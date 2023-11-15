በ2024 በሄርሼይፓርክ የሚገኘው የአይኮኒክ ኮሜት ሮለር ኮስተር ጎብኚዎችን በአዲስ ባቡሮች ለማስደሰት ተዘጋጅቷል

በሄርሼይፓርክ ያለው ልብ የሚነካ እና ናፍቆት የሚያነሳሳው ኮሜት ሮለር ኮስተር ጎብኚዎችን በአድናቆት የሚተው አስደናቂ ለውጥ ሊደረግ ነው። እ.ኤ.አ. በ 2024 ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጀመር ሲዘጋጅ ፣ ኮሜት አዲስ ባቡሮች ይሟላሉ ፣ ይህም የሮለር ኮስተር ልምዱን ወደ አዲስ ደረጃ ያደርሳሉ።
በታዋቂው የአለም አቀፍ የመዝናኛ ፓርኮች እና መስህቦች ኤግዚቢሽን 2023 የተከፈተው አዲሶቹ ባቡሮች ለዕይታ ይሆናሉ። ወደር የለሽ የእይታ ትዕይንት በመፍጠር በሚያብረቀርቁ የብረት ፍላጻዎች የተሞላ ማራኪ ባለ ሶስት ቀለም ሰማያዊ ቀለም አሰራርን ያሳያሉ። የባቡሮቹ መሪ መኪና እ.ኤ.አ. በ1970ዎቹ መጀመሪያ ላይ በኮስተር ምስላዊ ምስሎች በተነሳሱ አዳዲስ አርማዎች ያጌጠ ሲሆን ይህም ወደ ኮሜት የበለፀገ ታሪክ እና ትሩፋት ይመለሳል።
በመጀመሪያ ሚልተን ሄርሼይ በራሱ የተገዛው ኮሜት በግንቦት 1946 ከተከፈተበት ጊዜ ጀምሮ በፈተና ላይ ቆሟል። በተከበረው የፊላዴልፊያ ቶቦጋን ኩባንያ የተገነባው ይህ ክላሲክ የእንጨት ኮስተር የሄርሼይፓርክ ተወዳጅ ምግብ ሆኗል፣ አስደሳች ትውልዶችን አስደሳች ፈላጊዎች።
ጀብዱ ከጀመረ በኋላ አሽከርካሪዎች እያንዳንዳቸው የራሳቸው ስም ያላቸው “የሞርክ ኮሜት” እና “የሃሌይ ኮሜት” በሚሉ ሁለት ባለ 24 ተሳፋሪዎች ባቡሮች ይሳባሉ። ባቡሩ ከጣቢያው ሲነሳ በ96 ጫማ ሰንሰለት ሊፍት ኮረብታ ላይ በአስደሳች ሽቅብ ይጀምራል፣ ይህም ወደፊት ለሚጠብቀው የአስደሳች ጉዞ ቃና ያዘጋጃል።
ልብ በሚያቆመው የ47-ዲግሪ ጠብታ፣ ኮሜት ወደ ቀጣዩ ኮረብታ ከመመለሱ በፊት ወደ ታች ይጎዳል፣ ይህም የስበት ኃይልን የሚቃወም 180-ዲግሪ ተራ ያደርጋል። የባህር ዳርቻው ወደ ስፕሪንግ ክሪክ ዘልቆ ይሄዳል፣ ፈረሰኞችን ለተከታታይ ጠመዝማዛ፣ መዞሪያ እና ኮረብታ በማስገዛት አድሬናሊን እንደሌሎች ፍጥነቶች ዋስትና ይሰጣል። ወደ መጨረሻው ሲቃረብ፣ ተከታታይ የጥንቸል ኮረብታዎች ባቡሩ በደህና ወደ ጣቢያው ከመመለሱ በፊት አንድ የመጨረሻ የደስታ ጭማሪ ይሰጣል።
3,360 ጫማ ርዝመት ያለው እና ከፍተኛ ፍጥነት 50 ማይል በሰአት ይደርሳል፣የኮሜት ምት-ፓውንዲንግ ልምድ ለጠንካራ 1 ደቂቃ ከ45 ሰከንድ ይቆያል። በ2024 አዲሶቹ ባቡሮች የማስተዋወቅ ጉጉት እየጠበቀ ሲሄድ፣የሄርሼይፓርክ ጎብኚዎች የማይረሳ ሮለር ኮስተር ጀብዱ ናፍቆትን እና ናፍቆትን ከአስደሳች ስሜቶች ጋር በማጣመር ሊጠባበቁ ይችላሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ኮሜት ሮለር ኮስተር አዲሱን ባቡሮቹን የሚጀምረው መቼ ነው?
በሄርሼይፓርክ የሚገኘው ኮሜት ሮለር ኮስተር አዲሱን ባቡሮቹን በ2024 ለማሳየት ተዘጋጅቷል።
2. አዲሶቹ ባቡሮች ምን ይመስላሉ?
አዲሶቹ ባቡሮች በሚያስደንቅ ሁኔታ ባለ ሶስት ቀለም ሰማያዊ ቀለም ያላቸው የሚያብረቀርቅ የብረት ፍላጻዎች ይኖራቸዋል። መሪው መኪና ከ1970ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ለባህር ዳርቻው ምስል ክብር የሚሰጡ አርማዎችንም ይመካል።
3. የኮሜት ሮለር ኮስተር እንዴት ተሠራ?
ኮሜት የተገነባው በታዋቂው የፊላዴልፊያ ቶቦጋን ኩባንያ ሲሆን በሚልተን ሄርሼይ የተገዛው የመጨረሻው ሮለር ኮስተር ነው። በግንቦት 1946 አስደሳች ጉዞውን ከፈተ።
4. በኮሜት ላይ የመንዳት ልምድ ምን ይመስላል?
በኮሜት ላይ ከተሳፈሩ ፈረሰኞች ወደ 96 ዲግሪ ጠብታ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ባለ 47 ጫማ ሰንሰለት ሊፍት ኮረብታ ይወጣሉ እና ወደ ቀጣዩ ኮረብታ 180 ዲግሪ ለመዞር ይመለሳሉ። ከዚያም ኮስተር ፈረሰኞችን በተከታታይ በመጠምዘዝ፣ በመዞር እና በኮረብታ ላይ ይወስዳል፣ ይህም እስከ 50 ማይል በሰአት ይደርሳል። አጠቃላይ ጉዞው 3,360 ጫማ እና በግምት 1 ደቂቃ ከ45 ሰከንድ ይወስዳል።
(የመጀመሪያው መጣጥፍ ምንጭ፡ [Hershey, PA](https://www.usatoday.com/amp/8240276001))