኦገስት 42 በአንድ ጀንበር ባደረገው ጥቃት 25 ሰው አልባ አውሮፕላኖችን በማምጠቅ ቀደም ሲል ከሰሰ።የዩክሬን ጦር ግን በቅርቡ ስለተፈጠረው ክስተት አስተያየት ከመስጠት ተቆጥቧል።
ወረራውን ተከትሎ ሩሲያ ክሬሚያን ከዋናው ሩሲያ ጋር የሚያገናኘውን የከርች ድልድይ ዘግታለች። ድልድዩ የባህር ኃይል ድሮኖችን በመጠቀም ጥቃትን ጨምሮ የዩክሬን ሰው አልባ ጥቃቶች ተደጋጋሚ ኢላማ ሆኖ ቆይቷል።
ይህ የቅርብ ጊዜ ጥቃት የዩክሬን ታጣቂ ሃይሎች ክሬምሊን በኢራን የተነደፉትን ሻሄድ ካሚካዜ ዩኤቪዎችን ከሁለት ቦታዎች በአንድ ጀምበር መጀመሩን ባወጀበት ወቅት ነው። ዩክሬን ሩሲያ ከወረሯት 10 የአድማጭ ሰው አልባ አውሮፕላኖች 17 ያህሉን በተሳካ ሁኔታ መትታለች። በተጨማሪም ሩሲያ በዩክሬን ምስራቃዊ ዶኔትስክ እና ደቡባዊ ኬርሰን ክልሎች ላይ ስድስት S-300 ፀረ-አውሮፕላን የሚመሩ ሚሳኤሎችን ተኩሳለች።
የዩክሬን ባለስልጣናት እና የምዕራባውያን ባለሙያዎች ሩሲያ በበልግ እና በክረምት ወራት የሚሳኤል እና ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ጥቃት እንደምታጠናክር ተንብየዋል። በእርግጥ በመስከረም ወር ብቻ 500 የሻሄድ ሰው አልባ አውሮፕላኖች የተመዘገቡ ሲሆን ይህም ካለፈው አመት አሃዝ ይበልጣል።
በዩክሬን እና በሩሲያ መካከል ውጥረቱ እየጨመረ በመምጣቱ ለሁለቱም ወገኖች የጋራ መግባባት እና ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄዎችን መፈተሽ አስፈላጊ ነው. ሁኔታው የበለጠ ግጭትን ለማስወገድ የተለመደውን ጥበብ ለመቃወም እና ግንኙነቶችን ለመፈለግ ቁርጠኝነትን ይጠይቃል።