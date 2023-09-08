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በሲስኮ ብሮድ ዎርክስ ውስጥ ያለው ወሳኝ ተጋላጭነት የምስክርነት ማጭበርበር እና የማረጋገጫ ማለፍን ያስችላል

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 8, 2023
በሲስኮ ብሮድ ዎርክስ ውስጥ ያለው ወሳኝ ተጋላጭነት የምስክርነት ማጭበርበር እና የማረጋገጫ ማለፍን ያስችላል

በሲስኮ BroadWorks መተግበሪያ ማቅረቢያ መድረክ እና በሲስኮ BroadWorks Xtended Services Platform ውስጥ ወሳኝ ተጋላጭነት ተገኝቷል፣ ይህም በርቀት አጥቂዎች ምስክርነቶችን የመፍጠር እና ማረጋገጫን የማለፍ አደጋን ይፈጥራል። ይህ ጉድለት፣ CVE-2023-20238 በመባል የሚታወቀው፣ ከፍተኛው የሲቪኤስኤስ ነጥብ 10.0 ነው፣ ይህም ወሳኝ ክብደቱን ያሳያል።

Cisco BroadWorks በንግዶች እና ሸማቾች ጥቅም ላይ የሚውል የደመና ኮሙኒኬሽን አገልግሎት መድረክ ሲሆን ተጋላጭ ክፍሎቹ ማለትም የመተግበሪያ ማስረከቢያ መድረክ እና BroadWorks Xtended Services Platform እንደ መተግበሪያ አስተዳደር እና ውህደት መሳሪያዎች ሆነው ያገለግላሉ። ይህንን ድክመት መጠቀም ለአስጊ ተዋናዮች ያልተፈቀዱ ትዕዛዞችን እንዲፈጽሙ፣ ሚስጥራዊነት ያለው መረጃን የመድረስ ችሎታን፣ የተጠቃሚ ቅንብሮችን የመቆጣጠር እና እንዲያውም በክፍያ ማጭበርበር ውስጥ እንዲሳተፉ ያስችላቸዋል።

ተጋላጭነቱ በተለይ የተወሰኑ አፕሊኬሽኖች ንቁ ሲሆኑ ከላይ በተጠቀሱት የሲስኮ መድረኮች ላይ ተጽእኖ ያሳድራል፡ ከእነዚህም መካከል ማረጋገጫ አገልግሎት፣ BWCallCenter፣ BWReceptionist፣ CustomMediaFiles Retrieval ነገር ግን፣ ምንም ሌላ የBroadWorks ክፍሎች በCVE-2023-20238 ተጽዕኖ አይደርስባቸውም።

የዚህ የተጋላጭነት መንስኤ በመሣሪያ ስርዓቶች ጥቅም ላይ ለሚውሉ ነጠላ ምልክቶች (SSO) የማረጋገጫ ዘዴ ነው። የተጭበረበሩ ምስክርነቶችን በመቅጠር አጥቂው ይህንን ድክመት በማመልከቻው ላይ በማረጋገጥ ሊጠቀምበት ይችላል። የጥቃቱ ውጤት የተመካው ከተቀናበረው መለያ ጋር በተያያዙ መብቶች ላይ ነው፣ ከአስከፊው ሁኔታ የአስተዳዳሪ-ደረጃ መዳረሻን ያካትታል።

ለስኬታማ ብዝበዛ ከታለመው Cisco BroadWorks ስርዓት ጋር የተገናኘ የሚሰራ የተጠቃሚ መታወቂያ እንደሚያስፈልግ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ይህ የአጥቂዎችን ስብስብ ሊገድብ ቢችልም፣ የአደጋውን ክብደት አይቀንስም።

ለዚህ ተጋላጭነት ምንም መፍትሄ በሲስኮ አልተሰጠም። ስለዚህ ተጠቃሚዎች የ23.0.1075 ቅርንጫፍን ከተጠቀሙ ወደ AP.platform.385341.ap23.0 ወይም ወደ እትሞች 2023.06_1.333 ወይም 2023.07_1.332 ለተለቀቀው ነፃ (RI) እትም እንዲያዘምኑ በጥብቅ ይመከራሉ። በአሮጌው 22.0 ቅርንጫፍ ላይ ያሉ ተጠቃሚዎች የደህንነት ዝማኔ እንዲቀበሉ አልታቀዱም ይህም ወደ ቋሚ ልቀት ፍልሰት ያስፈልገዋል።

በአሁኑ ጊዜ በዱር ውስጥ የ CVE-2023-20238 ንቁ ብዝበዛ ሪፖርቶች የሉም። ቢሆንም፣ የስርዓት አስተዳዳሪዎች Cisco BroadWorks የመሳሪያ ስርዓቶችን ለመጠበቅ ያሉትን ዝመናዎች ወዲያውኑ መተግበር አለባቸው።

ምንጮች፡ሲስኮ፣የደህንነት ምክር [ቀን አስገባ]

By Mampho Brescia

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