ታሪካዊው የኦዴሳ ፋውንዴሽን ዘመን የማይሽረው የገና ግጥም 200ኛ አመት አክብሯል።

በደላዌር የሚገኘው ታሪካዊ የኦዴሳ ፋውንዴሽን 'ከሴንት ኒኮላስ ጉብኝት አካውንት' የተሰኘውን የሚታወቀው የገና ግጥም 200ኛ አመትን እያከበረ ነው። የተወደደውን ግጥም ወደ ህይወት ለማምጣት ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት በታህሳስ ወር ሙሉ የሚከፈት ልዩ ኤግዚቢሽን አዘጋጅቷል።
ዋና ዳይሬክተር ዴቦራ ቡክሰን በሥነ ጽሑፍ ላይ የተመሰረተ ዓመታዊ ኤግዚቢሽን የመፍጠር ባህል የጀመረው በፋውንዴሽኑ የተጠበቁ ሕንፃዎች የነበራቸው ቤተሰቦች የገናን በዓል የማያከብሩ ኩዌከሮች በመሆናቸው ነው። የበዓሉን መንፈስ ለመቀበል ፋውንዴሽኑ በየዓመቱ የተለያዩ የሥነ ጽሑፍ ሥራዎችን የሚያጎሉ መሳጭ ልምዶችን ለመፍጠር ወስኗል።
ተባባሪ ተቆጣጣሪ ብራያን ሚለር አንድ አመት ሙሉ ለምርምር፣የጓሮ ሽያጭ ለመቃኘት እና ለኤግዚቢሽኑ ጊዜያዊ ልገሳዎችን ለማሰባሰብ ወስኗል። ቡድኑ ታዋቂ መስመሮችን ከ'የቅዱስ ኒኮላስ የመጎብኘት መለያ' ከመረጠ በኋላ በእያንዳንዱ ክፍል ውስጥ ከታሪኩ ጋር የተያያዙ ትዕይንቶችን እንደሚፈጥር አብራርቷል። ሚለር ልምዱን በመጽሐፉ ገፆች ውስጥ ከመሄድ ጋር አነጻጽሮታል።
የሁለት መቶ አመት ክብረ በአል ማእከል በኦዴሳ ኮርቢት እና ሻርፕ ሃውስ ውስጥ የሚገኘው 'የሴንት ኒኮላስ ጉብኝት አካውንት' ኤግዚቢሽን ይሆናል። ጎብኚዎች በታኅሣሥ ወር ሙሉ የግጥሙን አስማት የመለማመድ እድል ይኖራቸዋል። ግጥሙ የታተመበትን 200ኛ አመት ለማክበር ልዩ የግጥም ንባብ ታህሣሥ 23 ይካሄዳል።
ስለ ኤግዚቢሽኑ፣ የሥራ ሰዓትን ጨምሮ፣ ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦች የታሪካዊውን የኦዴሳ ፋውንዴሽን ድረ-ገጽን መጎብኘት ይችላሉ። በሚታወቀው የገና ግጥም ዘመን የማይሽረው ውበት ውስጥ እራስዎን ለማጥመድ ይህን ልዩ እድል እንዳያመልጥዎት።