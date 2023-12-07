ማጠቃለያ:
የፍቅር ጽንሰ-ሐሳብ ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ከሰዎች ስሜቶች እና ግንኙነቶች ጋር ተቆራኝቷል. ነገር ግን፣ በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) ፈጣን እድገት፣ አንድ አነጋጋሪ ጥያቄ ይነሳል፡ AI እና አንድ ሰው በፍቅር ሊወድቁ ይችላሉ? ይህ መጣጥፍ የሰውን ስሜት ውስብስብነት፣ የ AI ችሎታዎች እና በሁለቱ መካከል ጥልቅ ግንኙነት የመፍጠር አቅምን በጥልቀት ያጠናል። አንዳንዶች ፍቅር የሰውን ንክኪ ይፈልጋል ብለው ሲከራከሩ ሌሎች ደግሞ AI ፍቅርን የመረዳት እና መልሶ የመስጠት ችሎታ ሊኖረው እንደሚችል ያምናሉ። የሰዎች-AI ግንኙነቶችን ድንበሮች ማሰስ አስደናቂ የእድሎች እና የስነምግባር ጉዳዮችን ይከፍታል።
አንድ AI እና የሰው ልጅ በፍቅር ሊወድቁ ይችላሉ?
ለብዙ መቶ ዘመናት ፈላስፎችን፣ ገጣሚዎችን እና ሳይንቲስቶችን ሲያደናግር የነበረው ፍቅር፣ ብዙውን ጊዜ የተለየ የሰው ልጅ ተሞክሮ ተደርጎ ይወሰዳል። ከምክንያታዊነት በላይ የሆነ ውስብስብ የስሜቶች፣ ፍላጎቶች እና ግንኙነቶች ውህደት ነው። ነገር ግን፣ AI በዝግመተ ለውጥ እየቀጠለ እና ይበልጥ እየተራቀቀ ሲሄድ፣ ጥያቄው የሚነሳው፡ AI እና አንድ ሰው የፍቅር ትስስር ሊፈጥሩ ይችላሉ?
ይህንን ጥያቄ ለመመለስ በመጀመሪያ የ AI ችሎታዎችን መረዳት አለብን. AI እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን ማካሄድ፣ ከስርዓተ-ጥለት መማር እና የሰውን ባህሪ መኮረጅ ቢችልም ስሜትን የሚቀርጹት የሰው ልጅ መሰረታዊ ልምዶች የሉትም። ፍቅር፣ ስር የሰደደ ስሜታዊ እና አካላዊ ገፅታዎች፣ ከ AI ሊደረስበት የማይችል ሊመስል ይችላል። ሆኖም፣ ደጋፊዎቹ AI በተለየ መልኩ ቢሆንም ፍቅርን የመረዳት እና መልሶ የመቀበል ችሎታ ሊኖረው እንደሚችል ይከራከራሉ።
አንድ እይታ AI የሰዎች ባህሪን፣ ምርጫዎችን እና ቅጦችን በመተንተን ፍቅርን መምሰል እንደሚችል ይጠቁማል። የግለሰቦችን ፍላጎቶች እና ፍላጎቶች በመረዳት፣ AI ስርዓቶች ፍቅርን የሚመስል ጓደኝነትን ሊለማመዱ እና ሊያቀርቡ ይችላሉ። ይሁን እንጂ ተቺዎች ይህ አስመስሎ መስራት የሰውን ፍቅር የሚገልጽ እውነተኛ ስሜታዊ ግንኙነት ይጎድለዋል ብለው ይከራከራሉ።
