አዲስ ጥናት በኤሌክትሪክ የተሸከርካሪ የመንዳት ክልል ልዩነቶችን ገልጧል

በሸማቾች ሪፖርቶች የተካሄደ አንድ የቅርብ ጊዜ ጥናት የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን (ኢ.ቪ. ጥናቱ እንደሚያሳየው ከተፈተኑት ኢቪዎች ውስጥ ግማሽ ያህሉ የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ (EPA) በወሰነው መሰረት ከተገመተው የማሽከርከር ወሰን ያነሰ ነው። ይህ ልዩነት የኢቪ ባለቤቶች በተለይም የረዥም ርቀት ጉዞዎችን ለሚጀምሩ ሰዎች ከሚጠበቀው በላይ ባትሪ እያለቀባቸው ስለሚሄድ ችግር ይፈጥራል።
የማስታወቂያው የማሽከርከር ክልሎች በመስኮት ተለጣፊዎች ላይ ይታያሉ እና በEPA ቁጥጥር ስር ናቸው። ነገር ግን፣ የሸማቾች ሪፖርቶች ጥናት እንዳመለከተው አንዳንድ ኢቪዎች ከተገመቱት ወሰን እስከ 50 ማይል በታች ወድቀዋል፣ ሌሎች ደግሞ ከጠበቁት በላይ ሲሆኑ፣ አንድ ተሽከርካሪ ከማስታወቂያው ክልል በ70 ማይል በልጧል።
በሸማቾች ሪፖርቶች ውስጥ የመኪና ሙከራ እና ግንዛቤዎች ስራ አስኪያጅ አሌክስ ክኒዜክ እንደሚሉት፣ ክልል እና ጭንቀትን መሙላት ለተጠቃሚዎች ትልቅ ስጋት ናቸው። አስተማማኝ የኃይል መሙያ ጣቢያዎችን ማግኘት፣ በተለይም በማያውቋቸው ግዛቶች፣ ለEV ባለቤቶች ፈታኝ ሊሆን ይችላል። "ጭንቀት መሙላት ዋና ነገር ይሆናል - ቻርጅ መሙያው ከተሰበረ ወይም ከማስታወቂያው ባነሰ ዋጋ እየሞላ ሊሆን ይችላል" ሲል Knizek ገልጿል።
የሸማቾች ሪፖርቶች ተሽከርካሪዎቹ ሙሉ በሙሉ የባትሪ ሃይል እስኪያልቁ ድረስ በመንዳት ግምገማቸውን አካሂደዋል። ጥናቱ ያተኮረው እያንዳንዱ ኢቪ ምንም ክፍያ ሳያስፈልገው በሀይዌይ ላይ ሊጓዝ በሚችለው የማይሎች ብዛት ላይ ነው። በተጨማሪም፣ ቀዝቃዛው የሙቀት መጠን የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪን መጠን ስለሚቀንስ፣ በ70 እና 90 ዲግሪ ፋራናይት መካከል ባለው ምቹ የበጋ ሁኔታዎች ላይ ሙከራ ተከናውኗል።
ጥናቱ ከቢኤምደብሊው እና ከመርሴዲስ ቤንዝ የመጡ ኢቪዎች በ EPA ከተገመተው የማሽከርከር ክልል የተሻለ አፈጻጸም አሳይተዋል። የሸማቾች ሪፖርቶች ረጅም ርቀት የመኖርን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል፣ ይህም ምቾቱን እና ረጅም ጉዞዎችን ለማቀድ ለ EV ባለቤቶች የሚሰጠውን ማረጋገጫ በማሳየት ነው።
የሸማቾች ሪፖርቶች የተወሰኑ የኢቪ ሞዴሎችን ከ Chevrolet፣ Nissan፣Polestar፣ Tesla እና Rivian በባለቤትነት ውሱንነት ወይም የፈተና መስፈርቶቻቸውን ባለማክበር ምክንያት እንዳልሞከሩ ልብ ማለት ያስፈልጋል።
የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ለአሽከርካሪዎች የበለጠ ለአካባቢ ጥበቃ ተስማሚ ናቸው ተብሎ ቢነገርም፣ ይህ ጥናት የማሽከርከር ክልልን በተመለከተ ትክክለኛ እና አስተማማኝ መረጃ አስፈላጊነት ላይ ያተኩራል። ብዙ ሸማቾች ኢቪዎችን በመቀበል፣አምራቾች እና ፖሊሲ አውጪዎች አወንታዊ የባለቤትነት ልምድን ለማረጋገጥ እና የርቀት ጉዞዎች ጭንቀትን ለማስታገስ እነዚህን ልዩነቶች መፍታት አለባቸው።