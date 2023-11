ለምን ሁለተኛ እጅ ቴክኖሎጂ ለበዓል ግብይት ምርጫዎ መሆን አለበት።

By

የበአል ቀን የግብይት ወቅት እየተጧጧፈ ነው፣ እና የመደራደር አዳኞች የጥቁር አርብ እና የሳይበር ሰኞ ስምምነቶችን በተለይም የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን በጉጉት ይፈልጋሉ። ሆኖም፣ ህዝቡን ለማሸነፍ እና አሁንም ጉልህ ቅናሾችን ለመደሰት የሚያስችል መንገድ አለ - የሁለተኛ ደረጃ ቴክኖሎጂን ከግምት ውስጥ በማስገባት።

የUS PIRG's Designed to Last Campaign ዳይሬክተር የሆኑት ሉካስ ሮኬት ጉተርማን እንዳሉት ያገለገሉ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን መምረጥ የጥቁር ዓርብ ዋጋ አመቱን ለመቀነስ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢ ጥበቃ ዘላቂነትም አስተዋጽኦ ያደርጋል። የዩኤስ የህዝብ ጥቅም ጥናትና ምርምር ቡድን (PIRG) የትምህርት ፈንድ ታዳሽ ዕቃዎችን ሲገዙ ግምት ውስጥ መግባት ያለባቸውን ቁልፍ ጉዳዮች አጉልቶ የሚያሳይ ዘገባ አወጣ።

ጉተርማን በተጠቀመው ኤሌክትሮኒክስ እና አዲስ መካከል ብዙ ጊዜ ልዩነት እንደሌለ ያስረዳል። ያ "ክፍት ሣጥን" ወይም "እንደ አዲስ" መለያ በቀላሉ ሳይከፈት ከተመለሰ በኋላ እቃው ወደነበረበት ተመለሰ ማለት ሊሆን ይችላል። ብልጥ በመግዛት እና እነዚህ ውሎች በችርቻሮዎች እንዴት እንደሚገለገሉ በመረዳት አስደናቂ ቅናሾችን ማስመዝገብ ይችላሉ።

እንደ ስልኮች፣ ታብሌቶች፣ ዴስክቶፖች እና ላፕቶፖች ያሉ አንዳንድ መግብሮች በተለይ ለሁለተኛ እጅ ግዢዎች ተስማሚ ናቸው። ለምሳሌ በPIRG ለተሳካ ዘመቻ ምስጋና ይግባውና ጎግል ክሮምቡኮች በመላው አገሪቱ በስፋት ጥቅም ላይ የሚውሉ ተመጣጣኝ ላፕቶፖች አሁን ከጥቂት አመታት በኋላ ጊዜያቸው ከማብቃት ይልቅ ለአስር አመታት ይቆያሉ።

በሌላ በኩል፣ የታደሱ ቴሌቪዥኖች እና የኮምፒውተር ማሳያዎች ሲገዙ ጥንቃቄ ማድረግ ይፈልጉ ይሆናል። እነዚህ ምርቶች የበለጠ ግዙፍ፣ የበለጠ ደካማ እና ለመጠገን ፈታኝ ይሆናሉ።

የተሻሻሉ ዕቃዎችን በሚመርጡበት ጊዜ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምርቶች ከጠንካራ ብራንዶች ይፈልጉ። ለረጅም ጊዜ የተገነቡ እና አዲስ ሲሆኑ የበለጠ ውድ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን በመምረጥ፣ እንደ ሁለተኛ ደረጃ ግዢዎች እርስዎን እንደሚያገለግሉዎት ያረጋግጣሉ።

በወጪ ቁጠባ ከመደሰት በተጨማሪ የሁለተኛ ደረጃ ቴክኖሎጂን መግዛት ለአካባቢ ጥበቃ ኃላፊነት ያለው ምርጫ ነው። ጉተርማን አብዛኛው የኤሌክትሮኒክስ አካባቢያዊ ተፅእኖ የሚመጣው በአመራረት ሂደታቸው እንደሆነ ያስረዳል። ስማርት ስልኮችን፣ የጆሮ ማዳመጫዎችን፣ ላፕቶፖችን እና ቲቪዎችን ለማምረት የሚያስፈልጉ ግብአቶች፣ ጉልበት እና ቁሶች ከፍተኛ ናቸው። የታደሰ በመግዛት የስማርትፎን የአካባቢ አሻራን ለምሳሌ በ91 በመቶ መቀነስ ይችላሉ።

