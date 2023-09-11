የዶሊ የበግ ውርስ፡ የመልሶ ማቋቋም ሕክምናን መለወጥ

የዶሊ ዘ በግ ፈጣሪ ከሆኑት አንዱ የሆነው ፕሮፌሰር ሰር ኢያን ዊልሙት በ79 አመታቸው ከዚህ አለም በሞት ተለዩ።በኤድንበርግ በሚገኘው የሮስሊን ኢንስቲትዩት ውስጥ የሰሩት ድንቅ ስራ ዶሊ እንዲወለድ ብቻ ሳይሆን መሰረቱን መሰረተ። ለስቴም ሴል ምርምር እና መልሶ ማቋቋም ሕክምና.
በፕሮፌሰር ዊልሙት በአቅኚነት የሚያገለግለው የመልሶ ማቋቋም ሕክምና ሰውነታችን የተበላሹ ሕብረ ሕዋሳትን እንደገና እንዲያዳብር የሚያስችል ትልቅ አቅም ያለው በመሆኑ ከእድሜ ጋር የተገናኙ የተለያዩ በሽታዎችን ለመፈወስ እና ረጅምና ጤናማ ህይወት እንዲኖረን ያደርጋል።
እ.ኤ.አ. በ 1996 የዶሊ መፈጠር በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን በጣም ጉልህ ከሆኑት ሳይንሳዊ ግኝቶች አንዱ ተብሎ በሰፊው ተወድሷል። ፕሮፌሰር ዊልሙት እና ቡድናቸው በዘረመል ተመሳሳይ የሆነ ህይወት ያለው እንስሳ ለመፍጠር ከሞተ አዋቂ በግ የጡት እጢ ሴል ተጠቅመዋል። ይህ ሂደት የጎልማሳውን ሕዋስ ዲ ኤን ኤ ወደ ባዶ በግ እንቁላል በማስተዋወቅ በኤሌክትሪክ እና በኬሚካል በማነሳሳት እና ሙሉ ጊዜ እስኪያልቅ ድረስ በችግኝት ውስጥ መትከልን ያካትታል.
የዶሊ መወለድ እንደ ሳይንሳዊ ምዕራፍ ሆኖ ሲከበር፣ የሰው ልጅ ክሎኒንግ ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋትም ፈጥሮ ነበር። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን ብዙዎች የሚጋሩትን ስጋት በማንፀባረቅ የሰው ልጅ ክሎኒንግ ሙከራዎችን በፍጥነት ማገዱን አስታውቀዋል። ይሁን እንጂ ፕሮፌሰር ዊልሙት ዶሊ መፈጠር ለሰው ልጅ መሻሻል በተለይም ለአካል ጉዳተኛ ህመሞች ፈውሶችን ለማግኘት የታሰበ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል።
ፕሮፌሰር ዊልሙት ዶሊ ወደ ህይወት ያመጣውን ተመሳሳይ ቴክኖሎጂ በመጠቀም የአንጎል እና የጡንቻ ሕብረ ሕዋሳት ወደ ታካሚዎች ሊተከሉ እንደሚችሉ አስበዋል. እንደ ፓርኪንሰንስ ባሉ በሽታዎች ከሚሰቃዩ ታካሚ ሴል ወደ ፅንስ ሁኔታ ሊለውጠው እና የተጎዱትን የአንጎል ክፍሎች መተካት የሚችል የነርቭ ሴሎች እንዲሆኑ ለማድረግ ተስፋ አድርጓል።
ቴራፒዩቲካል ክሎኒንግ የሰው ልጅ ፅንስ ቁሳቁሶችን በመጠቀም ውዝግብ እና ህጋዊ ገደቦችን ሲያጋጥመው፣ በጃፓን የተካሄደው ቀጣይ ምርምር ኢንሱክድ ፕሉሪፖተንት ስቴም ሴሎች (አይፒኤስ) እንዲገኝ አድርጓል። እነዚህ ህዋሶች እንደ ፅንስ ግንድ ሴሎች ናቸው ነገር ግን ክሎኒንግን አያካትቱም። በዓለም ዙሪያ ያሉ ተመራማሪዎች ወደ ክሊኒካዊ ሙከራዎች ከመሄዳቸው በፊት ደህንነታቸውን እና ውጤታቸውን ለማረጋገጥ ቀጣይነት ባለው ጥረት አይፒኤስን በመጠቀም የተለያዩ ህዋሶችን በማደግ ረገድ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል።
ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከት፣ የዶሊ መወለድ የታሰበውን የአመለካከት ለውጥ ላያመጣ ይችላል፣ ምንም የሰራዊት ሰራዊት ወይም ተአምራዊ ፈውስ አልተገኘም። ቢሆንም፣ የዶሊ ጠቀሜታ እንደ ሳይንሳዊ አዶ ሆኖ ይቀራል፣ ይህም በሮስሊን ኢንስቲትዩት ውስጥ የተመራማሪዎች ቀዳሚ ስኬቶችን ያሳያል። ሥራቸው በሕክምና ምርምር ላይ አብዮት አስነስቷል ይህም ወደፊት ለቁጥር ለሚታክቱ ግለሰቦች ጤና እና ደህንነት አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ምንም ጥርጥር የለውም።
ምንጮች:
- የመጀመሪያው መጣጥፍ በፓላብ ጎሽ፡ [ምንጭ]