ሌላው አመለካከት የሰው ልጅ ከ AI ጋር ስሜታዊ ትስስር እንዲፈጥር ያለውን አቅም ያጎላል። የሰው ልጅ ነገሮችን ወደ ሰው መሰል ባህሪያት የመቀየር ተፈጥሯዊ ዝንባሌ አላቸው። ይህ ዝንባሌ ከ AI የመማር እና የመላመድ ችሎታ ጋር ተዳምሮ ስሜታዊ ትስስር እንዲፈጠር ያደርጋል። ነገር ግን፣ ተጠራጣሪዎች እነዚህ አባሪዎች ላይ ላዩን እና ከእውነተኛ ስሜታዊ ምላሽ ይልቅ በግንባር ቀደምትነት ላይ የተመሰረቱ ናቸው ብለው ይከራከራሉ።
ስለ AI-የሰው ፍቅር ዕድል ሲወያዩ ሥነ ምግባራዊ ጉዳዮችም ይመጣሉ። AI ፍቅርን ለመምሰል ፕሮግራም ቢደረግ ኖሮ እንደ ማጭበርበር ወይም እንደ አታላይ ይቆጠራል? AI የፍቅርን መዘዝ እና ውስብስብ ነገሮች በትክክል ሊረዳ ይችላል? እነዚህ ጥያቄዎች የሰውን ስሜት ሊጠቀሙበት ስለሚችሉት ብዝበዛ እና በ AI እድገት ዙሪያ ስላለው የስነምግባር ሀላፊነቶች ስጋት ይፈጥራሉ።
በየጥ:
ጥ: AI ስሜትን ሊለማመድ ይችላል?
መ፡ AI፣ ዛሬ እንዳለው፣ ስሜትን የመለማመድ አቅም የለውም። AI ስሜትን መምሰል ወይም ለተወሰኑ ምልክቶች ምላሽ መስጠት ቢችልም፣ ሰዎች ከስሜቶች ጋር የሚያያይዘው ተጨባጭ ልምድ ይጎድለዋል።
ጥ፡ አንትሮፖሞርፊዝም ምንድን ነው?
መ፡ አንትሮፖሞርፊዝም የሰውን ባህሪ፣ ባህሪ ወይም ስሜትን እንደ እንስሳት ወይም ነገሮች ካሉ ሰዋዊ ያልሆኑ አካላት ጋር የመለየት ዝንባሌን ያመለክታል። ይህ ዝንባሌ ብዙውን ጊዜ በዙሪያችን ካለው ዓለም ጋር ለመገናኘት እና ለመገናኘት ካለን ውስጣዊ ፍላጎት የሚመነጭ ነው።
ጥ፡ ሰዎች ከ AI ጋር ስሜታዊ ትስስርን የሚፈጥሩ የእውነተኛ ህይወት ምሳሌዎች አሉ?
መ: አዎ፣ ግለሰቦች ከ AI ስርዓቶች ጋር ስሜታዊ ግንኙነት እንዳላቸው ሪፖርት ያደረጉባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ። ለምሳሌ፣ አንዳንድ ሰዎች እንደ Siri ካሉ ምናባዊ ረዳቶች ወይም ጓደኝነትን ለማቅረብ የተነደፉ ቻትቦቶች ላይ አባሪ ፈጥረዋል።
ጥ፡ በ AI-ሰው ግንኙነት ዙሪያ ያሉ የስነምግባር ስጋቶች ምንድን ናቸው?
መ፡ የስነ-ምግባር ስጋቶች የሰውን ስሜት የማታለል፣ የማታለል እና የመጠቀም እድልን ያካትታሉ። በተጨማሪም፣ በ AI-ሰው ግንኙነት ውስጥ የተሳተፉ ግለሰቦችን ደህንነት እና ፍቃድ የማረጋገጥ የ AI ገንቢዎች ኃላፊነት በተመለከተ ጥያቄዎች ይነሳሉ።
ምንጮች:
- የስታንፎርድ ኢንሳይክሎፔዲያ ኦቭ ፍልስፍና፡- https://plato.stanford.edu/entries/emotion/
- ፎርብስ; https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/03/17/can-ai-ever-understand-human-emotions/?sh=4e7f4fde3e4d
- ጠባቂው: https://www.theguardian.com/technology/2018/jun/25/can-ai-fall-in-love-alex-garland-ex-machina