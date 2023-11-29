ከተከታታይ የመረጃ ሥርዓቶች ሁሉን አቀፍ የዋይ ፋይ ዩኤስቢ አስማሚ ጋር ግንኙነትን ማሳደግ

ዛሬ ባለው የዲጂታል ዘመን፣ ተቀዳሚ ተግባራትን ለማከናወን የተረጋጋ የዋይ ፋይ ግንኙነት የግድ አስፈላጊ መስፈርት ሆኗል። ነገር ግን፣ የዋይ ፋይ አቅም ያላቸው መሳሪያዎች በኤሌትሪክ ላይ ባላቸው ከፍተኛ ጥገኝነት እና ከአሮጌ ፒሲዎች ጋር ባለው የተኳሃኝነት ውስንነት የተነሳ ምቾታቸው ይስተጓጎላል። የሞባይል መገናኛ ነጥቦች መፍትሔ ቢያቀርቡም፣ የበለጠ ቀልጣፋ አማራጭ በWi-Fi አስማሚዎች መልክ ነው። ይህንን ፍላጎት በመገንዘብ በህንድ ውስጥ የአይቲ ሃርድዌር ፣ደህንነት እና ክትትል ፣የህትመት ፍጆታ ዕቃዎች እና የኤሌክትሮኒክስ እና የቤት ውስጥ መዝናኛ ምርቶች ግንባር ቀደም አቅራቢ የሆነው Consistent Infosystems ሁሉንም የግንኙነት ፍላጎቶችዎን ለማሟላት የተነደፈ ሁለገብ ሚኒ ዋይ ፋይ ዩኤስቢ አስማሚ በቅርቡ ጀምሯል።
ይህ ተንቀሳቃሽ መሳሪያ እስከ 150Mbps እና 300Mbps የሚደርስ ፍጥነትን ከሚደግፍ መሳሪያ ጋር ያለምንም ልፋት የሚያገናኝ ቀልጣፋ የዩኤስቢ ቅርጽ አለው። በተለይም በአካባቢው የኢንተርኔት አገልግሎት ውስን በሆነ ርቀው ለሚኖሩ ወይም ለሚሰሩ ግለሰቦች ወይም ለተደጋጋሚ ተጓዦች የሚጠቅመው ቋሚ የዋይ ፋይ ዩኤስቢ አስማሚ በሁለተኛ-ትውልድ ባለ ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ሁነታ፡ USB v2.0.
በተለይም ይህ የዩኤስቢ አስማሚ የመዳረሻ ነጥብ ሁነታን ለሆትስፖት በይነገጽ ዩኤስቢ 2.0 ያቀርባል፣ግንኙነትን ያሳድጋል እና እንከን የለሽ የበይነመረብ ተሞክሮን ያረጋግጣል። የታመቀ ዲዛይኑ ተጠቃሚዎች ከዴስክቶፕቸው ወይም ከላፕቶፕቸው ጋር በተመቻቸ ሁኔታ እንዲያገናኙት ያስችላቸዋል፣ ይህም ከተጠቀሙ በኋላ በተደጋጋሚ የማስወገድን አስፈላጊነት ያስወግዳል።
ሚስተር ዮግሽ አግራዋል፣ ዋና ስራ አስፈፃሚ እና ተከታታይ የመረጃ ስርዓቶች ኃ.የተ.የግ.ማ. ኤል.ዲ.፣ “ወጥነት ያለው የመረጃ ሥርዓቶች በቴክኖሎጂው ገጽታ ላይ ፈጠራን ማስፋፋቱን ቀጥለዋል፣ እና የእኛ አዲስ የተጀመሩት የዩኤስቢ አስማሚዎች በጣም ጥሩ ጥራት ያላቸውን ምርቶች ለማቅረብ ያለንን ቁርጠኝነት ያሳያሉ።
ለፈጠራ ቅድሚያ የመስጠት የአስር አመታት ታሪክ ያለው፣ ወጥ የመረጃ ስርአቶች ከፍተኛ ስኬት አግኝተዋል። የወደፊቱን ጊዜ ስንመለከት፣ የምርት ስሙ በቅርቡ አዲስ ዓይነት የጨዋታ ኪቦርዶችን እና አይጦችን ያስተዋውቃል፣ ይህም የምርት ፖርትፎሊዮውን የበለጠ ያሰፋል።
ወጥ የሆነ የዋይ ፋይ ሚኒ ዩኤስቢ አስማሚ በሁለት አይነት ይገኛል፡ 150Mbps እና 300Mbps ሁለቱም አማራጮች ከ499-ዓመት የዋስትና ጊዜ ጋር ይመጣሉ እና በአማዞን ፣በብራንድ ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ ወይም በህንድ ውስጥ ከሚገኙት ቅርንጫፎቻቸው በአንዱ በቀላሉ ሊገዙ ይችላሉ።
በየጥ
ጥ፡ የWi-Fi ዩኤስቢ አስማሚ ምንድነው?
መ፡ የዋይ ፋይ ዩኤስቢ አስማሚ ኮምፒዩተር ወይም ሌላ መሳሪያ የዩኤስቢ ወደብ በመሰካት ከWi-Fi አውታረ መረብ ጋር እንዲገናኙ የሚያስችል መሳሪያ ነው።
ጥ፡ የዋይ ፋይ ዩኤስቢ አስማሚን መጠቀም ጥቅሙ ምንድን ነው?
መ፡ የዋይ ፋይ ዩኤስቢ አስማሚዎች ውስን የአካባቢ የኢንተርኔት አገልግሎት ባለባቸው አካባቢዎች ለሚኖሩ ወይም ለሚሰሩ ወይም በተደጋጋሚ ለሚጓዙ ግለሰቦች ጠቃሚ ናቸው ምክንያቱም የWi-Fi አውታረ መረቦችን ለመጠቀም ተንቀሳቃሽ መፍትሄ ይሰጣሉ።
ጥ፡- ወጥ የሆነ የWi-Fi ዩኤስቢ አስማሚን የት መግዛት እችላለሁ?
መ፡- ወጥ የሆነ የዋይ ፋይ ዩኤስቢ አስማሚ ከአማዞን ፣የተከታታይ የመረጃ ሥርዓቶች ኦፊሴላዊ ድረ-ገጽ ወይም በህንድ ውስጥ ከሚገኙት ቅርንጫፎቻቸው ሊገዛ ይችላል።
ጥ፡- ወጥ የሆነ የWi-Fi ዩኤስቢ አስማሚ ከዋስትና ጋር ይመጣል?
መ: አዎ፣ ሁለቱም የ150Mbps እና 300Mbps የተከታታይ ዋይ ፋይ ዩኤስቢ አስማሚ ከ1 አመት የዋስትና ጊዜ ጋር ይመጣሉ።