በኮንስትራክሽን ሲሙሌተር ውስጥ ያለው የጠፈር ወደብ ማስፋፊያ፡ ግራንድ የጠፈር ፕሮግራም መገንባት

የኮንስትራክሽን ሲሙሌተር ከስፔስፖርት ማስፋፊያ ጋር ትልቁን ፈተና ወስዷል። በዚህ የቅርብ ጊዜ DLC ውስጥ፣ ተጫዋቾች ለትንሽ ደሴት ሀገር ከመሬት ተነስተው ሙሉ የጠፈር ወደብ የመገንባት ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል። በሰባት አዳዲስ ደረጃዎች እና በ50 ሰአታት የጨዋታ አጨዋወት፣ ይህ ማስፋፊያ ብዙ የግንባታ ደስታን ይሰጣል።
በስፔስፖርት ማስፋፊያ ውስጥ ያሉት የፕሮጀክቶቹ መጠን እጅግ በጣም ብዙ ነው። ከተነሳበት ቦታ መጋዘን እስከ ግዙፍ የሬዲዮ ቴሌስኮፕ የምርምር ማዕከል ድረስ ተጨዋቾች ትልልቅ እቃዎችን በመቅረፍ የተለያዩ የግንባታ ቴክኒኮችን ጠንቅቀው ማወቅ አለባቸው። በውስን ገንዘቦች መጀመር ተጨማሪ ፈተናን ይጨምራል፣ተጫዋቾቹ በጀታቸውን በጥንቃቄ እንዲያስተዳድሩ ይጠይቃል።
ምንም እንኳን ትልቅ ደረጃ ቢኖረውም ፣ የስፔስፖርት ማስፋፊያ ከአዳዲስ መሳሪያዎች ወይም ተግዳሮቶች አንፃር ብዙ አይሰጥም። ነገር ግን፣ አንድ ተጨባጭ ነገር ለመገንባት ለሚፈልጉ ተጫዋቾች የተቀናጀ እና አርኪ ተሞክሮ ይሰጣል።
የዚህ መስፋፋት አንድ አሉታዊ ጎን የሳንካዎች መኖር ነው. ዋና ዋና ችግሮች ባይሆኑም እና በጨዋታው ውስጥ ሊስተካከሉ ቢችሉም፣ ጥምቀትን መስበር እና አንዳንዴም ተስፋ አስቆራጭ ሊሆኑ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ ተጫዋቾቹ ምንም የሚያደርጉት ነገር ሳይኖራቸው ሊያገኙ በሚችሉበት በባለብዙ-ተጫዋች ሁኔታ ውስጥ የእረፍት ጊዜዎች አሉ። ሆኖም ማስፋፊያው ለማግኘት አዳዲስ የስብስብ ዕቃዎችን በማካተት ይካሳል።
በአጠቃላይ የስፔስፖርት ማስፋፊያ ለኮንስትራክሽን ሲሙሌተር ጥልቀት እና ደስታን ይጨምራል። ኤንቨሎፑን ከፈጠራ አንፃር ባይገፋውም፣ ከግዙፉ ደረጃ እና ፈታኝ የግንባታ ፕሮጄክቶች ጋር የተሟላ የጨዋታ ልምድን ይሰጣል። ስለዚህ፣ ጠንካራ ኮፍያዎን ይልበሱ እና በዚህ ሞቃታማ ደሴት ላይ ታላቅ የጠፈር ፕሮግራም ለመገንባት ይዘጋጁ።
በየጥ:
ጥ: በ Spaceport ማስፋፊያ ውስጥ ስንት ደረጃዎች ተካትተዋል?
መ: በአጠቃላይ ሰባት አዳዲስ ደረጃዎች አሉ.
ጥ: በመስፋፋቱ ውስጥ ያለው የጨዋታ ጨዋታ ለምን ያህል ጊዜ ነው?
መ: ተጫዋቾች ወደ 50 ሰአታት የጨዋታ አጨዋወት መጠበቅ ይችላሉ።
ጥ፡- በማስፋፊያው ላይ አዳዲስ መሳሪያዎች ወይም ተግዳሮቶች አሉ?
መ፡ ማስፋፊያው አዳዲስ መሳሪያዎችን፣ ቴክኒኮችን፣ መሳሪያዎችን እና ተግዳሮቶችን አያስተዋውቅም።
ጥ፡ ማስፋፊያው ምንም ሳንካዎች አሉት?
መ: አዎ፣ በማስፋፊያው ላይ አንዳንድ ስህተቶች አሉ፣ ምንም እንኳን ዋና ችግሮች ባይሆኑም እና በጨዋታው ውስጥ ሊስተካከሉ ይችላሉ።
ጥ: ባለብዙ ተጫዋች ሁነታ በማስፋፊያው ውስጥ ይገኛል?
መ: አዎ፣ ባለብዙ-ተጫዋች ሁነታ አለ፣ ነገር ግን በዓላማው ላይ በንቃት የማይሰሩ ተጫዋቾች የእረፍት ጊዜዎች ሊኖሩ ይችላሉ።
ጥ: በማስፋፊያው ውስጥ የሚሰበሰብ አዲስ ነገር አለ?
መ: አዎ፣ ተጫዋቾች 20 አዲስ የሚሰበሰቡትን በትንሽ ሮኬቶች መልክ ማግኘት ይችላሉ።