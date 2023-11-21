በመሀል ከተማ ካላማዙ የሚገኘው አዲስ የኮክቴል ባር ለማህበረሰብ ልዩ የዓመት ቅናሽ ያቀርባል

የመሀል ከተማ ካላማዙ አዲሱ የኮክቴል ትእይንት ዳብኒ እና ኩባንያ ለኮክቴል አድናቂዎች ልዩ እድል በመስጠት ነገሮችን እያናወጠ ነው። የአንድ አመት አመታቸውን ምክንያት በማድረግ በዓመቱ ትልቁ ባር ምሽት ላይ ፣የወቅቱ ኮክቴል ባር ለ 50 ዕድለኛ ደንበኞች የዓመት ቅናሽ የሚከፍት የቁልፍ ሰንሰለት በስጦታ ለህብረተሰቡ እየሰጠ ነው።
ዳብኒ እና ኩባንያ የድል ጊዜያቸውን ከማክበር ይልቅ ለታማኝ ደንበኞቻቸው ምስጋናን ለመግለጽ እና ለዋና ከተማው Kalamazoo ማህበረሰብ ትርጉም ባለው መንገድ አስተዋፅዖ ለማድረግ ያለመ ነው። ለዕድለኞች ጥቂቶች የተሰጠው የቁልፍ ሰንሰለት በ15 በሙሉ በሁሉም ትዕዛዞች ላይ የ2024% ቅናሽ ይሰጣል።
በጥንቃቄ በተሠሩ ኮክቴሎች ስብስብ፣ Dabney & Co. በፍጥነት የኮክቴል ጠቢባን እና በመሀል ከተማ Kalamazoo ውስጥ አስደሳች ምሽት ለሚፈልጉ ተወዳጅ መድረሻ ሆኗል። ከጥንታዊ ኮንኮክሽን ጀምሮ እስከ ፈጠራ ድብልቅነት ፈጠራዎች ድረስ የባርኩ ባለሙያ ሚድዮሎጂስቶች ፍፁም የሆነን ሊባሽን ለመስራት ምንም አይነት ለውጥ አላመጡም።
አካታች እና አጓጊ ሁኔታ ለመፍጠር የተነደፈ፣ Dabney & Co. ሁለቱንም ጀማሪዎችን እና ልምድ ያላቸውን የኮክቴል አድናቂዎችን በደስታ ይቀበላል። የቡና ቤቱ ለጥራት፣ ለፈጠራ እና ለምርጥ አገልግሎት ያለው ቁርጠኝነት ታማኝ ተከታዮችን እና በአካባቢያዊ ድብልቅ ጥናት ትእይንት ውስጥ ብዙ ሽልማቶችን አስገኝቷቸዋል።
በየጥ:
ጥ፡ በዳቤኒ እና ኩባንያ የዓመት ቅናሽ መቼ ይጀምራል?
መ፡ ቅናሹ የሚጀምረው የቁልፍ ቼይን ሲቀበል ነው እና ለ2024 ዓመቱ በሙሉ የሚሰራ ይሆናል።
ጥ፡ ለማንኛውም ትዕዛዝ የዓመት ቅናሹን መጠቀም እችላለሁ?
መ፡ አዎ፣ የ15% ቅናሹ በ2024 በዳቤኒ እና ኩባንያ ለሚደረጉ ትዕዛዞች ሁሉ ተፈጻሚ ይሆናል።
ጥ: እንዴት መሳተፍ እና የቁልፍ ሰንሰለቱን ለመቀበል እድል ማግኘት እችላለሁ?
መ፡ ሽልማቱ እሮብ ህዳር 22 ቀን ለዳብኒ እና ኩባንያ የአንድ አመት የምስረታ በዓል ብቻ የተወሰነ ነው። በዚህ ቀን ግዢ የሚፈጽሙ ደንበኞች ለቁልፍ ቼይን እጣው ውስጥ ይገባሉ።