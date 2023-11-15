አዲስ አንቀጽ፡ የኢ-ኮሜርስ ጃይንቶች የበዓል ሽያጭን ለማሳደግ የብድር አማራጮችን ይጠቀማሉ

በበዓል ሰሞን ሽያጮችን ለመንዳት በወሰደው ስልታዊ እርምጃ፣ የኤሌክትሮኒክስ ንግድ ድርጅት አማዞን ከብድር ጋር የተገናኙ ግዢዎችን በመግዛቱ የበአል ሽያጩን መጨመር አስከትሏል። ደንበኞች በኦንላይን የገበያ ቦታ ላይ ባንኮች በሚያቀርቡት የካርድ ቅናሾች ከ600 ክሮር በላይ ተጠቃሚ ሆነዋል።በዚህም 25 በመቶው ግዥ የተካሄደው በተመጣጣኝ ወርሃዊ ጭነት (EMIs) ነው።
በአማዞን የግብይት ልምድ ዳይሬክተር ኪሾር ቶታ እንደ ባንኮች፣ የባንክ ያልሆኑ የፋይናንስ ኩባንያዎች (NBFCs) እና ከክፍያ በኋላ አገልግሎቶችን የመሳሰሉ ለተጠቃሚዎች የብድር አማራጮች መገኘቱን አጉልተው አሳይተዋል። ብድር ለማግኘት እነዚህን መንገዶች በማስፋት፣ ደንበኞች የበለጠ ጉልህ እና ፕሪሚየም ግዢ እንዲፈጽሙ ስልጣን ተሰጥቷቸዋል።
የዚህ ስትራቴጂ ተጽእኖ በሜትሮ ከተሞች ብቻ የተወሰነ አልነበረም; ሌላው ቀርቶ ደረጃ 2 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ምርቶች በተለይም በፋሽን፣ በውበት እና በኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ተፈላጊነት መጨመሩን አይተዋል። ቶታ ፕሪሚየም ማድረግ በኤሌክትሮኒክስ ብቻ የተገደበ እንዳልሆነ ነገር ግን እንደ ግሮሰሪ ባሉ ምድቦችም በግልጽ ይታያል። ሸማቾች ሰፊ ምርጫ ሲቀርብላቸው ከመሠረታዊ ምርቶች ወደ ፕሪሚየም አማራጮች ለማሻሻል ያላቸውን ፍላጎት አሳይተዋል።
የዱቤ አማራጮች ከፍተኛ ዋጋ ባላቸው ዕቃዎች ላይ ብቻ የተገደቡ ባይሆኑም፣ መጠነኛ ዋጋ ያላቸውን ምርቶች ግምት ውስጥ በማስገባት ለደንበኞች ጠቃሚ ሆነው ተገኝተዋል። ቶታ ይህ የተራዘመ የብድር ተቋም ልዩ የብቃት መስፈርቶችን ባሟሉ በበቂ ትላልቅ ቅርጫቶች ላይ ሊጠቅም እንደሚችል አብራርቷል።
የአማዞን የበዓላት ሽያጮችን ለመንዳት ያደረገው ጥረት ፍሬያማ ሆኖ ተገኝቷል፣ ደንበኞቹ 99.7 በመቶው የአገሪቱ ፒን ኮድ ለአንድ ወር በሚቆየው ክብረ በዓል ላይ ተሳትፈዋል። በተለይም፣ 80 ከመቶ የሚሆኑት ሸማቾች ከደረጃ 2 እና 3 ከተሞች የተወደሱ ሲሆን እንደ ጃላንድሃር፣ ኮልሃፑር፣ ሚድናፖሬ እና ቪዛካፓታም ያሉ ከተሞች ለቀዶ ጥገናው በንቃት አስተዋፅዖ አድርገዋል።
በበዓሉ ወቅት እንደ ጌጣጌጥ፣ ፕሪሚየም ስማርት ሰዓቶች እና የቅንጦት የውበት ምርቶች ያሉ ምድቦች ተፈላጊነት ጨምሯል። የአማዞን ፕራይም አባላት፣ በዋነኛነት ከደረጃ 2 እና 3 ከተሞች የመጡ፣ ይህን በፍላጎት እንዲጨምር በማድረግ ጉልህ ሚና ተጫውተዋል።
የኢ-ኮሜርስ መድረኮች መሻሻላቸውን ሲቀጥሉ፣ የብድር አማራጮችን መጠቀም እንደ አሸናፊ ስትራቴጂ ብቅ ይላል፣ ይህም ደንበኞች ምኞታቸውን እንዲያሟሉ እና በጀታቸውን ለዋና ግዢዎች እንዲያራዝሙ ያስችላቸዋል። የብድር አማራጮች አቅርቦት እየጨመረ በመምጣቱ ይህ አዝማሚያ ሊቀጥል ይችላል, ይህም ሁለቱንም ሸማቾች እና የኢ-ኮሜርስ ግዙፍ ኩባንያዎችን ይጠቀማል.
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. ደንበኞች ከፍተኛ ዋጋ ካላቸው ዕቃዎች በስተቀር ለግዢዎች የብድር አማራጮችን መጠቀም ይችላሉ?
አዎ፣ የአማዞን የተራዘመ የክሬዲት ተቋም ደንበኞች ከፍተኛ ዋጋ ላላቸው ዕቃዎች ብቻ ሳይሆን የብቁነት መስፈርቶችን ለሚያሟሉ በቂ ትላልቅ ቅርጫቶች ምርቶች እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል።
2. የፕሪሚየም ግዢዎች በሜትሮ ከተሞች ብቻ የተገደቡ ናቸው?
አይ፣ የፕሪሚየም የማሳደግ አዝማሚያ ከሜትሮ ከተሞች በላይ የሚዘልቅ ሲሆን በደረጃ 2 እና 3 ከተሞችም ይስተዋላል። በተለያዩ ክልሎች ያሉ ደንበኞች ወደ ታዋቂ ምርቶች እና ዋና ምርቶች ያላቸውን ዝንባሌ ያሳያሉ።
3. የአማዞን ፕራይም አባላት ለበዓል ሽያጮች መብዛት አስተዋጽኦ ያደረጉት እንዴት ነው?
በበዓል ሰሞን፣ ከ65 በመቶ በላይ የሚሆኑ የአማዞን ፕራይም አባላት፣ በአብዛኛው በደረጃ 2 እና 3 ከተሞች የሚኖሩ፣ በገበያ ላይ በንቃት ይሳተፋሉ፣ በዚህም ለሽያጭ መጨመር አስተዋፅዖ አድርገዋል።