ሶኒ ሁለገብ α6700 መስታወት አልባ ካሜራ በህንድ ውስጥ ጀመረ

ሶኒ በጣም በሚጠበቀው α6700 መስታወት በሌለው ካሜራ በህንድ ገበያ ውስጥ ከኤፒኤስ-ሲ ካሜራ ሰልፍ ጋር የቅርብ ጊዜ መጨመሩን አስተዋውቋል። የታመቀ ዲዛይን፣ ልዩ ተንቀሳቃሽነት እና ለተጠቃሚ ምቹ የሆኑ ተግባራትን በማጣመር ይህ ካሜራ በሁሉም የችሎታ ደረጃዎች ያሉ የፎቶግራፍ አድናቂዎችን ለማስደሰት ተዘጋጅቷል።
α6700 በጉዞ ላይ ላሉ ተጠቃሚዎች የሚስብ አማራጭ በማድረግ ለስላሳ እና ዘመናዊ ንድፍ ይመካል። ከሚታወቁት ባህሪያቱ አንዱ የንክኪ ተግባርን የሚደግፍ ባለ vari-angle 3 ኢንች LCD ማሳያን ያካትታል። ይህ ፎቶግራፍ አንሺዎች በቀላሉ በቅንብሮች ውስጥ እንዲሄዱ፣ የትኩረት ነጥቦችን እንዲያስተካክሉ እና የተቀረጹ ምስሎችን በስክሪኑ ላይ ቀላል በሆነ መታ በማድረግ እንዲገመግሙ ያስችላቸዋል።
ከሚታወቅ በይነገጽ በተጨማሪ፣ α6700 ሊበጅ የሚችል መደወያ ያቀርባል፣ ይህም ለፎቶግራፍ አንሺዎች ወደ ተመራጭ ቅንብሮቻቸው ፈጣን መዳረሻ ይሰጣል። ይህ ባህሪ በተለዋዋጭ የተኩስ አከባቢዎች ፈጣን ማስተካከያ የሚያስፈልጋቸው ባለሙያዎችን እንደሚስብ እርግጠኛ ነው።
ካሜራው በኤሌክትሮኒካዊ መመልከቻ የተገጠመለት ሲሆን ይህም ግልጽ እና መሳጭ የፎቶግራፍ ተሞክሮ ያቀርባል. የኤሌክትሮኒካዊ መመልከቻው የምስሉን ቅጽበታዊ ቅድመ-እይታ ያቀርባል, ይህም ፎቶግራፍ አንሺዎች ቀረጻቸውን በትክክል እንዲጽፉ እና እንደ አስፈላጊነቱ ማስተካከያዎችን እንዲያደርጉ ያስችላቸዋል.
ሰፊ የግንኙነት አማራጮች በ α6700 ውስጥ ገብተዋል። እነዚህ የማይክሮ ኤስዲ ካርድ ማስገቢያ፣ ብሉቱዝ 4.2፣ ባለሁለት ባንድ ዋይፋይ፣ የኤችዲኤምአይ ማይክሮ ማገናኛ እና የርቀት መቆጣጠሪያ ተግባርን ያካትታሉ። እነዚህ ባህሪያት እንከን የለሽ ምስሎችን መጋራትን፣ ፋይሎችን ወደ ሌሎች መሳሪያዎች ማስተላለፍ እና የርቀት መቆጣጠሪያ አቅሞችን ያረጋግጣሉ።
ቀደም ሲል ሌንሶች ለያዙ፣ Sony α6700ን እንደ አካል-ብቻ አማራጭ በ Rs 1,36,990 አቅርቧል። ይህ ፎቶግራፍ አንሺዎች ያሉትን ሌንሶች በመጠቀም ወጪዎችን እንዲቆጥቡ ያስችላቸዋል። ሆኖም፣ ሶኒ የተሟላ ማዋቀርን ለሚመርጡ ደንበኞች የታሸጉ ፓኬጆችን ይሰጣል። ከ16-50ሚሜ ሌንስ ያለው ካሜራ በ1,47,490 Rs ሲገኝ ከ18-135 ሚሜ የማጉላት ሌንስ ጥቅል 1,72,990 ሩብል ዋጋ አለው።
ሁለገብ ባህሪያቱ፣ የታመቀ ዲዛይን እና የአጠቃቀም ቀላልነት፣ α6700 አስደናቂ ምስሎችን ለመቅረጽ እና መስታወት አልባ ካሜራዎችን አለምን ለማሰስ በሚፈልጉ ፎቶግራፍ አንሺዎች ዘንድ ተወዳጅ መሆን አይቀሬ ነው።