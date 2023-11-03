ለከተሞች የቅርብ ጊዜ Hotfix፡ ስካይላይን 2 አፈጻጸምን ያሻሽላል እና ስህተቶችን ያስተካክላል

ከተሞች፡ ስካይላይን 2፣ በኮሎሳል ትእዛዝ የተገነባው ታዋቂው የከተማ ግንባታ ጨዋታ በፒሲ ላይ አጠቃላይ አፈጻጸምን ለማሻሻል እና በርካታ ስህተቶችን ለመፍታት ያለመ አዲስ ትኩስ ፊክስ አግኝቷል። በተጨማሪም በህብረተሰቡ የሚነሱ ስጋቶችን ለመፍታት በጨዋታ ውስጥ "አስከፋ" የሬዲዮ ማስታወቂያ ተወግዷል።
በ hotfix ውስጥ ካስተዋወቁት ጉልህ ማሻሻያዎች አንዱ ለጨዋታው ዲጂታል ዜጎች የቁምፊ ሸካራነት ጥራቶች መቀነስ ነው። ሳያስፈልግ ትልቅ የቁምፊ ሸካራነት በአፈጻጸም ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ እንደሆነ ታወቀ። ገንቢዎቹ ስለግለሰብ ጥርስ አወሳሰድ የቫይረስ ይገባኛል ጥያቄ መጀመሪያ ላይ ምላሽ ሲሰጡ፣ የዜጎች ሞዴሎች ከዝርዝር ደረጃቸው (LOD) ጋር ችግር እንዳጋጠማቸው አምነዋል።
አፈጻጸምን የበለጠ ለማመቻቸት፣ hotfix የመብራት ማስተካከያዎችን እና በንብረት አሰጣጥ ላይ ያሉ ለውጦችን ያካትታል። በተጨማሪም፣ የማስመሰል ኢኮኖሚን፣ ንግዶችን እና መገልገያዎችን የሚነኩ የተለያዩ ችግሮች ተቀርፈዋል። ለምሳሌ፣ ንግዶች በቂ የማከማቻ ቦታ ከሌላቸው ምንጮችን ማዘዝ አይችሉም፣ እና የተወሰኑ ንብረቶችን እንዳይበላ የሚከለክል ስህተት ተስተካክሏል።
ኮሎሳል ትእዛዝ እንዲሁም የመናድ ችግር ያጋጠመውን ሰው የድምፅ ተፅእኖን የሚመስል ማስታወቂያ ከውስጠ-ጨዋታ ሬዲዮ ጣቢያዎች ለማስወገድ እድሉን ወስዷል። ይህ ውሳኔ የመጣው ማህበረሰቡ ስለ አጸያፊው ይዘት ያላቸውን ስጋቶች ከተጋራ በኋላ ነው።
ተጫዋቾቹ ማሻሻያዎቹ አሁን ባሉት የማስቀመጫ ፋይሎች ላይ ተግባራዊ እስኪሆኑ ድረስ የተወሰነ ጊዜ ሊወስድ እንደሚችል ልብ ይበሉ። hotfix ለከተሞች፡ ስካይላይን 2 አድናቂዎች የጨዋታ አጨዋወትን የሚያጎለብቱ በርካታ ማሻሻያዎችን ያስተዋውቃል።
በየጥ:
ጥ: በ hotfix ውስጥ ምን ማሻሻያዎች ተደርገዋል?
መ፡ ሆትፊክስ አጠቃላይ አፈጻጸምን ያሻሽላል፣ ሳንካዎችን ይፈታል፣ መብራትን ያሻሽላል እና በጨዋታው ኢኮኖሚ፣ ንግዶች እና መገልገያዎች ላይ ያሉ ችግሮችን ይፈታል።
ጥ፡ ለምን ከውስጠ-ጨዋታ ሬዲዮ ጣቢያዎች ማስታወቂያ ተወግዷል?
መ፡ ማስታወቂያው የተሰረዘው አፀያፊ ይዘቱን በተመለከተ ማህበረሰቡ ባነሳው ስጋት ነው።
ጥ፡ ጥገናዎቹ በነባር የማስቀመጫ ፋይሎች ላይ ተግባራዊ እስኪሆኑ ድረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጅባቸዋል?
መ፡ ጥገናዎቹ አሁን ባሉት የማስቀመጫ ፋይሎች ላይ እስኪተገበሩ ድረስ የተወሰነ ጊዜ ሊወስዱ ይችላሉ።