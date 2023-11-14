ስኬት ተከፍቷል፡ በኮራል ደሴት የስኬት መንገድ

ጉጉ ተጫዋች ከሆንክ ስኬቶችን ለመክፈት ያለውን ስሜት ታውቃለህ። በአስደናቂው የኮራል ደሴት ዓለም፣ ለማሸነፍ የሚጠባበቁ በርካታ ስኬቶች አሉ። ይህ ምናባዊ ገነት ሀብትን ከማካበት እና ስብስቦችን ከማሟላት ጀምሮ ግንኙነቶችን እስከማሳደግ እና የተለያዩ ክህሎቶችን እስከመቆጣጠር ድረስ፣ ይህ ምናባዊ ገነት ለተጫዋቾቹ እንዲደርሱባቸው ሰፊ ግቦችን ይሰጣል።
1. ወደ ሀብት የሚወስደው መንገድ
ሳንቲሞችን በማግኘት ወደ ኮራል ደሴት የፋይናንስ ስኬት ጉዞዎን ይጀምሩ። በ"ነገር ግን በታማኝነት ስራ" ስኬት በትንሹ ጀምር፣ እና ያለማቋረጥ "የGamerscore ደሴት ሚሊየነር" ለመሆን መንገድህን ቀጥል። ጀማሪ ስራ ፈጣሪም ሆኑ ልምድ ያካበቱ ኢንቨስተር፣ በየደረጃው ሊደርሱባቸው የሚገቡ የገንዘብ ድጋፎች አሉ።
2. ስብስቦችን ማከም
በኮራል ደሴት ውስጥ፣ ቅርሶች፣ እንቁዎች፣ ዳይኖሰርስ፣ ሳንካዎች፣ አሳ እና የባህር critters ለማግኘት በመጠባበቅ ላይ ያሉ ውድ ቅርሶች አሉ። የወሰኑ ሰብሳቢ ይሁኑ እና እንደ “የቀድሞው ማስታወሻ”፣ “ቤጄዌድ”፣ “ፓሊዮንቶሎጂስት”፣ “ቡግ ፋንሲየር”፣ “አሳ ማጥመጃ ማኒያ”፣ “የባህር ታዛቢ” እና “የክፍል ጊዜ ጠባቂ” ያሉ ስኬቶችን ይክፈቱ። እያንዳንዱ ስብስብ የኮራል ደሴት የበለጸገ ታሪክ እና ብዝሃ ህይወት አስደናቂ ምዕራፍ ይወክላል።
3. አዲስ አድማሶችን መክፈት
ፍለጋ በኮራል ደሴት ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል፣ እና ከእሱ ጋር የተደበቁ ድንቆችን ለመለየት እድሉ ይመጣል። የ"Gulliver's Voyage" እና "የባህር ውስጥ ምስጢር" ስኬቶችን በቅደም ተከተል በማጠናቀቅ የጋይንት መንደር እና የመርፎልክ ኪንግደም መዳረሻ ያግኙ። እነዚህ አስደናቂ ቦታዎች ምናብዎን ይማርካሉ እና ልዩ ልምዶችን ይሸልሙዎታል።
4. ግንኙነቶችን መፍጠር
በኮራል ደሴት ውስጥ ካሉ የተለያዩ ገጸ-ባህሪያት ተዋናዮች ጋር ትርጉም ያለው ግንኙነት ይፍጠሩ። ልብ 5 ከኤንፒሲ ጋር ከመድረስ ጀምሮ የኮራል ደሴት ጣፋጭ እስከመሆን ድረስ በእያንዳንዱ የማህበራዊ ግንኙነት ደረጃ ላይ የተገኙ ስኬቶች አሉ። ስጦታዎችን በመስጠት ልግስናዎን ያሳዩ, የማይረሱ ቀናትን ይሂዱ እና እንዲያውም በማግባት እና ልጆች በመውለድ አዲስ ምዕራፍ ይጀምሩ.
5. የማስተርስ ችሎታዎች
የምግብ አሰራር እና የዕደ ጥበብ ችሎታዎችዎን በማሳደግ በኮራል ደሴት አለም እውነተኛ ባለሙያ ይሁኑ። የተለያዩ ጣፋጭ የምግብ አዘገጃጀቶችን አብስሉ እና የ"Home Cook" እና "Chef de Cuisine" ርዕሶችን ይውሰዱ። ልዩ እቃዎችን በመፍጠር የእጅ ጥበብ ስራዎን ያሳዩ እና የ"Handy Farmer", "DIY Expert" እና "Stylemaker" ስኬቶችን ያግኙ። እነዚህ ችሎታዎች ጓደኞችዎን ብቻ ሳይሆን በኮራል ደሴት ያለዎትን ልምድ ያሳድጋሉ።
በየጥ
ኮራል ደሴት ውስጥ ሳንቲሞችን እንዴት አገኛለሁ?
በኮራል ደሴት ውስጥ በተለያዩ መንገዶች ሳንቲሞችን ማግኘት ይችላሉ ለምሳሌ ተግባራትን ማጠናቀቅ፣ ሰብሎችን እና የእንስሳት ተዋጽኦዎችን መሸጥ፣ በክስተቶች ላይ መሳተፍ እና ከሌሎች ተጫዋቾች ጋር መገበያየት።
በCoral Island ውስጥ አዳዲስ አካባቢዎችን እንዴት መክፈት እችላለሁ?
በCoral Island ውስጥ አዳዲስ አካባቢዎችን ለመክፈት፣ እነዚያን አካባቢዎች መዳረሻ የሚሰጡ ልዩ ስኬቶችን ማጠናቀቅ አለቦት። የዚህን አስማታዊ ዓለም ምስጢር ለመግለፅ አላማዎችን ማሰስ እና ማጠናቀቅዎን ይቀጥሉ።
ከኤንፒሲዎች ጋር ያለኝን ግንኙነት ወደ ደረጃ በማድረጌ ምንም ጥቅማጥቅሞች አሉ?
አዎን፣ በCoral Island ውስጥ ከኤንፒሲዎች ጋር ያለውን ግንኙነት ማሻሻል አዲስ የውይይት አማራጮችን፣ ተልዕኮዎችን እና ልዩ ሽልማቶችን መክፈት ይችላል። ከዚህች ማራኪ ደሴት ነዋሪዎች ጋር ጠንካራ ግንኙነት ለመፍጠር ጊዜ እና ጥረት ማፍሰስ ተገቢ ነው።
በኮራል ደሴት ውስጥ በተወሰኑ ሙያዎች ላይ ልዩ ሙያ ማድረግ እችላለሁን?
በፍፁም! በኮራል ደሴት፣ እንደ ምግብ ማብሰል ወይም እደጥበብ ባሉ ልዩ ሙያዎች ላይ ለማተኮር ነፃ ነዎት። ልዩ በማድረግ ልዩ ስኬቶችን መክፈት እና በመረጡት መስክ እውነተኛ ጌታ መሆን ይችላሉ።
በብዙ ስኬቶች እና እድሎች፣ Coral Island ተጫዋቾችን እንዲሳተፉ እና እንዲበረታቱ የሚያደርግ አስደሳች የጨዋታ ተሞክሮ ይሰጣል። ጀብዱዎን ዛሬ ይግቡ እና በዚህ ደማቅ ምናባዊ ዓለም ውስጥ የስኬት መንገድዎን ይክፈቱ።