ከመግዛትዎ በፊት በሻጩ የቀረበውን የመመለሻ ፖሊሲ እራስዎን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። በተለምዶ፣ ለተመለሰ የ30-ቀን መስኮት ይኖርዎታል፣ ምንም እንኳን በአንዳንድ ሁኔታዎች አጭር ሊሆን ይችላል።

የሁለተኛ ደረጃ ቴክኖሎጂን ዓለም ለማሰስ ዝግጁ ነዎት? የኪስ ቦርሳዎን እና ፕላኔቷን በሚጠቅሙበት ወቅት የበአል ግብይትዎን ምርጡን ለመጠቀም ለተጨማሪ ምክሮች እና መመሪያዎች የPIRGን ድህረ ገጽ ይጎብኙ።

ጥ፡ ለምንድነው የሁለተኛ እጅ ቴክኖሎጂን ለመግዛት አስባለሁ?

መ: የተሻሻሉ ዕቃዎችን መምረጥ ዓመቱን በሙሉ ቅናሾችን እንዲደሰቱ እና ለአካባቢ ጥበቃ ዘላቂነት አስተዋጽኦ ያደርጋል ፣ ምክንያቱም የኤሌክትሮኒክስ አጠቃላይ የአካባቢ ተፅእኖን ስለሚቀንስ።

ጥ:- ለሁለተኛ እጅ ግዢዎች ምን ዓይነት ኤሌክትሮኒክስ ዓይነቶች ተስማሚ ናቸው?

መ፡ ስልኮች፣ ታብሌቶች፣ ዴስክቶፖች እና ላፕቶፖች ሇሁለተኛ እጅ መግዣ በጣም ጥሩ አማራጮች ናቸው። ጎግል ክሮምቡክ በተለይ አሁን ለ10 አመታት ይቆያሉ፣ በPIRG ለተሳካ ዘመቻ።

ጥ፡ ሁሉም የተሻሻሉ ዕቃዎች ሊገዙ የሚገባቸው ናቸው?

መ፡- አብዛኛው ኤሌክትሮኒክስ ታድሶ ሊገዛ ቢችልም የታደሱ ቴሌቪዥኖች እና የኮምፒዩተር ማሳያዎችን በመጠን መጠናቸው፣ ደካማነታቸው እና ለጥገና ተግዳሮቶች ከመግዛት መቆጠብ ተገቢ ነው።

ጥ፡ ጥሩ የታደሰ ምርት እንዳገኘሁ እንዴት ማረጋገጥ እችላለሁ?

መ: በጥንካሬያቸው እና በረዥም ጊዜያቸው የታወቁ ብራንዶችን ይፈልጉ። አዲስ ሲሆኑ የበለጠ ውድ ሊሆኑ የሚችሉ ዕቃዎችን መምረጥ እንደ ሁለተኛ እጅ ግዢ ጥራታቸውን ያረጋግጣል።

ጥ: የታደሰ ኤሌክትሮኒክስ መግዛት የአካባቢ ጥቅም ምንድነው?

መ፡ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን ማምረት፣ ስማርት ስልኮችን፣ የጆሮ ማዳመጫዎችን፣ ላፕቶፖችን እና ቲቪዎችን ጨምሮ ከፍተኛ ግብዓቶችን እና ሃይሎችን ይበላል። የተሻሻሉ ዕቃዎችን በመግዛት የአካባቢ ተፅእኖን እስከ 91 በመቶ መቀነስ ይችላሉ።

ጥ፡ ተመላሾችን በተመለከተ ምን ማስታወስ አለብኝ?

መ: ሊለያይ ስለሚችል ከሻጩ የመመለሻ ፖሊሲ ጋር ይተዋወቁ። በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች፣ ለምላሾች የ30-ቀን መስኮት ይኖርዎታል፣ ነገር ግን አንዳንድ ሻጮች አጭር ጊዜ ሊሰጡ ይችላሉ።