ጠፈርተኛ ፍራንክ ሩቢዮ በጠፈር ውስጥ ለተከታታይ ቀናት ሪከርድ አዘጋጀ

የጠፈር ተመራማሪው ፍራንክ ሩቢዮ 356 ተከታታይ ቀናት በጠፈር ላይ በማሳለፍ የናሳን ነጠላ የስፔስ በረራ ሪከርድ ሰበረ። ሩቢዮ፣ አብረውት ከሚሠሩት የአውሮፕላኑ አባላት ኮማንደር ሰርጌ ፕሮኮፒዬቭ እና የበረራ መሐንዲሶች ዲሚትሪ ፔትሊን ጋር፣ በዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ተሳፍረው በነበረው የኤግዚቢሽን 69 ሠራተኞች ውስጥ ከአንድ ዓመት በላይ ቆይተዋል።
የሩቢዮ ሪከርድ የሰበረ ተልእኮ የተከበረው የጠፈር ተመራማሪው ማርክ ቫንዴ ሄይ ሲሆን ከዚህ ቀደም በጠፈር ውስጥ 355 ተከታታይ ቀናትን በማስመዝገብ ሪከርድ ነበረው። ቫንዴ ሄይ በሴፕቴምበር 5 ቀድሞ በተመዘገበ የጠፈር-ወደ-መሬት ውይይት ወቅት ሩቢዮን እንኳን ደስ አላችሁ።
የአሁኑ የኤግዚቢሽን 69 መርከበኞች ሁለት የተለያዩ ቡድኖችን ያቀፈ ሲሆን አንደኛው በጠፈር ጣቢያው ላይ ለአንድ ዓመት ያህል ቆይቷል። Rubio ን ጨምሮ ሌላኛው ቡድን ከኦገስት 27 ጀምሮ በመርከቡ ተሳፍሯል።በወሩ መገባደጃ ላይ ረጅሙ የሰራተኞች ቡድን አባላት ይነሳሉ፣ ይህም በህዋ ላይ ሪከርድ የሰበረበት ጊዜ ያበቃል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ሶስት አዳዲስ የበረራ አባላት አይኤስኤስን ለመቀላቀል በዝግጅት ላይ ናቸው። የናሳ ጠፈር ተመራማሪ ሎራል ኦሃራ ከሮስኮስሞስ ኮስሞናዊት ኦሌግ ኮኖኔንኮ እና ኒኮላይ ቹብ ጋር በካዛክስታን ከሚገኘው የባይኮኑር ኮስሞድሮም በሶዩዝ ኤምኤስ-24 መርከበኞች መርከብ ይጀምራል። ከጀመሩ ከሶስት ሰዓታት በኋላ ወደ ራስቬት ሞጁል የመትከያ መርሃ ግብር ተይዞላቸዋል።
አዲሶቹ መርከበኞች ለስድስት ወራት በሚፈጀው ተልእኳቸው የላቀ የጠፈር ምርምር ያካሂዳሉ። ይህ በህዋ ውስጥ ስላለው የኑሮ ሁኔታ እንድንረዳ እና በምድርም ሆነ በህዋ ላይ ሰዎችን የሚጠቅሙ የማይክሮ ግራቪቲ ሳይንስ ሙከራዎችን ያካትታል።
በአይኤስኤስ ላይ ከሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በተጨማሪ የጠፈር አድናቂዎች የሕዋ ጣቢያ ብሎግን፣ @space_station እና @ISS_Researchን በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ በመከተል እንደተዘመኑ ሊቆዩ ይችላሉ። ሳምንታዊ የቪዲዮ ድምቀቶች በ NASA የቪዲዮ ማሻሻያ ገጽ ላይም ይገኛሉ።
ምንጮች:
- NASA.gov