የጎሳዎች ግጭት የጀግና መሳሪያዎች፡ የባርባሪያን አሻንጉሊት፣ ቀስተኛ አሻንጉሊት እና ሌሎችን መገምገም

የ Clash of Clans ተጫዋቾች በታህሳስ 2023 ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በጀግና መሳሪያዎች በጉጉት ሲሞክሩ ቆይተዋል። እነዚህ ሊበጁ የሚችሉ እቃዎች ልዩ ጥቅሞችን ይሰጣሉ እና በጨዋታ ማህበረሰብ መካከል ውይይቶችን ፈጥረዋል። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ በውጤታማነታቸው እና በተለዋዋጭነታቸው ላይ በመመስረት በክላሽ ኦፍ ክላንስ ውስጥ የሚገኙትን የጀግና መሳሪያዎች ደረጃ እንሰጣለን።
ማሳሰቢያ፡ ይህ ደረጃ የጸሐፊውን ግላዊ አስተያየቶች ይወክላል እና ተጨባጭ ሊሆን ይችላል።
15) አረመኔያዊ አሻንጉሊት (ባርባሪያን ንጉስ)
የባርባሪያን አሻንጉሊት፣ የጤና እድሳት እና የ Hitpoint ማበረታቻን እየሰጠ፣ ወጥነት በሌለው የተወለዱ አረመኔዎች እና አጠቃላይ ውጤታማነት ምክንያት አጭር ነው።
14) ቀስተኛ አሻንጉሊት (ቀስት ንግስት)
ቀስተኛው አሻንጉሊት ክላሲክ ችሎታዎችን እና ፈጣን የጤና እድሳትን ያቀርባል፣ ነገር ግን እንደ Scattershots ካሉ ጠንካራ መከላከያዎች በፍጥነት ሊጠፋ ይችላል። በ Clash of Clans ውስጥ ከሌሎች አማራጮች ይበልጣል።
13) የህይወት ዕንቁ (ግራንድ ዋርድ)
ምንም እንኳን ለግራንድ ዋርደን ከፍተኛ የሆነ የ Hitpoint ጭማሪ ቢሰጥም፣ የተገደበው DPS ማበልፀጊያ የህይወት ጌም ከተወሰኑ መከላከያዎች ያነሰ ውጤታማ ያደርገዋል።
12) የመሬት መንቀጥቀጥ ቦት ጫማዎች (ባርባሪያን ንጉስ)
የመሬት መንቀጥቀጡ ቡትስ ግድግዳዎችን ሊያበላሹ ቢችሉም, የአንድ ጊዜ አጠቃቀም እና የተገደበ መተግበሪያ ሁለገብነታቸውን ይገድባል. ስልታዊ አቀማመጥ ወሳኝ ነው, ሁኔታዊ የጀግና መሳሪያዎች ያደርጋቸዋል.
11) ግዙፍ ቀስት (ቀስት ንግስት)
ግዙፉ ቀስት ጉልህ የሆነ የስታቲስቲክስ ማበረታቻ ይሰጣል እና ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል፣ ነገር ግን ሁኔታዊ ተፈጥሮው ትክክለኛ ስራ እና ከፍተኛ የክህሎት ደረጃዎችን ይፈልጋል።
10) ቁጣ ቪያል (ባርባሪያን ንጉስ)
ቁጣው ቫይል የባርባሪያን ንጉስ በጦርነቶች ውስጥ ያለውን ውጤታማነት በማጎልበት የጉዳት መጨመርን፣ ፍጥነት መጨመርን እና የጤና እድሳትን ይሰጣል። ነገር ግን፣ ሁኔታዊ ነው እና ከብዙ ሁለገብ አማራጮች ፉክክር ይገጥመዋል።
9) ቁጣ ዕንቁ (ግራንድ ዋርድ)
ለግራንድ ዋርደን ከፍተኛ የሆነ የጉዳት ጭማሪ እያቀረበ ባለ አንድ ዒላማ አፕሊኬሽኑ ከባህላዊ ቁጣ ስፔል ጋር ሲነጻጸር ውጤታማነቱን ይገድባል።
8) ፈዋሽ አሻንጉሊት (ቀስት ንግስት)
የፈውስ አሻንጉሊት የ Archer Queen's Hitpointsን ከፍ ያደርገዋል እና ፈዋሾችን ይሰጣል ፣ ግን ውጤታማነቱ በልዩ የወረራ ሁኔታዎች ላይ የተመሠረተ ነው ፣ ይህም ተለዋዋጭነቱን ይገድባል።
7) ሮያል ጌም (የሮያል ሻምፒዮን)
የሮያል ጌም የሮያል ሻምፒዮን DPS እና Hitpointsን ያሻሽላል፣ በማግበር ላይ ልዩ ፈውስ ካለው ተጨማሪ ጥቅም ጋር። ሆኖም ፣ የበለጠ ሁለገብ ሁለገብ አማራጮች አሉ።
6) ጋሻ መፈለግ (የሮያል ሻምፒዮን)
የፈላጊ ጋሻው ተጫዋቾቹ መከላከያዎችን በመምረጥ ለወረራ እቅድ በማገዝ እንዲወገዱ ያስችላቸዋል። በስድስተኛ ደረጃ የተቀመጠው የተሻለ አማራጮች በመኖራቸው ነው.
5) ቫምፕ ስታቼ (ባርባሪያን ንጉስ)
ቫምፕ ስታቼ አስደናቂ የፈውስ እና የማጥቃት ፍጥነትን ይጨምራል፣ ይህም ባርባሪያን ንጉስ እራሱን የሚደግፍ ያደርገዋል። የእሱ ቅንጅት ከሌሎች መሳሪያዎች የተለየ ያደርገዋል.
የመጨረሻ ቃላት
በ Clash of Clans ውስጥ ትክክለኛውን የጀግና መሳሪያ መምረጥ ለወረራ ስኬት ወሳኝ ነው። ይህ ደረጃ ስለ ውጤታማነታቸው ግንዛቤዎችን ቢሰጥም፣ ግላዊ የአጨዋወት ስልት እና ስልት በመጨረሻ ምርጫውን መወሰን አለበት።