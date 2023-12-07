የኮሌጅ እግር ኳስ ቦውል ጨዋታዎች አስደሳች አሰላለፍ

ማጠቃለያ፡ የ2023-24 የኮሌጅ እግር ኳስ ጎድጓዳ ወቅት እየተቃረበ ነው፣ ወደ ኮሌጅ እግር ኳስ ፕሌይፍ ብሄራዊ ሻምፒዮና የሚያመሩ የ43 ጎድጓዳ ጨዋታዎች አስደሳች አሰላለፍ ቃል እየገባ ነው። የተወሰኑትን ቁልፍ ግጥሚያዎች እና ድርጊቱን የት እንደሚይዝ ጠለቅ ብለን እንመልከታቸው።
የኮሌጅ እግር ኳስ ጨዋታ ግማሽ ፍፃሜ
የኮሌጅ እግር ኳስ ጨዋታ ግማሽ ፍፃሜ ተዘጋጅቷል፣ በአራት የሃይል ማመንጫ ቡድኖች መካከል ከፍተኛ ጦርነትን ያሳያል። ቁጥር 4 አላባማ በሮዝ ቦውል ከ1 ሚቺጋን ጋር ይገጥማል፣ ቁጥር 3 ቴክሳስ ደግሞ በአልስቴት ስኳር ቦውል ቁጥር 2 ዋሽንግተን ይገጥማል። ቡድኖቹ በብሔራዊ ሻምፒዮና ለመወዳደር እድል ስለሚያገኙ እነዚህ ግጥሚያዎች ከፍተኛ ፉክክር እንደሚኖራቸው ይጠበቃል።
የአዲስ ዓመት ስድስት
የአዲስ ዓመት ስድስት ጎድጓዳ ጨዋታዎች ሁል ጊዜ በጉጉት የሚጠበቁ ናቸው፣ ይህም በኮሌጅ እግር ኳስ ውስጥ ያሉ ምርጥ ተሰጥኦዎችን ያሳያል። ቁጥር 9 ሚዙሪ ከ 7 ኦሃዮ ግዛት ጋር በ Goodyear Cotton Bowl ክላሲክ ውስጥ ይጋጫል ፣ ቁጥር 11 ኦሌ ሚስ በቺክ-ፊል-ኤ ፒች ቦውል ውስጥ ከቁጥር 10 ፔን ግዛት ጋር ፊት ለፊት ትገናኛለች። ሌላ አስደሳች ግጥሚያ ቁጥር 6 ጆርጂያ ከ 5 ፍሎሪዳ ግዛት በካፒታል አንድ ኦሬንጅ ቦውል ውስጥ ይጫወታሉ።
ሌሎች ታዋቂ የቦውል ጨዋታዎች
ከጨዋታው እና ከአዲስ አመት ስድስት ጨዋታዎች በተጨማሪ በጉጉት የሚጠበቁ ብዙ አስደሳች የቦሌ ግጥሚያዎች አሉ። ቁጥር 23 ነጻነት ከኦሪጎን ግዛት ቁጥር 8 ጋር በVrbo Fiesta Bowl ይዋጋል፣ እና ጆርጂያ ሳውዘርን ኦሃዮ ላይ በ Myrtle Beach Bowl የቦሎውን ወቅት ለመጀመር ይዋጋሉ። አድናቂዎች በማያሚ (ኦሃዮ) እና በአፓላቺያን ግዛት መካከል በአቮካዶ ከሜክሲኮ የፈውስ ቦውል ውስጥ ያለውን አስደናቂ ግጥሚያ ማግኘት ይችላሉ።
የት እንደሚታይ
የኮሌጅ እግር ኳስ አድናቂዎች ESPNን፣ ABCን፣ CBSን፣ እና CW Network/Barstoolን ጨምሮ በተለያዩ ቻናሎች ላይ ሁሉንም የቦውል ጨዋታ ተግባር ማግኘት ይችላሉ። ከአስደናቂው የጥሎ ማለፍ ጨዋታዎች እስከ ከፍተኛ ፉክክር ድረስ፣ የዘንድሮው የቦሊው ወቅት ለመጽሃፍቱ አንድ እንደሚሆን ቃል ገብቷል። ስለዚህ በግሪዲሮን ላይ ያለውን ደስታ ለማየት ፋንዲሻህን ያዝ እና ቃኘው።