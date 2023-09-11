የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ዜና

ጠፈርተኛ ፍራንክ ሩቢዮ በጠፈር ውስጥ ለተከታታይ ቀናት ሪከርድ አዘጋጀ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 11, 2023
ጠፈርተኛ ፍራንክ ሩቢዮ በጠፈር ውስጥ ለተከታታይ ቀናት ሪከርድ አዘጋጀ

የጠፈር ተመራማሪው ፍራንክ ሩቢዮ 356 ተከታታይ ቀናት በጠፈር ላይ በማሳለፍ የናሳን ነጠላ የስፔስ በረራ ሪከርድ ሰበረ። ሩቢዮ፣ አብረውት ከሚሠሩት የአውሮፕላኑ አባላት ኮማንደር ሰርጌ ፕሮኮፒዬቭ እና የበረራ መሐንዲሶች ዲሚትሪ ፔትሊን ጋር፣ በዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ተሳፍረው በነበረው የኤግዚቢሽን 69 ሠራተኞች ውስጥ ከአንድ ዓመት በላይ ቆይተዋል።

የሩቢዮ ሪከርድ የሰበረ ተልእኮ የተከበረው የጠፈር ተመራማሪው ማርክ ቫንዴ ሄይ ሲሆን ከዚህ ቀደም በጠፈር ውስጥ 355 ተከታታይ ቀናትን በማስመዝገብ ሪከርድ ነበረው። ቫንዴ ሄይ በሴፕቴምበር 5 ቀድሞ በተመዘገበ የጠፈር-ወደ-መሬት ውይይት ወቅት ሩቢዮን እንኳን ደስ አላችሁ።

የአሁኑ የኤግዚቢሽን 69 መርከበኞች ሁለት የተለያዩ ቡድኖችን ያቀፈ ሲሆን አንደኛው በጠፈር ጣቢያው ላይ ለአንድ ዓመት ያህል ቆይቷል። Rubio ን ጨምሮ ሌላኛው ቡድን ከኦገስት 27 ጀምሮ በመርከቡ ተሳፍሯል።በወሩ መገባደጃ ላይ ረጅሙ የሰራተኞች ቡድን አባላት ይነሳሉ፣ ይህም በህዋ ላይ ሪከርድ የሰበረበት ጊዜ ያበቃል።

ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ሶስት አዳዲስ የበረራ አባላት አይኤስኤስን ለመቀላቀል በዝግጅት ላይ ናቸው። የናሳ ጠፈር ተመራማሪ ሎራል ኦሃራ ከሮስኮስሞስ ኮስሞናዊት ኦሌግ ኮኖኔንኮ እና ኒኮላይ ቹብ ጋር በካዛክስታን ከሚገኘው የባይኮኑር ኮስሞድሮም በሶዩዝ ኤምኤስ-24 መርከበኞች መርከብ ይጀምራል። ከጀመሩ ከሶስት ሰዓታት በኋላ ወደ ራስቬት ሞጁል የመትከያ መርሃ ግብር ተይዞላቸዋል።

አዲሶቹ መርከበኞች ለስድስት ወራት በሚፈጀው ተልእኳቸው የላቀ የጠፈር ምርምር ያካሂዳሉ። ይህ በህዋ ውስጥ ስላለው የኑሮ ሁኔታ እንድንረዳ እና በምድርም ሆነ በህዋ ላይ ሰዎችን የሚጠቅሙ የማይክሮ ግራቪቲ ሳይንስ ሙከራዎችን ያካትታል።

በአይኤስኤስ ላይ ከሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በተጨማሪ የጠፈር አድናቂዎች የሕዋ ጣቢያ ብሎግን፣ @space_station እና @ISS_Researchን በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ በመከተል እንደተዘመኑ ሊቆዩ ይችላሉ። ሳምንታዊ የቪዲዮ ድምቀቶች በ NASA የቪዲዮ ማሻሻያ ገጽ ላይም ይገኛሉ።

ምንጮች:
- NASA.gov

By ቪኪ Stavropoulou

ተዛማጅ ለጥፍ

ዜና

በእርስዎ iPhone ላይ ያለውን የቀስት አመልካች መረዳት፡ ምን ማለት ነው?

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia
ዜና

New Undertale Merch 8ኛ የምስረታ በዓሉን አክብሯል።

ሴፕቴ 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ዜና

የአክብሮት አስማት V2፡ በሚታጠፍ ንድፍ ውስጥ ያለ ጨዋታ ለዋጭ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

በዩክሬን ውጥረት ውስጥ የሩሲያ እና የዩኤስ ጠፈርተኞች ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ጋር ወደቡ

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

በቤት ውስጥ የተሰሩ የአፕል ዱባዎች በአፕል ፌስቲቫል ይሸጣሉ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

ቴክ፡ አፕል የምርት መስመርን በአስደሳች ማሻሻያዎች ያሳድጋል

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች