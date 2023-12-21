ዴቮልቨር ዲጂታል እና ነፃ ህይወት ለስዊች እና ፒሲ በዘመናት በኩል ክሪኬትን ያስታውቃል

ዴቮልቨር ዲጂታል እና ነፃ ህይወት አስደሳች ፊዚክስ ላይ የተመሰረተ የማስመሰል ጨዋታ ክሪኬት በዘመናት ወደ ኔንቲዶ ስዊች እና ፒሲ መድረኮች በ2024 መጀመሪያ ላይ ለማምጣት ሃይሎችን ተቀላቅለዋል። በክሪኬት ዝግመተ ለውጥ ውስጥ አስቂኝ እና ታሪካዊ ትክክለኛ ጉዞ።
በክሪኬት በዘመናት ውስጥ ተጨዋቾች እርስ በርስ የተሳሰሩ የሰው ልጆችን እና የክሪኬት ታሪኮችን ሲቃኙ የሌሊት ወፍ እና ኳሶችን መወርወር ይችላሉ። ከሺህ አመታት በፊት የተቀናበረው፣ የሰው ልጅ በመጥፋት አፋፍ ላይ በነበረበት ወቅት፣ የክሪኬት ጨዋታ በምድሪቱ ሃያላን አውሬዎች ላይ የማዳን ጸጋ ሆኖ ብቅ አለ። አሁን፣ ተጫዋቾች ይህንን የበለፀገ ታሪክ በብቸኝነትም ሆነ ከጓደኛቸው ጋር በገዛ እጃቸው ሊለማመዱ ይችላሉ።
ጨዋታው በሁሉም የክህሎት ደረጃ ላሉ ተጫዋቾች ተደራሽ በማድረግ ቀላል የአንድ-አዝራር/የንክኪ ቁጥጥር እቅድ ይዟል። በጨዋታ ማእከል እና በተኳሃኝ የጨዋታ ተቆጣጣሪዎች ድጋፍ ተጫዋቾቹ በተለያዩ የጨዋታ ሁነታዎች በክሪኬት በዘመናት መደሰት እና ጓደኞችን ለወዳጃዊ ግጥሚያዎች መወዳደር ይችላሉ።
ዴቮልቨር ዲጂታል ልዩ እና ፈጠራ ያላቸው ጨዋታዎችን በማተም የታወቀ ሲሆን ፍሪ ላይቭስ ደግሞ አጉል እና ማራኪ ርዕሶችን በማዘጋጀት ታሪክ አለው። በእነዚህ ሁለት ጎበዝ ቡድኖች መካከል ያለው ትብብር የማይረሳ የክሪኬት ልምድን ለስፖርቱ ደጋፊዎች እና የማስመሰል ጨዋታ አድናቂዎች ለማቅረብ ቃል ገብቷል።
Devolver Digital እና Free Lives በ2024 መጀመሪያ ላይ በኔንቲዶ ስዊች እና ፒሲ ላይ ለሚለቀቀው ጨዋታ ጨዋታውን ለማሻሻል መስራታቸውን ሲቀጥሉ በክሪኬት በዘመናት ላይ ለተጨማሪ ዝመናዎች ይከታተሉ።