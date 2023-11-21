አዲስ ጀብዱዎች በ Spaceport Expansion DLC ውስጥ ለግንባታ ሲሙሌተር ይጠብቃሉ።

በWeltenbauer Software Entwicklung GmbH የተገነባው የኮንስትራክሽን ሲሙሌተር ከቅርብ ጊዜ ማስፋፊያው ጋር ተጫዋቾችን ወደ አስደሳች ጉዞ እየወሰደ ነው። የSpaceport Expansion DLC በተለያዩ የጨዋታ መድረኮች ላይ ለግንባታ ወዳዶች የሚሆን ሙሉ አዲስ ዓለም ያስተዋውቃል።
ሀሳብህን የሚማርክ ገለልተኛ እና መሳጭ የዘመቻ ካርታ ላይ ጀምር። ከ40 ሰአታት በላይ ባለው ተጨማሪ ይዘት፣ የእርስዎን የግንባታ ችሎታ ለማሳየት እና ፈታኝ ፕሮጀክቶችን ለመቋቋም ስፍር ቁጥር የሌላቸው እድሎች አሉ። DLC ተጫዋቾቹ የራሳቸውን የሮኬት ማስጀመሪያ መሰረት እንዲነድፉ እና እንዲገነቡ በመፍቀድ በጨዋታው ላይ ተለዋዋጭ ለውጥ ያመጣል።
ኮከቦቹን በSpaceport Expansion DLC ለኮንስትራክሽን ሲሙሌተር ስታስሱ፣ የሰለጠነ ስራ ተቋራጭን ሚና መወጣት ትችላለህ፣የወደፊቱን የጠፈር አሰሳ በመቅረጽ። ለጀማሪ ፓድ መሰረት ከመጣል አንስቶ ውስብስብ የሮኬት ክፍሎችን እስከ መገጣጠም ድረስ ጨዋታው ለፈጠራ እና ለፈጠራ ያለዎትን ፍላጎት እንደሚያረካ እርግጠኛ የሆነ እውነተኛ ተሞክሮ ያቀርባል።
የSpaceport Expansion DLC በታወቁ የጨዋታ መድረኮች፣ PlayStation 4፣ PlayStation 5፣ Xbox One፣ Xbox Series S|X እና PC ጨምሮ ይገኛል። በመስመር ላይ ከጓደኞችዎ ጋር ኃይሎችን ይቀላቀሉ እና ግዙፍ የግንባታ ፕሮጀክቶችን ለማከናወን አብረው በሚሰሩበት ጊዜ በሚያስደንቅ ባለብዙ-ተጫዋች የጋራ ጨዋታ ውስጥ ይሳተፉ።
በግንባታ ሲሙሌተር ውስጥ አዲስ የደስታ እና የጀብዱ ደረጃ ለመክፈት ይዘጋጁ። ወደ Spaceport Expansion DLC ዘልለው ይግቡ እና በዓይንዎ ፊት የሚከናወኑትን ድንቅ ቦታዎች ይመስክሩ። የወደፊቱን የጠፈር ፍለጋን ለመቅረጽ ዝግጁ ነዎት?
በየጥ:
ጥ፡ የግንባታ ሲሙሌተር ምንድን ነው?
መ፡ ኮንስትራክሽን ሲሙሌተር ተጫዋቾቹ የግንባታ ተቋራጭ ሚና የሚጫወቱበት እና የተለያዩ የግንባታ ፕሮጄክቶችን የሚፈቱበት ባለብዙ ተጫዋች የመስመር ላይ የህብረት ግንባታ ማስመሰል ጨዋታ ነው።
ጥ፡ የ Spaceport Expansion DLC ምን ያቀርባል?
መ፡ የ Spaceport Expansion DLC አዲስ የዘመቻ ካርታ፣ ከ40 ሰአታት በላይ ተጨማሪ ይዘት እና የሮኬት ማስወንጨፊያ መሰረት የመገንባት ችሎታን ያስተዋውቃል።
ጥ፡ የ Spaceport Expansion DLC በየትኞቹ መድረኮች ላይ ይገኛል?
መ፡ የ Spaceport Expansion DLC ለ PlayStation 4፣ PlayStation 5፣ Xbox One፣ Xbox Series S|X እና PC ይገኛል።