ሳይንቲስቶች በሩቅ ጋዝ ግዙፍ ላይ የአሸዋ ደመናን አግኝተዋል

ከምድር በ212 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የምትገኝ ፕላኔት ከአሸዋ የተሠሩ ደመናዎች እንዳሏት በቅርቡ የወጣ ዘገባ አመልክቷል። WASP-107b በመባል የሚታወቀው ፕላኔት በብርሃን መጠኑ ምክንያት በሚያስደንቅ ሁኔታ "እብጠት" ተብሎ የሚገለጽ ግዙፍ ጋዝ ነው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከዓለት ወይም ብረትን ጨምሮ ከተለያዩ ነገሮች የተሠሩ ደመናዎች ከሥርዓተ ፀሐይ ውጭ ባሉ ፕላኔቶች ላይ ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ገምተው ነበር። ሆኖም ግን, ይህ የመጀመሪያው የተረጋገጠ የእንደዚህ አይነት ደመናዎች ምልከታ ነው.
ግኝቱን የቻለው ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) ሲሆን ሳይንቲስቶች በሩቅ ፕላኔቶች ላይ ስላለው የከባቢ አየር ስብጥር መረጃ እንዲሰበስቡ የሚያስችል የላቀ ቴክኖሎጂ የታጠቀ ነው። በWASP-107b ከባቢ አየር ውስጥ የሚያልፈውን የከዋክብት ብርሃን በመተንተን ተመራማሪዎች የአሸዋ ደመና መኖሩን ማወቅ ችለዋል። እነዚህ ደመናዎች በምድር ላይ ካለው ውሃ ጋር ተመሳሳይ ባህሪ እንዳላቸው ይታመናል፣ የአሸዋ ቅንጣቶች እንደ ዝናብ ወደ ፕላኔቷ ውስጠኛ ክፍል ወድቀው እንደገና ደመና ይፈጥራሉ።
በማክስ ፕላንክ የስነ ፈለክ ጥናት ተቋም የስነ ፈለክ ተመራማሪ እና የሩቅ የፕላኔቶች ከባቢ አየር ኤክስፐርት የሆኑት ላውራ ክሪድበርግ የግኝቱን አስፈላጊነት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እሷም ሳይንቲስቶች ከውሃ ውጪ ስላሉ ነገሮች ስለ ደመና ህልውና ለረጅም ጊዜ ሲገምቱ ቆይተው ይህ ምልከታ ለህልውናቸው ተጨባጭ ማስረጃ እንደሚሰጥ አፅንኦት ሰጥታለች።
ግኝቶቹ ስለ ፕላኔቷ አንዳንድ የመጀመሪያ ግምቶችንም ተቃውመዋል። ለምሳሌ ሳይንቲስቶች በፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ሚቴን እንደሚገኝ ጠብቀው ነበር ነገርግን በምትኩ ሰልፈር ዳይኦክሳይድን አግኝተዋል። የዳመናው ኬሚካላዊ ቅንብር፣ እንደ ውሃ በምድር ላይ ያለውን የሲሊቲክ ንጥረ ነገር ባህሪን ጨምሮ፣ በተመራማሪዎቹ ግኝቶች ላይ ሌላ አስገራሚ ነገር ጨመረ።
እንደ WASP-107b ባሉ ግዙፍ የጋዝ ጋዞች ላይ የአሸዋ ደመና አፈጣጠር እና ባህሪ የበለጠ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። የሳይንስ ሊቃውንት እነዚህን ያልተለመዱ የደመና ቅርጾችን በማጥናት በሩቅ ፕላኔቶች ከባቢ አየር እና ከፀሀይ ስርዓታችን በላይ ሊኖሩ ስለሚችሉ የተለያዩ ሁኔታዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንደሚሰጡ ያምናሉ።
በየጥ
WASP-107b ምንድን ነው?
WASP-107b ከምድር በ212 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የምትገኝ ግዙፍ ጋዝ ናት። መጠኑ ከጁፒተር ጋር ይመሳሰላል ፣ ግን በጣም ቀላል ያደርገዋል ፣ በዝቅተኛነቱ ይታወቃል።
በWASP-107b ላይ የአሸዋ ደመናዎች እንዴት ተገኙ?
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) በWASP-107b ከባቢ አየር ውስጥ የሚያልፈውን የከዋክብት ብርሃን ለመተንተን ጥቅም ላይ ውሏል። የሳይንስ ሊቃውንት በከዋክብት ብርሃን ላይ የተደረጉ ለውጦችን በማጥናት በትንሽ አሸዋ የተዋቀሩ ደመናዎች መኖራቸውን ማወቅ ችለዋል.
በWASP-107b ላይ ያሉ የአሸዋ ደመናዎች እንዴት ይሠራሉ?
በ WASP-107b ላይ በደመና ውስጥ ያሉ የአሸዋ ቅንጣቶች ወደ ፕላኔቷ ሞቃት ውስጠኛ ክፍል ይወድቃሉ ተብሎ ይታመናል። ከዚያም ቅንጣቶቹ እንደገና ወደ ከባቢ አየር ይተናል፣ እንደገና ደመና ይፈጥራሉ።
ስለ WASP-107b ከባቢ አየር ምን ሌሎች አስገራሚ ነገሮች ተገኝተዋል?
ከመጀመሪያው ከሚጠበቀው በተቃራኒ ሳይንቲስቶች በፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ሚቴን አላገኙም። ይልቁንም የፕላኔቷ ሙቀት ዝቅተኛ በመሆኑ ያልተጠበቀውን የሰልፈር ዳይኦክሳይድ ማስረጃ አግኝተዋል። በተጨማሪም፣ የዳመናው ውህድ ውሃ በምድር ላይ እንደሚደረገው አይነት የሲሊቲክ ቁስ አካቷል።