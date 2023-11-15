እየመጣ ያለው ተጫዋች በአስደናቂ ብስጭት ከፍተኛ ገቢ ያገኘ እብድ ተጫዋች አሸንፏል

በአስደናቂው ክስተት፣ በጨዋታው አለም ላይ እያደገ ያለው ኮከብ ያኮብ “ኮቦ” ክላውስ እስከ ዛሬ ከፍተኛ ገቢ ያገኘውን የማደን ተጫዋች ሄንሪ “ሄንሪ” ሌቨሬትን አሸንፏል። የ19 አመቱ ከኢንዲዮ ካሊፎርኒያ በMadden 24 Harvest Challenge ሻምፒዮና ማክሰኞ እለት 42-19 በሆነ አስደናቂ ውጤት አሸንፏል። ይህ ድል የኮቦ የመጀመሪያውን የማድደን ሻምፒዮና ተከታታይ የማዕረግ ቀበቶ፣ በጨዋታ ህይወቱ ትልቅ ስኬትን ያሳያል።
ኮቦ ድሉን ለማስጠበቅ ምናባዊ ጆ ሞንታናን በመጠቀም ልዩ ችሎታውን አሳይቷል። ወጣቱ ተጨዋች በዋና ዋና ውድድሮች እራሱን ደጋግሞ አረጋግጧል፣የከፋ አጨራረሱ አሸናፊ እና መግባት ነው። በዚህ የሻምፒዮና አሸናፊነት እና በሄንሪ ሽንፈት ኮቦ የሚገባውን ክብር እንዳገኘ ያምናል እና በኢንዱስትሪው ውስጥ ካሉት ምርጥ የማዲን ተጫዋቾች አንዱ ሆኖ አቋሙን አጠናክሮታል።
ከቺካጎ የመጣው የ20 ዓመቱ ድንቅ ተጫዋች ሄንሪ ከ800,000 ዶላር በላይ ያስመዘገበው አስደናቂ የኤምሲኤስ ገቢ ሪከርድ ነው። ሆኖም የኮቦን ቆራጥ ጨዋታ ለማሸነፍ ችሎታው እና ልምዱ በቂ አልነበረም።
ወደ ፍጻሜው ለመድረስ ኮቦ ናኬል “Someserious” Powellን 20-14 በሆነ ውጤት ማለፍ ነበረበት፣ ሄንሪ ደግሞ ኤሪክ “ቶቴናሲየስ” ሆፍማንን 21-8 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ቦታውን አረጋግጧል። በሦስተኛው ኤም ሲ ኤስ ሜጀር የተወዳደሩት Someserious እና Tootenacious፣ ጠንካራ ፍልሚያ ቢያደርጉም ከኮቦ እና ከሄንሪ ጋር በቅደም ተከተል ወድቀዋል።
ኮቦ ከ$30,000 የሽልማት ገንዳ ጥሩ የሚገባውን የ125,000 ዶላር ሽልማት ያገኘ ሲሆን ሄነሪ ደግሞ 20,000 ዶላር በበላይነት አግኝቷል። የሴሚፍናሊስቶች Someserious and Tootenacious እያንዳንዳቸው በአስደናቂ አፈፃፀማቸው 10,000 ዶላር ወስደዋል።
የእብድ አድናቂዎች የሚቀጥለውን ኤምሲኤስ ዋና፣ ማድነን 24 ዜሮ ቅዝቃዜ እሁድ ሊደረግ የታቀደውን በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። ለሻምፒዮንነት ክብር ከሚወዳደሩ ተጫዋቾች ጋር ሌላ አስደሳች ውድድር እንደሚሆን ቃል ገብቷል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
- ጥ፡ የያዕቆብ “ኮቦ” አንቀጽ ማነው?
- መ: ያኮብ "ኮቦ" ክላውስ የ19 አመቱ ተጫዋች ከIndio, Calif., በቅርብ ጊዜ የMadden 24 Harvest Challenge ሻምፒዮና አሸናፊ ነው።
- ጥ፡ ኮቦ በሻምፒዮናው ማንን አሸንፏል?
- መልስ፡ ኮቦ በሻምፒዮናው ከፍተኛ ገቢ ያገኘውን የማደን ተጫዋች ሄንሪ “ሄንሪ” ሌቬሬትን አሸንፏል።
- ጥ፡- ኮቦ ለድል ምን ያህል አሸንፏል?
- መልስ፡ ኮቦ በሻምፒዮንሺፕ አሸናፊነት ከ30,000 ዶላር የሽልማት ገንዳ የ125,000 ዶላር ሽልማት አግኝቷል።
- ጥ፡- የፍጻሜው ጨዋታ ውጤት ስንት ነበር?
- መ: ኮቦ በመጨረሻው ጨዋታ ሄንሪ ላይ 42-19 ነጥብ አስመዝግቧል።
- ጥ፡ በማድደን ሻምፒዮና ተከታታይ የሚቀጥለው ትልቅ ውድድር ምንድነው?
- መ: ቀጣዩ ትልቅ ውድድር ማድደን 24 ዜሮ ቺል ነው፣ እሱም እሁድ ይካሄዳል።