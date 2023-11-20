ሁለት ወንድማማቾች ሰማያትን ያሸነፉት ለተገባ ምክንያት ነው።

የ25 አመቱ ሾን ኦካን እና የ24 አመቱ ወንድሙ ኢጎሃን በቅርቡ ለሟች እናታቸው ማርቲና የማይጠቅም ድጋፍ ላደረገው ማሪ ኩሪ ለተባለው በጎ አድራጎት ድርጅት ገንዘብ ለማሰባሰብ በአስደሳች የሰማይ ዳይቪንግ ጀብዱ ጀመሩ።
ሁለቱም ከካውንቲ ዴሪ የመጡት የኦካን ወንድሞች እናታቸው ያለፈችበትን 20ኛ አመት በአድሬናሊን በተሞላ ስካይዳይቭ ላይ በመሳተፍ ለማክበር ወሰኑ። ለማሪ ኩሪ ወደ 9,000 ፓውንድ የሚጠጋ ገንዘብ ለማግኘት በመቻላቸው ጥረታቸው አስደናቂ አልነበረም።
ገና ትንንሽ ልጆች እያሉ እናታቸውን በካንሰር በሞት ስላጡ፣ ሴን እና ኢገን በማርቲና የመጨረሻ ቀናት ማሪ ኩሪ ባደረገችው እንክብካቤ እና እርዳታ በጥልቅ ተነካ። በትዝታዋ ተመስጦ፣ ተዋናኝ የሆነው ሲን፣ በቅርቡ ከሴት ጓደኛው ጋር ወደ ሲድኒ የተዛወረውን የኤሌትሪክ ሰራተኛ የሆነውን ወንድሙን ኢኦሃንን የገቢ ማሰባሰቢያ ሰማይዳይቭን በማዘጋጀት ተቀላቀለ።
ወደ ያልታወቀ ድፍረት መዝለል ለወንድሞች አስደሳች ተሞክሮ ነበር። ሾን ስለ አድሬናሊን ጥድፊያ በጋለ ስሜት ተናግሯል፣ “ስካይዳይቭን መስራት በጣም ጥሩ እና በጣም አስደሳች ነበር ምክንያቱም ከዚህ በፊት ያላደረግነው ነገር ነው። የተልዕኳቸው ስሜታዊ ክብደት አልጠፋባቸውም ነበር፣ ሲን እንዲህ ሲል ገልጿል፣ “እንዲሁም እኛ ልክ ከመዝለላችን በፊት እና በኋላ ለኛ በጣም ስሜታዊ ነበር።
ለኦኬን ቤተሰብ፣ የማርቲና 20ኛ አመት የመጀመሪያ የልጅ ልጃቸውን ለመቀበል ከሚጠበቀው ጊዜ ጋር ስለሚመሳሰል ልዩ ጠቀሜታ አለው። እየቀረበ ያለው መምጣት እናታቸው ያለፈችባቸውን ወሳኝ ክስተቶች እንደ ልብ የሚነካ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል፣ ይህም ለማሪ ኩሪ የገንዘብ ማሰባሰብያ ጥረት የበለጠ ትርጉም ያለው ያደርገዋል።
የወንድማማቾች አክስት ሳንድራ ኬሊ በትዕቢት ተግባራቸውን አሰላሰሰች፣ እንዲህ ስትል ተናግራለች፣ “ሴን እና ኢግሃን የሰማይ ዳይቭን እየሰሩ እንደሆነ ሲነግሩኝ ማድረግ በጣም ደፋር ነገር ነው ብዬ አስቤ ነበር። ማርቲና በአሁኑ ጊዜ ከ20 ዓመታት በኋላ በአራቱም ልጆቿ በዓለም ላይ ኩሩ እናት ትሆናለች።
በየጥ
Marie Curie ምንድን ነው?
ማሪ ኩሪ ገዳይ ህመም ላለባቸው ግለሰቦች እና ቤተሰቦቻቸው እንክብካቤ እና ድጋፍ የሚሰጥ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው።
የኦካን ወንድሞች ለማሪ ኩሪ እንዴት ገንዘብ አሰባሰቡ?
Sean እና Eoghan ለበጎ አድራጎቱ ገንዘብ ለማሰባሰብ የሚያስደስት የሰማይ ዳይቪንግ ዝግጅት አዘጋጅተዋል።
ለምንድነው የኦኬን ወንድሞች ስካይዲንግን እንደ የገንዘብ ማሰባሰብያ ተግባር የመረጡት?
ወንድሞች እናታቸው ያረፈችበትን 20ኛ አመት በማይረሳ እና አድሬናሊን በተሞላ መንገድ እሷን ለሚደግፍ የበጎ አድራጎት ድርጅት ገንዘብ በማሰባሰብ ለማክበር ፈለጉ።
የኦካን ወንድሞች ምን ያህል ገንዘብ አሰባሰቡ?
በሰማይ ዳይቪንግ የገቢ ማሰባሰቢያ ለማሪዬ ኩሪ ወደ £9,000 የሚጠጋ ገንዘብ ማሰባሰብ ችለዋል።
የማርቲና አመታዊ በዓል ለቤተሰብ ያለው ጠቀሜታ ምንድነው?
ቤተሰቡ የመጀመሪያ የልጅ ልጃቸውን ለመቀበል ሲዘጋጁ በዓሉ ልዩ ትርጉም አለው ይህም እናታቸው ሟች የሆነችውን አስደሳች ክስተት ነው።
ከዚህ ቀደም ቤተሰቡ ማሪ ኩሪን እንዴት ይደግፋሉ?
የኦካን ቤተሰብ ከዚህ ቀደም ማርቲና ያለፈችበትን የመጀመሪያ አመት ለማክበር በጋላ ዳንስ ከ70,000 ፓውንድ በላይ አሰባስቦ ተጨማሪ £7,000 በማሰባሰብ 10ኛውን የምስረታ በአል ለማክበር።
ምንጭ: mariecurie.org.uk