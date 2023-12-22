የኮ ዌክስፎርድ ፐብ ትዕይንት፡ በአይሪሽ መስተንግዶ የሚደረግ ጉዞ

በአየርላንድ ፀሐያማ ደቡብ ምስራቅ ውስጥ የሚገኘው ኮ ዌክስፎርድ ዓመቱን በሙሉ አስማት የሚሰጥ መድረሻ ነው። በአስደናቂ ምልክቶች እና ልዩ ማረፊያዎች ቢታወቅም, በእውነቱ ልዩ የሚያደርገው ደማቅ እና ልዩ ልዩ የመጠጥ ባህል ነው. ከምቾት ባህላዊ መጠጥ ቤቶች እስከ ሕያው ዘመናዊ ተቋማት፣ ዌክስፎርድ የአየርላንድ መስተንግዶ ጣዕም ለሚፈልጉ ሰዎች መሸሸጊያ ነው።
የዌክስፎርድ ክላሲክ መጠጥ ቤቶች፡ አሮጌው አዲስ የሚገናኝበት
በዱንካኖን ውስጥ ያለው የሮቼ መጠጥ ቤት እና የፈረንሣይ ኦፍ ጎሬይ ዌክስፎርድ የሚያቀርበው ሰፊ የመጠጥ ቤቶች ጣዕም ናቸው። የሮቼ የድሮ አለምን ውበት ያጎናጽፋል እና በአካባቢው ነዋሪዎች እና ጎብኚዎች ዘንድ ተወዳጅ ነው፣ ከጀርባ ያለው ድባብ እና የቀጥታ ሙዚቃ። ከ 1775 ጀምሮ በኩራት የቆሙ ፈረንሣውያን እንደ ጊነስ ፒንቶች የበለፀጉ ታሪክ አላቸው ፣ ይህም ላለፈው ጊዜ የናፍቆት ስሜትን ያነሳሳል።
ነገር ግን የመጠጥ ቤቱ ትዕይንት እዚያ አያቆምም። በኢኒስኮርቲ የሚገኘው የስታምፕ ፐብ እና በዌክስፎርድ ከተማ የሚገኘው ስካይ እና ግሩውድ እንዲሁ ሊጎበኝ የሚገባው ነው። የኋለኛው ልዩ ድርብ ፅንሰ-ሀሳብ ነው ፣የኮክቴል ባር እና ባህላዊ መጠጥ ቤትን በማጣመር ፣የተለያዩ ጣዕሞችን የሚያሟላ ልምድ ይፈጥራል። በተመረጠው የቢራ ምርጫ እና መደበኛ የቀጥታ ሙዚቃ፣ በካውንቲው በፍጥነት ተወዳጅ ቦታ ሆኗል።
የአካባቢያዊ ጣዕሞችን ማሰስ
የአካባቢውን ጠመቃዎች ናሙና ለማድረግ ለሚፈልጉ፣ Simon Lambert & Sons የግድ መጎብኘት አለባቸው። በYellowbelly አሌ የሚታወቀው ይህ መጠጥ ቤት ጥሩ መጠጦችን ብቻ ሳይሆን ጣፋጭ ምግቦችንም ያቀርባል። ፎሊ የኒውባውን በበኩሉ ለመዝናናት ምቹ የሆነ መፅናኛ እና ሞቅ ያለ እሳትን ያቀርባል፣ ከመረጡት ሰፊ የመጠጥ ምርጫ ጋር።
በተጨማሪም የዌክስፎርድ መጠጥ ቤት ባህል ለሁሉም ሰው የሚሆን ነገር አለው። በኒው ሮስ ውስጥ የሚገኘው ኮርኮርን የሚያምር የቢራ የአትክልት ቦታ አለው ፣ በኪልሞር የሚገኘው የሜሪ ባሪ ግን ትኩስ የባህር ምግቦች ታዋቂ ነው። በ Ballymoney ውስጥ ያለችው ወላጅ አልባ ልጃገረድ እና በካሆር ውስጥ ያለው ስትራንድ ፣ በሚያማምሩ የባህር ዳርቻዎች አቅራቢያ የሚገኙት ፣ ፍጹም የሆነ የመጠጥ ባህል እና የተፈጥሮ ውበት ጥምረት ይሰጣሉ።
የማህበረሰብ እና ወግ አከባበር
ዌክስፎርድ የበዓሉን መንፈስ ሲያቅፍ፣ የተወደደችውን የማህበረሰብ አባል ወይዘሮ ኢሊን ኬሴን ማጣትም ያስታውሳል። ህብረተሰቡ በአንድነት በመሰባሰብ ወቅቱን በፍቅርና በወዳጅነት ሲያከብረዉ ትዝታዋ ይኖራል።
የዌክስፎርድ መጠጥ ቤት ባህል የካውንቲውን እውነተኛ መንፈስ፣ ከአስተማማኝነቱ፣ ከባህላዊነቱ እና ከበዓል ደስታ ጋር ያካትታል። የአካባቢውም ሆነ ጎብኚ፣ ሁልጊዜ እንግዳ ተቀባይ ጥግ፣ የሚጣፍጥ መጠጥ እና በቬክስፎርድ መጠጥ ቤቶች ውስጥ የሚካፈሉት ታሪክ አለ። ስለዚህ፣ አንድ ብርጭቆ አንሳ እና በዚህ ማራኪ ካውንቲ ውስጥ ባለው የአየርላንድ መጠጥ ቤት ትዕይንት አስማት ውስጥ ራስህን አስገባ።