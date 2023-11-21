በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ የሁለት አስርት አመታት እድገትን ማሰስ

የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) 25 አመት ሲሞላው ዛሬ ትልቅ ምዕራፍን አክብሯል። እ.ኤ.አ. በ1998 ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ፣ አይ ኤስ ኤስ በህዋ ምርምር ግንባር ቀደም በመሆን በርካታ ሳይንሳዊ እድገቶችን በማጎልበት እና ለአለም አቀፍ ትብብር መድረክን በመስጠት ላይ ይገኛል።
በአይኤስኤስ ላይ ከሚደረጉት የምርምር መስኮች አንዱ የጠፈር ባዮሎጂ ነው። የጣቢያው ልዩ የሆነ የማይክሮ ግራቪቲ አካባቢ ሳይንቲስቶች ክብደት-አልባነት በተለያዩ ባዮሎጂያዊ ሂደቶች ላይ የሚያስከትለውን ውጤት እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል። በቅርብ ጊዜ በተደረገ ጥናት አራት የጠፈር ተመራማሪዎች የባዮሜዲካል ምርምር አካል በመሆን የአይን ቅኝት አድርገዋል። ፍተሻው የተካሄደው በርቀት ሲሆን በቦታው ላይ ያሉ ዶክተሮች በአውሮፕላኑ በተዘጋጁ የመገናኛ መሳሪያዎች አማካኝነት ሂደቱን ይቆጣጠሩ ነበር.
ይህ በእንዲህ እንዳለ በአይኤስኤስ የተሳፈሩ የጠፈር ተጓዦች ከጠፈር መንኮራኩሮች ጋር በተያያዙ የስልጠና ልምምዶች ላይ ተሰማርተዋል። ኮማንደር አንድሪያስ ሞገንሰን ከባልደረቦቻቸው አባላት ጋር በመሆን የስፔስኤክስ ድራጎን ኢንዱራንስ የጠፈር መንኮራኩር የመርከቧን እና የማረፍ ሂደትን የሰራተኞቹን ኮምፒውተሮች በመጠቀም ተለማመዱ። ሰራተኞቹም ከጠፈር መንኮራኩሩ የህክምና አቅርቦት ቁሳቁሶችን ተቀብለው ለማከማቻ አዘጋጁ።
የጠፈር እፅዋት እና የስቴም ሴል ምርምርም ጉልህ የትኩረት አቅጣጫዎች ነበሩ። የጠፈር ተመራማሪው ሎራል ኦሃራ የSTEM ትምህርት በጎሳ አባላት መካከል ለማስተዋወቅ የጠፈር እፅዋት ጥናት አድርጓል። ይህ ጥናት ዘርን ለብዙ ወራት ለማይክሮግራቪቲ ማጋለጥን ያካተተ ሲሆን በመቀጠልም በምድር ላይ ከተቀመጡት ተመሳሳይ ዘሮች ጋር በማወዳደር ነው። በሌላ በኩል ሳቶሺ ፉሩካዋ በኪቦ ላብራቶሪ ሞጁል ውስጥ ናሙናዎችን በአጉሊ መነጽር በመመልከት ሴሎች እንዴት የስበት ኃይልን እንደሚገነዘቡ ጥናት አድርጓል።
በአይኤስኤስ የሮስኮስሞስ ክፍል ኮስሞናዊት ኦሌግ ኮኖኔንኮ በናኡካ ሳይንስ ሞጁል የተለያዩ ስርዓቶች ላይ ፍተሻ አድርጓል። ሌላው የቡድኑ አባል ኒኮላይ ቹብ የልብ እንቅስቃሴውን በመከታተል በሞጁሎች ውስጥ የአየር ማስተላለፊያ ቱቦዎችን አጸዳ። ኮንስታንቲን ቦሪሶቭ በኮምፒዩተር ላይ የወደፊት ፕላኔቶችን እና የሮቦት አብራሪ ቴክኒኮችን ሲለማመዱ ሴንሰር የታሸገ ኮፍያ ለብሷል።
ባለፉት 25 ዓመታት ውስጥ፣ አይኤስኤስ የአለምአቀፍ የሳይንስ ትብብር ማዕከል ሆኖ አገልግሏል። ከ21 ሀገራት የመጡ የጠፈር ተጓዦች እና ከ108 ሀገራት እና አካባቢዎች ጎብኝዎች ጋር ጣቢያው ከ3,000 በላይ የምርምር እና ትምህርታዊ ምርመራዎችን አመቻችቷል። ይህ የጋራ ጥረታችን ስለ ህዋ ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ ሀገራትን በእውቀት ፍለጋ ላይ አንድ ላይ አምጥቷል።
በጣቢያ እንቅስቃሴዎች ላይ ተጨማሪ ዝመናዎችን ለማግኘት የስፔስ ጣቢያ ብሎግ፣ @space_station እና @ISS_Research በትዊተር ላይ እና የአይኤስኤስ የፌስቡክ እና የአይኤስኤስ ኢንስታግራም መለያዎችን መከታተል ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ስለ ህዋ አሰሳ የቅርብ ጊዜ ክስተቶች መረጃ ለማግኘት ለናሳ ሳምንታዊ ዝመናዎች መመዝገብ ትችላለህ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ምንድን ነው?
አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ የሚገኝ ለመኖሪያ ምቹ የሆነ የጠፈር ጣቢያ ነው። በተለያዩ አገሮች መካከል ለሳይንሳዊ ምርምር እና ዓለም አቀፍ ትብብር ላብራቶሪ ሆኖ ያገለግላል.
2. በአይኤስኤስ ላይ የምርምር ዋና ትኩረት ምንድን ነው?
አይኤስኤስ በተለያዩ መስኮች ጥናትና ምርምር ያካሂዳል፣ እነዚህም የጠፈር ስነ-ህይወት፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ አስትሮኖሚ እና የሰው ጤናን ጨምሮ። እነዚህ ጥናቶች ዓላማችን ስለ ቦታ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ እና ለሳይንሳዊ እድገቶች አስተዋፅዖ ለማድረግ ነው።
3. አይኤስኤስ ምን ያህል ጊዜ ሲሰራ ቆይቷል?
አይኤስኤስ በ1998 ተጀመረ፣ በመጀመሪያው ሞጁል ዛሪያ በካዛክስታን ከባይኮኑር ኮስሞድሮም ተነስቷል። ከህዳር 2000 ጀምሮ ያለማቋረጥ ተይዟል።
4. ማይክሮግራቪቲ ምንድን ነው? ለምርምር ጠቃሚ የሆነውስ ለምንድን ነው?
ማይክሮግራቪቲ የሚያመለክተው እንደ ህዋ ውስጥ ያሉ የስበት ሃይሎች በጣም የሚቀንሱበትን ሁኔታ ነው. ሳይንቲስቶች የምድር ስበት ጣልቃ ገብነት ሳይኖር የተለያዩ አካላዊ እና ባዮሎጂካል ሂደቶች እንዴት እንደሚኖሩ እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል፣ ይህም ወደ ልዩ ግንዛቤዎች እና ግኝቶች ይመራል።
5. አይኤስኤስ ለአለም አቀፍ ትብብር አስተዋጽኦ ያደረገው እንዴት ነው?
አይኤስኤስ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ የጠፈር ተመራማሪዎችን እና ተመራማሪዎችን በማሰባሰብ ትብብርን እና የቡድን ስራን አበረታቷል። የጋራ ሳይንሳዊ ምርመራዎችን አመቻችቷል እና እውቀትን እና ሀብቶችን በአገሮች መካከል ለመለዋወጥ መድረክ ሆኖ አገልግሏል።