የዳላስ ካውቦይስ ዋና አሰልጣኝ ማይክ ማካርቲ እርግጠኛ ባልሆነ የወደፊት ሁኔታ ይጋፈጣሉ

የዳላስ ካውቦይስ በቅርብ ሳምንታት ውስጥ በአሸናፊነት ደረጃ ላይ ይገኛሉ, ይህም በ NFL ውስጥ ካሉ ከፍተኛ ቡድኖች ውስጥ እንደ አንዱ አቋማቸውን ያጠናክራሉ. ሆኖም ዋና አሰልጣኝ ማይክ ማካርቲ ከቡድኑ ጋር ስለሚኖራቸው ቆይታ የወደፊት እጣ ፈንታ እየተናፈሰ ነው። ግምት እንደሚያሳየው ኮውቦይስ ጥልቅ የሆነ የጥሎ ማለፍ ውድድር ማድረግ ካልቻሉ ማካርቲ ሊለቀቅ ይችላል።
አንድ ዘገባ እንኳን ካውቦይስ ማካርቲን ሊተካ የሚችል ሰው አዘጋጅተዋል ይላል። የስፖርቱ ኬዳ ባልደረባ ቶኒ ፓውሊን እንደገለጸው ማካርቲ ከተለቀቀ የመከላከያ አስተባባሪ ዳን ኩዊን ወደ ዋና አሰልጣኝነት እንደሚያድግ በNFL እምነት እያደገ ነው። ከካውቦይስ ጋር ለሶስት ወቅቶች የቆየው ኩዊን ከዚህ ቀደም ከ2015 እስከ 2020 የአትላንታ ፋልኮንስ ዋና አሰልጣኝ ሆኖ አገልግሏል። Falconsን በ2016 የሱፐር ቦውል ጨዋታ እንዲያደርግ መርቷል።
ኩዊን ከዚህ ቀደም በዋና አሰልጣኝነት ለመሾም ከሌሎች ቡድኖች ፍላጎት ቢያገኝም፣ ማካርቲ ቦታውን ከቀጠለ በ2024 ከካውቦይስ ጋር ለመቆየት ይመርጣል የሚል ግምት አለ። የዳላስ ዋና አሰልጣኝ ስራ በስፖርቱ አለም በጣም የሚፈለግ ነው ፣ለሚፈልጉ አሰልጣኞችም ማራኪ እድል ያደርገዋል።
በእርሳቸው አመራር ስር ቡድኑ ባሳየው ዝቅተኛ የውድድር ዘመን ውጤት በማካርቲ ላይ ያለው ጫና እያደገ ነው። ከካውቦይስ ጋር ባሳለፈው አራት አመታት፣ ማካርቲ አጠቃላይ የ39-23 ሪከርድ አለው፣ ነገር ግን የጥሎ ማለፍ ሪከርዳቸው 1-2 ነው። ይህም ካውቦይስ በህይወት ዘመናቸው ሌላ የሻምፒዮንነት ዋንጫ ሲያነሱ ለማየት ከሚጓጉት የቡድኑ ባለቤት ጄሪ ጆንስ የሚጠበቅበትን ሁኔታ እንዲጠናከር አድርጓል።
አሁን የ81 አመቱ ጆንስ ትዕግስት እያጣ ሲሄድ የማካርቲ የወደፊት እጣ ፈንታ ሚዛን ላይ ወድቋል። የእሱ መዝገብ የተሳካ የቆይታ ጊዜ እንዳለ ቢጠቁምም፣ የድህረ ውድድር ውጤቶቹ ግን አሰልቺ ነበሩ። ማካርቲ ቡድኑን ወደ ጥልቅ የጥሎ ማለፍ ውድድር መምራት እና ለሚቀጥሉት አመታት የካውቦይስ ዋና አሰልጣኝነት ቦታውን እንደሚያረጋግጥ ወይም ኩዊን ስልጣኑን ለመረከብ ከገባ ጊዜው ይነግረናል።