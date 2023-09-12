የብልሽት ቡድን ራምብል ምዕራፍ 2፡ አዲስ ካርታዎች፣ ሁነታ፣ ጀግና እና የውጊያ ማለፊያ

የብልሽት ቡድን ራምብል ምዕራፍ 2 በጨዋታው ላይ አዳዲስ ተጨማሪዎች ይዞ መጥቷል። ተጫዋቾች አዲስ ካርታ፣ አዲስ ሁነታ፣ አዲስ ጀግና እና አዲስ የውጊያ ማለፊያ ሊጠብቁ ይችላሉ። አዲሱ ማሻሻያ አዲስ የመጫወቻ መንገዶችን እና ለብልሽት አድናቂዎች ማለቂያ የሌለው ደስታን በመስጠት በጨዋታው ላይ አዲስ እይታን ያመጣል።
የምዕራፍ 2 ዋነኛ ድምቀቶች አንዱ የፓርቲ ሁነታን ማስተዋወቅ ነው። ይህ ባለ 4-ተጫዋች ትብብር ሪሚክስ ከተወዳዳሪ ግጥሚያዎች እረፍት ይሰጣል እና ተጫዋቾች እንዲፈቱ ያስችላቸዋል። እሱ 5 የተለያዩ ሚኒ-ጨዋታ ዙሮችን ያቀፈ ነው፣ እያንዳንዱም የራሱ ፈተና አለው። ተጫዋቾቹ ስራዎችን ለመስራት እና ቀሪ ጊዜያቸውን ለመጨመር ሰዓቶችን በመሰብሰብ አብረው መስራት ስለሚያስፈልጋቸው የቡድን ስራ ወሳኝ ነው። እያንዳንዱን የድግስ ሞድ ዌቭን መቆጣጠር ሚስጥራዊ የBoss Waveን ሊከፍት ይችላል፣ ይህም የብልሽት ዘማቾችን ችሎታ የመጨረሻውን ፈተና ላይ ይጥላል።
የድግስ ሁነታ ዙሮች የተለያዩ የጨዋታ አጨዋወትን ያሳያሉ። በSpeed Run ውስጥ ተጫዋቾቹ እንደ ባምፐርስ እና ናይትሮ ሳጥኖች ያሉ አደጋዎችን በማስወገድ የፍጥነት ፓድ ይሽቀዳደማሉ። ኩኪን ምንድን ነው? ተጫዋቾች የተወሰኑ ንጥረ ነገሮችን እንዲሰበስቡ እና በካርታው ዙሪያ በሚጓዝ ማሰሮ ውስጥ እንዲጨምሩ ይጠይቃል። በርቷል ተጫዋቾቹ ጊዜው ከማለቁ በፊት ማማ ላይ የተበተኑ መብራቶችን ለማብራት ሻማ እንዲጠቀሙ ይጠይቃቸዋል። በዲግ ኢት ውስጥ ተጫዋቾች የተቀበሩ አጥንቶችን ፈልገው በመሃል ላይ በመገጣጠም ሙሉ አፅም ይገልጣሉ። በመጨረሻም፣ Balloon Bounce፣ በኋለኛው ምዕራፍ 2 ላይ የሚለቀቀው፣ ነጥቦችን ለማግኘት ፊኛዎችን በማሻገር ተጫዋቾቹን ይሠራል።
በተጨማሪም፣ Season 2 Ripto የሚባል አዲስ ጀግና ያስተዋውቃል። ከስፓይሮ አጽናፈ ሰማይ የተገኘ ይህ ገፀ ባህሪ በበትረ መንግሥት የሚይዝ እና ገዳይ እና ኃይለኛ ድግምት አለው። የRipto ችሎታዎች የእሳት ኳሶችን ማስጀመር፣ መብረቅ መጥራት እና የሱናሚ ሞገዶችን መፍጠር ያካትታሉ። የተካኑ ተጫዋቾች እነዚህን ችሎታዎች በማጣመር አውዳሚ ጥንብሮችን ለመልቀቅ ይችላሉ። ሪፕቶ በጊዜው መጨረሻ ላይ ይገኛል።
አዲሱን የጨዋታ አጨዋወት ባህሪያት ለማሟላት፣ Season 2 ሁለት አዳዲስ ካርታዎችን ያቀርባል፡ Waste Deep እና Jazz Junction። Waste Deep ተጫዋቾችን በኮርቴክስ ሙከራዎች ወደተሞሉ አደገኛ የፍሳሽ ማስወገጃዎች ይወስዳቸዋል፣ ጃዝ መስቀለኛ መንገድ ደግሞ የጃዚ ከባቢ አየር ያለው ደማቅ የምሽት ጊዜ ካርታ ነው። እያንዳንዱ ካርታ የራሱ ልዩ ፈተናዎችን እና አስገራሚ ነገሮችን ያቀርባል.
በመጨረሻም፣ Season 2 ከ100-ደረጃ የውጊያ ማለፊያ ጋር አብሮ ይመጣል፣ ይህም ተጫዋቾች አዳዲስ ቆዳዎችን፣ መዋቢያዎችን፣ ሙዚቃዎችን እና ሌሎችንም ለመክፈት እድል ይሰጣል። የBattle Pass በCrash Team Rumble Deluxe Edition በኩል ሊገኝ ወይም ለብቻው ሊገዛ ይችላል።
የብልሽት ቡድን ራምብል ምዕራፍ 2 አሁን በቀጥታ ስርጭት ላይ ነው፣ ይህም ብዙ አስደሳች ይዘቶችን ወደ ጨዋታው እያመጣ ነው። የጠንካራ ፉክክር ደጋፊም ሆንክ የትብብር ጨዋታ፣ ይህ ዝማኔ ለእያንዳንዱ የብልሽት አድናቂ የሆነ ነገር አለው። ድርጊቱ እንዳያመልጥዎ!
ምንጮች:
– [ምንጭ 1፡ ዋናው ጽሑፍ]
– [ምንጭ 2፡ Gaming Trend]