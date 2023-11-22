አዲስ እና የተሻሻለ አፈጻጸም፡ ከተሞች፡ Skylines II የማስፋፊያ ፍኖተ ካርታ ለማሻሻያ ዘግይቷል

ከተሞች፡ ስካይላይን II፣ በColossal Order የተሰራው የተወደደው የከተማ ግንባታ የማስመሰል ጨዋታ የማስፋፊያ ፍኖተ ካርታው መዘግየቱን አስታውቋል። በፒሲ ስሪት ላይ ስላለው የአፈጻጸም ጉዳዮች እና የኮንሶል ልቀቱን እስከ 2024 ለማራዘም በተደረገው ውሳኔ ከተጫዋቾች ለተሰጡ ግብረመልሶች ምላሽ ለመስጠት፣የልማት ቡድኑ አዲስ ይዘትን ከመልቀቁ በፊት የበለጠ ሰፊ የስራ አፈጻጸም እና የሳንካ ጥገናዎችን ቅድሚያ ለመስጠት ወስኗል። ዋና ስራ አስፈፃሚ ማሪና ሃሊካይን አዲስ ባህሪያትን ከመጨመራቸው በፊት ጠንካራ መሰረትን ማረጋገጥ አስፈላጊ መሆኑን በማጉላት በቅርቡ በብሎግ ልጥፍ ላይ በመዘግየቱ ይቅርታ ጠይቀዋል።
ለከተሞች፡ ስካይላይን II የማስፋፊያ ማለፊያ ይዘት በሩብ ወደ ኋላ ተገፋ። በመጀመሪያ በQ4 2023 ለመለቀቅ የታቀደው የባህር ዳርቻ ባሕሪያት እሽግ አሁን በ Q1 2024 ይደርሳል። በተጨማሪም፣ የዘመናዊ አርክቴክቸር እና የከተማ መራመጃዎች ፈጣሪ ጥቅሎች፣ በመጀመሪያ ለQ1 2024፣ ለQ2 2024 ተቀጥረዋል። የሮክ ራዲዮ ጣቢያዎች መዘግየቶችን ያያሉ፣ በቅደም ተከተል Q1 እና Q2 2024 የሚለቀቁበት ቀናት። ነገር ግን፣ የብሪጅስ እና ወደቦች መስፋፋት ለQ2 2024 መለቀቅ መንገድ ላይ እንዳለ ይቆያል።
በአፈጻጸም እና የሳንካ ጥገናዎች ላይ ያለው ትኩረት በተጫዋቹ ማህበረሰብ የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት ካለው ቁርጠኝነት የመነጨ ነው። ዋና ስራ አስፈፃሚ ሃሊካይን እንዳብራሩት የልማት ቡድኑ ፈጣን ጥገናዎችን ከፈታ በኋላ ውስብስብ ጉዳዮችን ለመፍታት ጊዜ እየሰጠ ነው። ቡድኑ በአሁኑ ጊዜ በግራፊክ ዝርዝር ማስተካከያዎች የጂፒዩ አፈጻጸምን ለማሻሻል እየሰራ ሲሆን በመቀጠልም የመንተባተብ ማስተካከያ ለማድረግ ወደ ሲፒዩ ማመቻቸት ይሄዳል። የተጫዋቾች የሳንካ ሪፖርቶችን በንቃት እየገመገሙ ነው፣ 100 ሊባዙ የሚችሉ ጉዳዮች አስቀድሞ ተለይተው እና ሌሎች 100 ሪፖርቶች ተጨማሪ ምርመራ እየተደረገባቸው ነው።
ወደ ጨዋታው ጅምር በመምራት ኮሎሳል ኦርደር እና አሳታሚ Paradox Interactive ዝቅተኛውን እና የተመከሩ ዝርዝሮችን በማሳደጉ የሚፈልጓቸውን መመዘኛዎች እንዳላገኙ አምነዋል። ይህም ሆኖ ግን በዕቅዱ መሰረት እንዲፈቱ ወስነዋል። ነገር ግን፣ ከተለቀቀ በኋላ፣ ደጋፊዎቹ በአፈፃፀሙ ቅር እንደተሰኙ ገልጸው፣ ስህተቶችን እና የማመቻቸት እጥረትን በመጥቀስ፣ በከፍተኛ ደረጃ ሃርድዌር ላይ እንኳን።
ምንም እንኳን የመጀመሪያ መሰናክል ቢኖርም ፣ ኮሎሳል ትዕዛዝ የጨዋታውን መረጋጋት ለማሻሻል ቁርጠኛ ነው። በፒሲ ስሪት ላይ ያለውን የአፈጻጸም ስጋቶች ከፈቱ በኋላ ትኩረታቸውን ወደ ኮንሶል ልቀት እና DLC ይዘት ይቀይራሉ። የልማቱ ቡድን ለተጫዋቾቹ የተሻሻለ እና አስደሳች ተሞክሮ ለማቅረብ ቆርጦ የተነሳ ከተማዎች፡ ስካይላይን XNUMXን በማጠናቀቅ በትጋት መስራታቸውን ሲቀጥሉ ግልጽ ነው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ፡ ለምንድነው የከተሞች፡ ስካይላይን II የማስፋፊያ ፍኖተ ካርታ ዘገየ?
መ: የልማት ቡድኑ ስለ ፒሲ ሥሪት አፈጻጸም እና የኮንሶል ልቀቱን ለሌላ ጊዜ ማስተላለፍ በተጫዋቾች አስተያየት ላይ በመመርኮዝ ለአፈጻጸም እና የሳንካ ጥገናዎች ቅድሚያ ለመስጠት ወስኗል።
ጥ፡- በማስፋፊያ ማለፊያ ውስጥ ያለው ይዘት በመዘግየቱ ተጎድቷል?
መ፡ የባህር ዳርቻ ባሕሪያት እሽግ፣ ዘመናዊ አርክቴክቸር እና የከተማ መራመጃዎች ፈጣሪ ጥቅሎች፣ እና ዴሉክስ ዘና እና Soft Rock የሬዲዮ ጣቢያዎች ሁሉም በሚለቀቁበት ጊዜ መዘግየቶችን ያያሉ።
ጥያቄ፡- በዚህ መዘግየት ወቅት የልማት ቡድኑ በምን ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጓል?
መ፡ ቡድኑ ለጂፒዩ አፈጻጸም በግራፊክ ማስተካከያ በመጀመር እና የመንተባተብ ማስተካከያዎችን በሲፒዩ ማሻሻያዎችን በመቀጠል ውስብስብ ሳንካዎችን በመፍታት እና አፈፃፀሙን በማሳደግ ላይ ያተኮረ ነው።
ጥ፡ መዘግየቱ በብሪጅስ እና ወደቦች ማስፋፊያ ልቀት ላይ ተጽእኖ ይኖረዋል?
መ፡ አይ፣ የብሪጅስ እና ወደቦች ማስፋፊያ ለQ2 2024 መለቀቅ በጊዜ ሰሌዳው ላይ ይቆያል።
ጥ: በፒሲ ስሪት ላይ የአፈፃፀም ስጋቶችን ከፈታ በኋላ የቡድኑ እቅድ ምንድን ነው?
መ: በፒሲ ስሪት ላይ መረጋጋትን ሲያሻሽሉ ቡድኑ ትኩረታቸውን ወደ ኮንሶል ልቀት እና የዲኤልሲ ይዘት ይቀየራል።